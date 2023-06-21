Несколько беспилотников упало в Новой Москве и Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утром 21 июня сообщил, что два беспилотника самолетного типа упали при подлете к складам одной из воинских частей — на месте были обнаружены осколки. Еще один дрон упал в поле неподалеку от деревни Лукино в Новой Москве. Все три беспилотника были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы, сообщили в минобороны РФ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утром 21 июня сообщил, что два беспилотника самолетного типа упали при подлете к складам одной из воинских частей — на месте были обнаружены осколки. Еще один дрон упал в поле неподалеку от деревни Лукино в Новой Москве.

Реклама Читать далее

По информации телеграм-каналов, первый дрон взорвался в районе деревни Лукино в Новой Москве. Местные жители слышали громкий звук около 5 часов утра. Еще два беспилотника упали в районе поселка Калининец Наро-Фоминского округа Подмосковья, недалеко от воинской части. Примерно в 5:30 утра местные жители услышали два взрыва с разницей в пять минут.По данным телеграм-канала «112», два дрона упали в районе дислокации 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подтвердил крушение двух БПЛА: «Два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет. Спецслужбы занимаются, ведется проверка, территория сейчас оцеплена». Место происшествия оцеплено, работают экстренные службы.

Минобороны России прокомментировало атаку беспилотников в Московской области. «Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области. Все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение. В результате неудавшейся террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении ведомства.

В конце мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников, два дома на юго-западе столицы и в Новой Москве получили повреждения, пострадали два человека. Еще несколько беспилотников упали в Подмосковье. Минобороны России тогда заявляло, что ПВО предотвратили атаку на город восьми дронов, в том числе с помощью средств радиоэлектронной борьбы и ЗРК «Панцирь-С».

В начале июня телеканал CNN со ссылкой на источники в разведке США сообщал, что Украина создала агентурную сеть в России для диверсий против российских объектов и начала предоставлять им беспилотники.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться