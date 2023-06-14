В Москве Виталия Кольцова приговорили к шести годам колонии за поджог автозака

Московский городской суд приговорил к шести годам колонии общего режима многодетного отца Виталия Кольцова, бросившего в мае 2022 года «коктейль Молотова» в полицейский автозак. О приговоре 14 июня из зала суда сообщил корреспондент «Медиазоны». Прокуратура требовала для Кольцова, активного участника протестных акций, 19 с половиной лет заключения. Ранее коллегия присяжных признала подсудимого невиновным по самой «тяжелой» статье обвинения — о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

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Гражданского активиста и отца троих малолетних детей, москвича Виталия Кольцова суд признал виновным по двум статьям — об умышленном уничтожении или повреждении имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ) и о «применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти» (часть 1 статьи 318 УК РФ).

Виталия Кольцова обвиняли в том, что 2 мая 2022 года он бросил «коктейли Молотова» в полицейские автозаки на площади Революции в Москве. От одного автобуса бутылка отскочила и потухла, второй автозак загорелся. Пожар потушили за полторы минуты. Никто не пострадал. Кольцова сразу же задержали. С мая 2022 года он находится в заключении.

Прокуратура настаивала на виновности Кольцова по статье 317 УК — о «посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа» (с заключением на срок 12 – 20 лет, либо пожизненное лишение свободы). Обвинение утверждало, что Кольцов покушался на убийство 12 омоновцев, находившихся в загоревшемся автозаке.

Прокурор Эльвира Зотчик на заседании 13 июня потребовала для подсудимого 19 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.

►►►Как «жест отчаяния» превратился в покушение на 12 омоновцев. Суд над Виталием Кольцовым

6 июня коллегия присяжных отказалась признавать Кольцова виновным по статье 317 (по покушении на убийство омоновцев). Присяжные признали его виновным в умышленном поджоге автозаков (ст.167) и сочли, что Кольцов заслуживает снисхождения.

Представитель Кольцова по доверенности Валентин Карелин обратил внимание на незаконность того, что судья самостоятельно переквалифицировал обвинение на ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), хотя такой вопрос не ставился перед присяжными в принципе. pic.twitter.com/iYrGCi6FHa — SOTA (@Sota_Vision) June 14, 2023

На суде активист заявлял, что намеревался совершить символический поджог автозака в знак протеста против неправомерных задержаний участников протестных акций в России. Он настаивал на том, что хотел нанести лишь имущественный ущерб и не покушался на жизнь и здоровье силовиков. Кольцов также компенсировал расходы на ремонт автозака (почти 62 тысячи рублей).

«Медиазона» напоминает: «Специалист-взрывотехник со стороны защиты провел экспертизу по делу и пришел к выводу, что действия Кольцова не могли привести к гибели сотрудников Росгвардии, даже тех, кто мог находиться внутри автобусов. Эксперт указал, что Кольцов кинул обе бутылки в противоположные от дизельного бака углы автобуса, поэтому угрозы взрыва не было. Суд не принял эту экспертизу в качестве доказательств».

Виталий Кольцов — выпускник философского факультета РГГУ, наблюдатель за выборами, участник игр «Что? Где? Когда?». До задержания он разрабатывал сценарии для квестов и интеллектуальных игр, материалы для занятий с детьми, сценарии детских праздников.

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