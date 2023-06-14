Возглавлявшую штаб Навального в Уфе Лилию Чанышеву приговорили к 7,5 годам колонии

репрессии

Экс-главу уфимского штаба Алексея Навального Лилию Чанышеву приговорили к 7,5 годам колонии. 14 июня суд признал ее виновной в «призывах к экстремизму», «создании экстремистского сообщества» с использованием служебного положения и «создании организации, нарушающей права граждан». Кроме того, суд назначил ей штраф 400 тысяч рублей штрафа.

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«Бывшей главе Штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой отомстили Владимир Путин и Радий Хабиров (глава Башкирии). Отомстили за легальную политическую деятельность, за расследования, за желание сделать Россию и Башкортостан лучше», — написала команда Навального в твиттере.

Получается, что Лилия выходит в мае - июне 2028 года. Надеюсь, это произойдет гораздо раньше pic.twitter.com/GZXcSrOw15 — Ivan Zhdanov (@ioannZH) June 14, 2023

Лилия Чанышева возглавляла уфимский штаб Алексея Навального в 2017-2021 годах. Она была первой, кого арестовали в ноябре 2021 года по так называемому «объединенному уголовному делу» в отношении Навального и его соратников. Ранее, в июне 2021 года, Мосгорсуд по запросу прокуратуры объявил фонды и штабы политика «экстремистскими организациями» и запретил их деятельность.

По словам супруга Чанышевой Алмаза Гатина, на момент ареста Лилия в структурах Навального уже не работала. В декабре 2021 года Правозащитный центр «Мемориал» признал помещенную в СИЗО оппозиционерку политической заключенной. В своем последнем слове на суде Чанышева заявила, что процесс против нее является политически мотивированным.

Лилии Чанышевой предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса:

Деятельность экстремистского сообщества с использованием служебного положения (часть 3 статьи 282.1)

Призывы к экстремизму (часть 1 статьи 280)

Создание организации, которая нарушает права граждан (часть 3 статьи 239).

Прокуратура потребовала для нее 12 лет колонии и 700 тысяч рублей штрафа.

После ареста следователи оказывали давление как на саму Чанышеву, так и на ее защиту. От дела отстранили четырех адвокатов: Марию Эйсмонт, Владимира Воронина, Андрея Сергеева и Никоса Параскевова. Адвокат Воронин рассказывал, что сотрудник Центра «Э» угрожал Чанышевой, обещая ей, что она «выйдет на свободу только к 2030 году».

В январе 2022 года Росфинмониторинг внес Лилию Чанышеву (наряду с Алексеем Навальным и другими его соратниками) в свой реестр лиц, «причастных к экстремистской или террористической деятельности». Эта мера означает замораживание всех банковских счетов.

До того, как возглавить штаб Навального в Уфе, Лилия Чанышева уже была известна в регионе своими расследования о коррупции местных властей, а также участием в протестах против разработки шихана Куштау «Башкирской содовой компанией» (позже этому району официально присвоили статус особо охраняемой природной территории регионального значения). Чанышева также пыталась баллотироваться в горсовет Уфы, но не была допущена к выборам.

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