В спецприемнике Ростова-на-Дону умер активист. Его несколько дней пытали

40-летний активист Анатолий Березников, который расклеивал в Ростове-на-Дону листовки украинского проекта «Хочу жить», призывающего российских военных сдаваться в плен, умер в спецприемнике города. Об этом сообщила его адвокат Ирина Гак, которая подозревает, что мужчину могли убить в процессе пыток.

40-летний активист Анатолий Березников, который расклеивал в Ростове-на-Дону листовки украинского проекта «Хочу жить», призывающего российских военных сдаваться в плен, умер в спецприемнике города. Об этом сообщила его адвокат Ирина Гак, которая подозревает, что мужчину могли убить в процессе пыток.

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По словам Гак, накануне Березников подвергался пыткам с применением электрошокера. Он также жаловался на угрозы и на то, что его обещали убить. Березников находился под арестом по статьям административного кодекса РФ о мелком хулиганстве и неповиновении сотруднику полиции.

14 июня Ирине Гак, которая приехала к своему подзащитному, сообщили, что его нет в спецприемнике. Вскоре она увидела, как тело активиста заносят в медицинскую машину. О пытках Березникова неоднократно заявляли его адвокаты и близкие.

Сообщается, что Березникова, которого задержали после обыска его квартиры, охарактеризованного полицейскими как «осмотр помещения», регулярно отправляли на «карусельные аресты». Их принцип заключается том, что человека задерживают сразу же после его выхода из места отбывания наказания, после чего предъявляют ему новые обвинения. Часто такая практика предваряет возбуждение дела о госизмене, и Telegram-канал правозащитного проекта «Первый отдел» сообщает, что именно такое дело готовилось против Березникова.

По словам Ирины Гак, 10 мая у мужчины дома проходил осмотр, который фактически был обыском, но без каких-либо документов. Тогда он сообщал, что ему сломали ребра. После этого суд арестовал Березикова по статье о неповиновении полиции на 10 суток.

21 мая Березикову не дали выйти из спецприемника, а снова отправили под административный арест по статье о мелком хулиганстве. Мужчина рассказывал адвокату, что перед судом сотрудники отдела полиции № 4 вывезли его за город, где пытали электрошоком и требовали отказаться от адвоката. 31 мая Березикова третий раз отправили в спецприемник — на 15 суток по статье о мелком хулиганстве.

Основанием для преследования, предположительно, стало то, что Березиков расклеивал в городе листовки украинского проекта «Хочу жить», принимающего обращения военнослужащих РФ о сдаче в плен.

Гак подчеркнула, что на всех свиданиях ее подзащитный рассказывал о давлении, насилии и угрозах со стороны правоохранителей, в том числе ему угрожали отправкой на войну. Все ходатайства адвоката и жалобы Березикова были отклонены федеральной судьей Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Евангелевской.

По информации «Первого отдела», против Березикова хотели возбудить дело по статье о государственной измене. «ОВД-Инфо» дозвонились в ростовский спецприемник, где содержался Анатолий Березиков. Сотрудник заявил, что активист покончил с собой.

В 2022 году Краснодарский край вошел в топ-10 регионов по количеству дел о пытках в полиции за год. По статье о превышении полномочий с применением насилия в Ростовской области вынесли 10 обвинительных приговоров в 10 делах.

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