В Москве прошли обыски у бывших депутатов по делу Ильи Пономарева

Обыски прошли у бывших депутатов Госдумы Маргариты Свергуновой и Олега Гонжарова. Кроме того, обыски проходят у политиков Бориса Коновалова из Подмосковья и Соломона Гинзбурга из Калининграда.

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Как сообщило утром 13 июня РИА-Новости, обыски в рамках дела против Ильи Пономарева проходят у бывших депутатов Госдумы Маргариты Свергуновой и Олега Ганжарова в Москве, а также у политиков Бориса Коновалова и Соломона Гинзбурга.

ОВД-Инфо пишет об обысках у бывшего муниципального депутата от партии «Яблоко» Никиты Ильина. По словам его жены, обыски также связаны с уголовным делом против Пономарева. Как сообщает ОВД-Инфо, после обыска Никиту Ильина доставили на допрос. К нему на помощь выехала адвокат Юлия Кузнецова.

Бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева обвиняют в фейках о российской армии и оправдании терроризма. В январе Росфинмониторинг внес его в список экстремистов и террористов. По его делу уже несколько раз проходили обыски у политиков и журналистов в различных регионах России.

Илья Пономарев стал единственным депутатом Госдумы РФ, проголосовавшим против присоединения Крыма к России.

Первое уголовное дело против Пономарева возбудили в 2015 году. В тот момент политик был в США, и после этого больше не возвращался в Россию. В том же году его объявили в международный розыск. В 2019 году Пономарев получил гражданство Украины.

В настоящее время Илья Пономарев проживает в Украине. В августе 2022 года он объявил о создании в Киеве «политического центра вооруженной российской оппозиции», в которую входит «Национальная республиканская армия», ответственная, со слов Пономарева, за убийство Дарьи Дугиной. С начала войны он вступил в территориальную оборону.

Первые обыски по «антивоенному делу» против Ильи Пономарева прошли в сентябре в Москве, Московской области, Воронеже, Орловской области, Екатеринбурге, Тюмени и Ростове-на-Дону. Также силовики провели обыски в декабре 2022 года и в мае 2023 года.

В августе 2022 года Пономарева заочно арестовали, а в октябре повторно объявили в розыск. В том же месяце политика внесли в реестр «иноагентов». В апреле Генпрокуратура признала «нежелательной» деятельность организации «Съезд народных депутатов», одним из руководителей которой является Пономарев.

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