Правозащитную группу «Агора» в России объявили вне закона

Генпрокуратура РФ признала «нежелательной» работу в РФ международной правозащитной группы «Агора». За участие в деятельности «нежелательных организаций» российские законы предусматривают уголовное наказание.

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Согласно заявлению генеральной прокуратуры РФ, «нежелательным» признано болгарское юридическое лицо «Агоры» под названием «Law Sofia Foundation».

Объявление «Агоры» вне закона генпрокуратура РФ объяснила тем, что НКО «делает акцент на освещении и тиражировании фактов якобы ущемления прав и свобод граждан в России, оказании юридической помощи оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией, включая сторонников признанных экстремистскими организаций».

«Агора» начала свою работу в 2005 году. В 2014 году организацию включили в реестр «НКО-иноагентов», а в 2016 году ее ликвидировали по иску минюста. С 2015 года «Агора» работает как международный правозащитный проект.

Руководитель международной «Агоры» — юрист Павел Чиков, ранее возглавлявший и ассоциацию. В марте 2023 года минюст РФ включил правозащитника в реестр «иноагентов».

С 2012 по 2019 год Чиков входил в Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ. В 2019 году указом президента РФ Павел Чиков был исключен из СПЧ, также как и политолог Екатерина Шульман и профессор Высшей школы экономики Илья Шаблинский.

Юристы «Агоры» занимались делами о незаконных действиях госорганов, в частности связанными с произволом полицейских и тюремщиков. Они защищали в судах российских гражданских активистов, журналистов, блогеров.

В сентябре 2022 года, после объявления в РФ мобилизации, «Агора» открыла чат-бот правовой помощи для призывников и военнослужащих.

Согласно российским законам, «участие в деятельности» «нежелательной организации» — уголовно наказуемое деяние, за которое предусмотрены наказания вплоть до четырех лет лишения свободы. За «организацию» работы «нежелательной организации» предусмотрены наказания вплоть до шести лет колонии.

Месяц назад российские власти объявили «нежелательной организацией» природоохранную НКО «Гринпис», работавшую в России три десятилетия. После этого российское отделение «Гринпис» объявило о своем вынужденном закрытии.

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