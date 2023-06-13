Бежавшую от домашнего насилия девушку из Чечни вернули в Грозный

Чеченские силовики забрали в Грозный 19-летнюю Селиму Исмаилову, которая пыталась уехать в Германию из-за насилия в семье и была задержана полицейскими в московском аэропорту «Внуково». Об этом во вторник, 13 июня, изданию Forbes сообщили представители «Центра защиты пострадавших от домашнего насилия».

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Ранее адвокат Исмаиловой Анастасия Тюняева рассказала, что чеченские силовики, приехавшие во «Внуково», купили девушке билет на самолет в Чечню на вторник на 10 утра. «Мы сейчас звоним в прокуратуру, пытаемся это как-то обжаловать, но надежды мало», — рассказала Тюняева.

Селима Исмаилова родилась в Чечне, ее семья переехала в Германию, когда ей было 12 лет. По данным правозащитников, Исмаилова обращалась в Управление по делам молодежи Германии из-за насилия в семье, но позднее отказалась от своих слов. В 2021 году семья вернулась в Чечню, там отец часто избивал Исмаилову и угрожал убийством.

Исмаилова сбежала из семьи еще 5 марта. А 12 июня она попыталась улететь в Германию, однако была задержана во «Внукове». Полицейские заявили, что девушка находится в розыске по делу о краже 85 тысяч рублей. Заявление о краже написали родственники Исмаиловой. По словам правозащитников, заявление о краже — стандартная уловка, которой пользуются в Чечне, чтобы объявить в розыск человека.

Сама девушка тогда сфотографировалась с заявлением, что оставила дом добровольно и просит прекратить в отношении нее розыскные меры. Также была опубликована аудиозапись, где, как утверждается, отец Селимы по-чеченски обещает ей «переломать конечности». После побега из дома правозащитный центр «Марем» помог девушке эвакуироваться из Чечни. До недавнего времени она жила в шелтере, ожидая документы для переезда.

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