Евгений Пригожин раскритиковал «спецоперацию» и действия минобороны РФ

Создатель группировки «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин, в частности, заявил, что минобороны России обманывало «президента и общественность», когда сообщало о готовящемся нападении Украины и стран НАТО. По его словам, Россия начала боевые действия «по совершенно другим причинам».

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«Украинцы имели группировку, которая находилась по границам с территорией Донбасса, как раз ту, которую мы проламывали от Попасной до Артемовска. Эта группировка состояла из различных добровольных националистических формирований и действующей армии ВСУ. Эта группировка обменивалась выстрелами, мы били по ним, они били по нам, и это происходило все эти долгие восемь лет — с 2014 по 2022. Иногда нарастало количество различных перестрелок, грубо говоря, обмена боеприпасами, обмена снарядами, иногда уменьшалось. На 24 февраля ничего сверхординарного не было», — заявил Пригожин.

Комментируя версию Кремля о том, что «спецоперация» была затеяна с целью провести «денацификацию и демилитаризацию» Украины, Пригожин утверждает, что без войны изначально можно было обойтись. «Насколько я погружен в эту историю, Зеленский, когда стал президентом, был готов к любым договоренностям. Все, что нужно было сделать [Кремлю], это слезть с Олимпа, пойти и договориться», – заявил глава ЧВК.

Основатель «ЧВК Вагнер» также заявил, что руководство минобороны держало в секрете от командиров планы военных действий, а сама операция была спланирована «бездарно». В видео, которое опубликовала его пресс-служба, Евгений Пригожин раскритиковал действия минобороны РФ с 2014 года.

По его словам, российское военное ведомство и лично Сергей Шойгу вводят в заблуждение президента Путина. «Сейчас уже Минобороны пытается обмануть общественность и президента, и рассказать историю, что со стороны Украины была бешеная агрессия. И что они собирались с блоком НАТО на нас напасть. Спецоперация 24 февраля была начата по другим причинам», — резюмировал Пригожин.

Получасовое видео с основателем ЧВК «Вагнера» его пресс-служба опубликовала в Telegram, в подписи под роликом указано, что это первая часть большого интервью.

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