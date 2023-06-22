В Калининграде активиста приговорили к 7,5 годам колонии за антивоенные посты в соцсетях. У осужденного врачи подозревают рак

В Калининградской области суд назначил 7,5 лет колонии общего режима активисту Игорю Барышникову по статье о военной цензуре 207.3 УК за посты в фейсбуке о российских бомбардировках Мариуполя и убийствах жителей Бучи во время оккупации города силами РФ. 64-летнему Игорю Барышникову врачи поставили диагноз — опухоль с подозрением на рак. Во время следствия Барышников находился под подпиской о невыезде и ухаживал за парализованной матерью, которой исполняется 97 лет.

Игорь Барышников - калининградский активист, он участвовал в уличных протестах и несколько раз был арестован.

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О приговоре Игорю Барышникову 22 июня сообщила СМИ защищавшая активиста адвокат правозащитного проекта «ОВД-Инфо» Мария Бонцлер. Городской суд Советска в Калининградской области назвал 64-летнего Барышникова виновным по статье 207.3 УК (частям 1 и 2), которая стала в РФ инструментом военной цензуры и репрессий за высказывания о войне против Украины. Статья позволяет репрессировать граждан за распространение «заведомо ложных» сведений об армии РФ, т.е. за любые сведения, кроме официальных.

Приговор вынесла судья Советского горсуда Ольга Баландина. В конце мая прокурор Екатерина Мосина требовала назначить Барышникову восемь лет колонии.

Проект «ОВД-Инфо» сообщал, что после возбуждения уголовных дел у 64-летнего Игоря Барышникова обострилось хроническое заболевание. Ему поставили диагноз — опухоль с подозрением на рак предстательной железы, а также установили катетер (цистостому). Адвокат ходатайствовала на суде о проведении экспертизы состояния его здоровья, чтобы определить, может ли Барышников находиться в заключении. Судья ходатайство отклонила. Защита также допросила в качестве свидетеля лечащего врача активиста, который сказал, что в колонии Барышников может умереть.

Игорь Барышников несколько лет назад переехал в Калининградскую область из Челябинской, чтобы ухаживать за парализованной матерью, которой в эти дни исполняется 97 лет.

В сообщении пресс-службы Калининградского областного суда о приговоре Барышникову утверждается, что «суд учел состояние его здоровья» и его «семейное положение».

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Игорь Барышников на своей странице в фейсбуке размещал антивоенные посты, а также ссылки на статьи иностранных СМИ.

Уголовное преследование активиста началось в мае 2022 года. За посты в фейсбуке об обстреле роддома в Мариуполе и убийствах жителей Бучи на Барышникова завели дело по части 1 статьи 207.3 УК. К нему пришли с обыском, а затем взяли подписку о невыезде в качестве меры пресечения.

В июне 2022 года на Барышникова завели второе уголовное дело — тоже по статье 207.3 УК, но в этот раз по пункту «д» части 2, вменив ему действия по «мотивам политической ненависти», что позволяет ужесточить наказание. В этом деле упоминались посты о затонувшем российском крейсере «Москва», а также о расстреле военными РФ мирных жителей Украины. Позже дела объединили в одно.

В своем последнем слове на суде Игорь Барышников заявил:

Дело в отношении меня политическое. Сфабрикованное ФСБ. Мне вменяют совершение тяжкого преступления. При этом я никого не убил, никого не ограбил, не изнасиловал, ничего ни у кого не украл. Следствие не представило суду ни одного доказательства моей вины и вынуждено было выдумывать. В этом деле мне предъявляется обвинение в возбуждении ненависти к группе лиц, поддерживающих эту власть. Где доказательства этого? Каким образом я на своей закрытой странице, которую могли видеть только друзья, мог возбуждать ненависть? Заседание закрытое, что я воспринимаю как политическую расправу, дело сфабриковано и сфальсифицировано по образцам 37 года, когда человека сажали на десять лет или расстреливали по фантастическим обвинениям. В ходе несправедливого обвинения у меня обострилась старая болезнь. К делу были приобщены материалы судебно-медицинской экспертизы, подтверждающей, что с учетом имеющейся у меня медицинской проблемы лишать меня свободы нельзя. Очевидно, что я не совершал преступлений. Прошу суд вынести оправдательный приговор. И в любом случае учесть состояние моего здоровья, тот факт, что на моем попечении находится лежачая мать, которой через 10 дней исполнится 97 лет и она не дождётся меня ни через пять, ни через восемь запрашиваемых обвинением лет.

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