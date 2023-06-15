«Он принял трудное решение и держался достойно» — житель Кирова Ричард Роуз признал под давлением свою вину в суде

В среду, 13 июня, на заседании Центрального окружного военного суда в Екатеринбурге Ричард Роуз признал свою вину. За высказывание в соцсетях про трагедию в Буче его обвиняют в распространении «военных фейков», призывах к экстремизму и терроризму. Активист находится в СИЗО уже более года, после задержания он заявлял о пытках и запугивании. «Он был в ужасном состоянии, не мог говорить, у него перехватывало горло, он плакал», — рассказали RFI друзья заключенного, пришедшие поддержать его в суд.

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«Произошедшее [в Буче] вызвало у меня сильную эмоциональную реакцию», — сказал Ричард Роуз на суде, объяснив, что не смотрит телевизор, не был в курсе брифингов российского минобороны и сделал вывод, «что виноваты российские вооруженные силы». За это ему вменяют статьи 207.3 ч.2; 205.2 ч.2; 280 ч. 2 УК РФ — распространение «военных фейков», призыва к экстремизму и терроризму.

Очень тяжелое было заседание. Трудное решение принял Ричард, — рассказывают друзья Роуза, которые пришли поддержать его в суд. — Он пошел на признание. Был в ужасном состоянии, не мог говорить, у него перехватывало горло, он плакал. Прокурор Марина Дроздецкая давила на него, заставляла признаваться в том, чего он не совершал. Он всегда был против нацизма и национализма, и продолжал возражать против «свидетельств» о том, что он якобы кричал «Хайль Гитлер!». А прокурор использовала удивительные аргументы: ее «свидетели» давали присягу, значит, они не могут обманывать. Судья Сергей Рассоха пытался смягчать эти попытки добиться признания по действиям, которых даже нет в деле. По форме все было гораздо более мирным и даже дружелюбным, но смысловая агрессия оставалась. Эмоционально это было тяжело даже присутствующим, не говоря уже о Роузе.

Ричард вел себя очень достойно, считает источник RFI, — он пошел на признание, но по-прежнему отстаивал конституционное право на мирный протест и принцип сменяемости власти, выразив раскаяние в том, что требовал физической расправы над президентом.

Активисты считают, что на решение Роуза признать вину подействовала в первую очередь тревога за жену Марию и сына: «Для него это приоритет. А прокурор пыталась замешать Марию в дело, наводила на вывод, что они были на единых позициях экстремизма и терроризма, спрашивала, советовался ли с женой Ричард перед тем, как опубликовать в инстаграме свои высказывания». По словам Роуза, силовики избивали его и угрожали изнасиловать жену, а ребенка отдать в детдом.

В СИЗО, где Роуз находится уже больше года, ему не передают писем. Лекарства принимают редко и неохотно, в унизительной форме. Фельдшер, который знает, что у заключенного астма — он получил ее во время лесных поваров, спасая людей, — не обследует больного, хотя это положено по закону: «Поэтому в карточке нет предписания, и астматические препараты не берут, а они у Роуза давно кончились. Он сидит в камере застеночного типа, условия ужасные».

Новое заседание назначено на 23 июня. «Надеемся, что вынесут приговор, — заключают активисты. — Скорее бы. Там, где Ричард находится, невыносимо».

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