В ИК-6 Владимирской области в закрытом режиме началось рассмотрение «экстремистского» дела Алексея Навального

Московский городской суд на заседании в ИК-6 во Владимирской области начал в понедельник, 19 июня, рассмотрение нового уголовного дела в отношении Алексея Навального. Журналистам, которые следили за процессом в соседнем помещении, отключили трансляцию. Процесс будет идти в закрытом режиме, сообщили им через два часа.

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Алексею Навальному инкриминируют преступления по семи статьям УК, в том числе о призывах к экстремизму, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, создании экстремистского сообщества, о вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и о реабилитации нацизма. Таким образом, его впервые судят по политическим статьям. Максимальный срок, который грозит Навальному, — 30 лет заключения.

Другого заключенного, который проходит по тому же делу, бывшего технического директора Youtube-канала «Навальный LIVE» Даниэля Холодного, обвиняют в участии в экстремистской деятельности и ее финансировании. Его привезли на суд из следственного изолятора на территории Владимирского централа (тюрьма № 2).

Как пишет «Медиазона», которая ведет онлайн-трансляцию процесса, журналистам не разрешили присутствовать в зале заседаний, открыв для прессы отдельное помещение с телетрансляцией. Родителей Навального также не пустили в зал суда, несмотря на ходатайства защиты и самого подсудимого. Им выделили отдельное помещение, также с телетрансляцией.

Из-за плохой связи вести репортаж оказалось невозможно: слова судьи были практически не слышны, трансляция прерывалась, а затем зал был полностью отключен от телеконференции.

Через два часа представитель пресс-службы Мосгорсуда Вадим Полежаев заявил представителям СМИ, что процесс закрыт для прессы. Он также подтвердил, что решение об этом было принято еще в момент отключения трансляции, — сообщает «Медиазона».

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