Госдума РФ проголосовала за тотальный запрет на трансгендерный переход

Россия

Пока Россия продолжает полномасштабную войну против Украины, Госдума единогласно одобрила очередной законопроект против ЛГБТ. На этот раз речь идет о запрете трансгендерного перехода. 14 июня российские депутаты единогласно одобрили запрет и на любую медицинскую помощью в этих целях, и на смену документов. Правозащитники предупреждают, что это чревато появлением подпольного хирургического рынка и новыми человеческими трагедиями. Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал доработать закон ко второму чтению. Хотя спикер Думы Вячеслав Володин уже призвал его не смягчать.

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Что предлагают запретить?

По словам правозащитника, одного из основателей «Российской ЛГБТ-сети» Игоря Кочеткова, в России на сегодняшний день (пусть законодательство и довольно смутно отрегулировано) — одна из самых гуманных в мире процедур по трансгендерному переходу.

В РФ действует Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), где фигурирует диагноз «транссексуализм». Специальные врачебные комиссии могут выдавать справки с таким диагнозом. На основании справки о «транссексуализме» можно поменять гендерные маркировки в свидетельстве о рождении и паспорте. Также после получения справки транс-люди могут получить медицинскую помощь: гормональную терапию и направление на хирургические операции.

Теперь же депутаты во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным разработали межфракционный законопроект, который:

во-первых, запрещает любые «медицинские вмешательства, направленные на смену пола человека» . Исключение допускается только для «лечения врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей». Однако и в этом случае операции могут проводиться только по решению «врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения».

. Исключение допускается только для «лечения врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей». Однако и в этом случае операции могут проводиться только по решению «врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения». Во-вторых, запрещает и смену гендерного маркера в документах. Из текста законопроекта не следует, что он будет применяться к людям, которые уже сменили документы.

За тотальный запрет трансгендерного перехода в первом чтении единогласно проголосовали 365 депутатов. Голосовавших против и воздержавшихся не было. Принять закон окончательно в Госдуме намереваются до конца весенней сессии.

Как отмечает Игорь Кочетков, этот закон был рассмотрен и одобрен в первом чтении форсированно и с явными нарушениями регламента. К примеру, одобрение по слушанию думского комитета по охране здоровья появилось задним числом.

Статистических данных о том, сколько человек в России нуждаются в транс-переходе и скольким поставлен диагноз «транссексуализм», нет. Выводы о числе людей, чьи права на медицинскую помощь могут быть затронуты новым законом, можно сделать только из данных о смене документов. Речь идет о трех тысячах человек с 2016 по 2022 год, по данным МВД, которые на заседании Госдумы привел вице-спикер Петр Толстой.

Ужесточение законов против ЛГБТ на фоне войны

Петр Толстой при обсуждении законопроекта в стенах Думы подчеркнул, что очередной закон против ЛГБТ принимается на фоне и вследствие полномасштабной войны РФ против Украины. «Это не очередная запретительная инициатива Государственной думы, это еще один шаг в защите национальных интересов. Мы их принимаем, потому что Россия после начала специальной военной операции* изменилась. И те ребята, которые сегодня защищают с оружием в руках нашу страну, они должны вернуться в другую страну», — заявил Толстой на пленарном заседании.

Осенью прошлого года депутаты Госдумы одобрили закон о повсеместном запрете на то, что они называют «гей-пропагандой». Еще тогда они говорили, что Россия, кроме войны против Украины, ведет еще и борьбу с Западом за «традиционные ценности». При этом депутаты постоянно ставили в один ряд темы гомосексуальности, трансгендерности и педофилии.

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Президент РФ Владимир Путин в своих публичных выступлениях нередко поднимает темы, связанные с ЛГБТ. К примеру, в своей речи 30 сентября 2022 года, где он заявил о претензиях на аннексию еще четырех украинских регионов, Путин снова употребил формулировку «родитель номер один и номер два» и заявил, что на Западе «перешли к радикальному отрицанию нравственных норм, религии и семьи». Эту же тему он поднял в своей речи на военном параде в Москве 9 мая 2023 года.

Патриарх Кирилл через несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину заявил, что «мы вступили в борьбу, которая имеет не физическое, а метафизическое значение». Говоря о причинах войны, настоятель РПЦ тогда заявил, что «на Донбассе существует неприятие так называемых ценностей, которые сегодня предлагаются теми, кто претендует на мировую власть»! Главным тестом на «пропуск» в мир «избыточного потребления, мир видимой «свободы», то есть, очевидно, в западный мир, патриарх назвал проведение «гей-парада».

«Мы имеем дело с политической гомофобией и трансфобией, которая используется для достижения конкретных политических целей. Их легитимность нуждается в идеологическом обосновании. Очень долго они искали такое „обоснование“ своей несменяемости, своих решений и так далее. Теперь такой идеей стала борьба за „традиционные ценности“. Это удобно для того, чтобы создавать образ врага, который сидит на Западе», — говорит Игорь Кочетков.

Правозащитники о рисках для транс-людей и идеологизации медицины

Как указывают правозащитники, сам термин «смена пола», который используют авторы законопроекта, является не только трансфобным, но и просто неграмотным.

Координатор программы равного консультирования для трансгендерных людей ЛГБТК+ группы «Выход» Неф Целлариус поясняет, что «медицинский пол» — это семь разных компонентов, и сменить можно не все из них. К примеру, невозможно поменять хромосомный пол. Чтобы не создавать таких медицинских коллизий, используют термин «трансгендерный переход».

Трансгендерный переход подразумевает разные процессы — юридический, медицинский и социальный. Это может быть смена документов, изменения тела и интеграция в общество в соответствии со своей гендерной идентичностью. Кто-то может осуществлять все три аспекта, а кто-то — только два или один. Например, применять гормональную терапию, но не менять документы и тому подобное. При этом во всех случаях можно говорить о трансгендерном переходе, объясняет Неф Целлариус.

Правозащитники опасаются, что, если будет принят закон, полностью запрещающий трангендерный переход, это приведет к появлению подпольного рынка хирургических вмешательств, к приему гормональных препаратов без предписания и контроля врачей — в конечном счете к тяжелым последствиям для здоровья и новым человеческим трагедиям.

По сути, депутаты по идеологическим основаниям предлагают лишить прав на лечение целую социальную группу. «Это очень опасный прецедент для всех. Врачам запретили оказывать медицинскую помощь нуждающимся. Медицинские вопросы теперь решают не минздрав и комитет по охране здоровья, а комиссия по защите христианских ценностей», — отмечает Игорь Кочетков. По его словам, такая идеологизация медицины означать деградацию и разрушение системы охраны здоровья.

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Володин: не надо смягчать законопроект, «аргументируя это заботой о людях»

В ходе пленарной сессии ряд депутатов раскритиковали министра здравоохранения Михаила Мурашко, призвавшего к доработке законопроекта ко второму чтению, за неоднозначную позицию. Вице-спикер Петр Толстой заявил, что депутаты получили «очень эмоциональное заключение минздрава» по этому законопроекту, и саркастически пересказал один из пассажей:

«В случае принятия законопроекта возникнет патовая ситуация, в которой люди, чей гендер официально признан медицинскими работниками не соответствующим полу, указанному в паспорте, не смогут — бедные — привести свои паспортные данные в соответствие с действительностью, которая сложилась у них в голове. Это может вызвать этические, медицинские и социальные проблемы, а также привести — к чему, как вы думаете? — к повышению суицидов в стране».

Толстой добавил, что если согласиться с таким подходом минздрава, то «это означает, что тогда этот закон принимать не надо».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил против любых смягчений, призвав министерство здравоохранения ко второму чтению «не выдумывать никаких поправок, аргументируя это заботой о людях».

Мурашко в свою очередь заверил депутатов, что минздрав «поддерживает недопустимость смены пола на основании только лишь желания пациента». Он отметил, что решение о медицинском вмешательстве в таких случаях «должно строиться только на основании консилиумов высокого уровня».

* Российские депутаты и чиновники продолжают публично именовать полномасштабное нападение РФ на Украину пропагандистским термином «спецоперация».

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