«В официальном ответе будет или инсульт, или суицид» — защита и родственники Анатолия Березикова ждут заключения о причинах смерти

Смерть Анатолия Березикова в ростовском спецприемнике накануне освобождения все еще не получила официального объяснения. «В официальном ответе будет или инсульт, или суицид», — говорит RFI ростовская активистка, которая предпочла сохранить анонимность. По словам адвоката Ирины Гак, ее подзащитного подвергали пыткам и угрозам, а суд отказался принять ходатайство об обжаловании жестокого обращения.

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15 июня Анатолий Березиков должен был выйти на свободу после административного ареста на 15 суток. Накануне его адвокат Ирина Гак, подойдя к спецприемнику на улице Семашко, увидела машину медицинской службы, которая, как ей сказали, приехала за телом ее подзащитного.

За день до того, на встрече с адвокатом, 40-летний активист строил планы по защите, жаловался на угрозы и говорил, что его могут убить. Ирина Гак зафиксировала на его теле следы от электрошокера. На судебном заседании Березиков тоже рассказывал, что его заковывали в наручники и вывозили за город, где пытали электрошокером. Еще ранее, во время обыска 10 мая, который проводился без понятых и процессуальных документов, ему сломали ребра.

После заседания 31 мая в Ленинском районом суде защита вызвала медслужбу, чтобы зафиксировать следы пыток, там же Березикову сделали укол обезболивающего. На руках видны были следы от наручников, но суд это не запротоколировал.

Защитнице Березиков рассказал, что к нему приходил сотрудник ФСБ и говорил, что он должен выполнять все его действия, «иначе его спрячут так, что его не смогут найти». Алвокат также наблюдала психологическое давление: конвойный при перевозке в суд настаивал на том, чтобы Березиков отказался от защитницы.

Все эти факты были перечислены в ходатайствах защиты и в жалобах самого подсудимого, в том числе, в том числе, в обжаловании жестокого обращения. Судья Лада Евангелевская все ходатайства отклонила и отправила Березикова в спецприемник еще на 15 суток.

Психологическое давление выражалось также в том, что родственникам не сообщали, где находится Березиков, а по телефону отвечали, что «в спецприемнике его нет».

Это уже не первый год. Мы имеем дело с силовиками, которые обрабатывают людей, другого слова не найти. В спецприемник помещают под любым предлогом, — хулиганство, или нарушение общественного порядка, — объясняет активистка из Ростова-на-Дону ситуацию, которая могла привести к смерти Березикова. — Сначала разговор идет, вроде, корректный. Силовики приходят, объясняют: «ты, парень, нарушил то-то, тебе грозит уголовное дело такое-то. Будешь сотрудничать, отпустим тебя под подписку, под домашний арест. Видимо, Березиков не сотрудничал.

По словам активистки, выступления Березикова не обязательно были политического характера — он обычно защищал то, что затрагивает повседневную жизнь ростовчан. «Но у нас многих волнует война с Украиной, Ростов — это практически пограничная зона».

В материалах «ОВД-Инфо» указывается, что Березиков мог распространять листовки с инструкцией по использованию украинского проекта «Хочу жить» (проект принимает обращения российских военнослужащих о сдаче в плен).

После опознания, которое должны провести адвокат и родственники погибшего, должно быть выдано заключение о причинах смерти. «Ни о каком суициде он никогда не говорил, и накануне смерти был полон планов по защите» — заключает собеседница RFI.

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