В РФ создают новый механизм вывода заключенных из колоний и СИЗО для их отправки на фронт

Россия

Госдума сразу во втором и третьем, окончательном, чтении 20 июня одобрила законопроект, по которому российская армия сможет пополнять свои ряды осужденными из колоний и подследственными. В обмен на отправку на фронт заключенным предлагают «УДО», подследственным — приостановку уголовного дела. Для полной амнистии им нужно заслужить госнаграду или дождаться увольнения со службы. Этот механизм может заменить ныне существующую систему секретных президентских помилований. Правозащитники называют массовую отправку российских заключенных на фронт «военной эксплуатацией».

Президент РФ Владимир Путин во время визита военно-тренирочного центра для мобилизованных в Рязанской области, 20 октября 2022 г.

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Российские власти создают новый механизм, легализующий условное «освобождение» «отдельных категорий» заключенных из колоний в обмен на их участие в войне против Украины, — по мобилизации или заключению контрактов с минобороны РФ.

В обмен на отправку на фронт предлагается также выводить из СИЗО, приостанавливая следствие, обвиняемых по уголовным статьям небольшой и средней тяжести. К ним относятся статьи о преступлениях, наказания за которые не превышают пяти лет лишения свободы. Это, например, побои, грабеж, мошенничество.

В случае окончательного принятия закона новые меры будут распространяться только на фигурантов уголовных дел о преступлениях, совершенных в РФ или на оккупированных украинских территориях до вступления в силу этого закона. То есть он будет иметь обратную силу.

Законопроект предусматривает еще один стимул для поступления на фронт осужденных или подследственных — полное освобождение от наказания или уголовного преследования, а также погашение судимости в случае получения любой госнаграды или в случае увольнения с военной службы по некоторым разрешенным в военное время основаниям. Это может быть, например, потеря здоровья или окончание войны.

Как отмечает издание «Медуза» в своем разборе, если речь идет не о гражданских людях, а о действующих военных, им могут «простить» вообще любое преступление, совершенное до вступления в силу закона, в том числе тяжкое или особо тяжкое: достаточно лишь получить госнаграду или дождаться увольнения с военной службы.

Авторами законопроекта выступили единороссы Андрей Клишас (глава комитета Совфеда по госстроительству), Павел Крашенинников (глава комитета Госдумы по госстроительству) и Ирина Панькина (первый зампред того же думского комитета).

Новые поправки об «УДО», а также полной амнистии депутаты предлагают принимать в виде отдельного федерального закона, а не поправками в уголовный кодекс. Это противоречит и позиции Конституционного суда РФ, и самому УК, отмечает эксперт фонда «Русь сидящая» Ольга Подоплелова.

Выведенные из колоний заключенные и так давно участвуют в войне РФ против Украины. В частности, заключенных массово задействовали в рядах группировки «Вагнер» для штурмовых операций с целью захватить Бахмут, где, по сообщениям, они понесли тяжелые потери. Сейчас осужденных вербуют от имени минобороны РФ через засекреченную процедуру президентского помилования. В случае принятия уже одобренного Думой законопроекта новая процедура освобождения может заменить президентские помилования и «вынести за скобки» Владимира Путина в этой процедуре.

Предлагаемый закон касается пополнения рядов российской армии в период мобилизации или военного времени. Владимир Путин не подписывал указа о завершении мобилизации, поэтому закон после официального опубликования сразу вступит в силу.

В ноябре 2022 года в РФ был уже отменен запрет на мобилизацию мужчин, имеющих судимость за целый ряд тяжких преступлений. Теперь Госдума также одобрила закон, разрешающий в период мобилизации заключать контракты на военную службу с гражданами с судимостью, за исключением осужденных по статьям о «терроризме», «экстремизме», а также за преступления против половой неприкосновенности детей.

«Русь сидящая», Центр защиты прав человека «Мемориал» (создан бывшими сотрудниками ликвидированного ПЦ «Мемориал») и правозащитный фонд «Безопасный дом» подавали в ООН доклад «о торговле людьми» и «иных формах эксплуатации», где говорилось о вербовке заключенных как «военной эксплуатации» или «рабстве», напоминает «Би-би-си».

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