Пригожин обвинил минобороны РФ в ударах по лагерям «ЧВК Вагнер» и пообещал устроить «марш справедливости». ФСБ возбудила дело о мятеже

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В телеграм-канале «Пресс-служба» Пригожина вечером 23 июня были опубликованы ряд сообщений, в которых основатель «ЧВК Вагнер» обвинил минобороны РФ в ракетных ударах по тыловым лагерям его наемников, а затем заявил, что его группировка решила «остановить зло, которое несет военое руководство страны» и устроить «марш справедливости». О министре обороны РФ Пригожин сказал: «Эта тварь будет остановлена». В минобороны РФ отвергают обвинения в ударе по лагерям «ЧВК Вагнер». В связи с заявлениями Пригожина ФСБ возбудила дело о мятеже.

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03:12 Жители Ростова-на-Дону рассказали «Дождю» о пролетающих вертолетах и бронетехнике в городе

03:02 В Киеве в многоэтажке, куда упали обломки ракеты, начался пожар

В многоэтажке в Соломенском районе Киева, куда упали обломки ракеты, начался пожар, передает «Суспильне» со ссылкой на мэра города Виталия Кличко. Ранее мэр Киева сообщил о двух пострадавших в результате падения обломков ракеты на верхние этажи многоэтажного жилого дома.

Российские войска снова атакуют Украину с воздуха, несмотря на информацию о попытке вооруженного мятежа со стороны Пригожина.

03:00 Пригожин заявил, что «ЧВК Вагнер» сбила вертолет

«Только что вертолет открыл огонь по гражданской колонне. Был сбит расчетами „ЧВК Вагнер“», — заявил Пригожин в новом аудиосообщении. Никаких подтвержений этому нет.

02:52 Ростовский губернатор призвал жителей области не выходить из дома без необходимости

Губернатор Ростовской области Василий Голубев написал в телеграм-канале, что «сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка» и призвал «всех сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома».

02:41 Российские войска продолжают атаковать с воздуха Украину

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о как минимум трех «прилетах» по Слободскому району города. По его словам, по предварительным данным, в атаке были задействованы ракеты С-300. В одном случае попадание пришлось в газовую трубу, в результате чего начался пожар. На месте работают сотрудники ГСЧС. Пока информации о пострадавших нет.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе столицы обломки ракеты упали на верхние этажи многоэтажного дома. Одному пострадавшему врачи оказали помощь на месте, другого госпитализировали. На верхних этажах дым, но пожара в доме нет, отметил Кличко.

О взрывах в Кривом Роге сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.

02:31 Пригожин: в воздухе два борта, которые по приказу генштаба пытаются бить по жилым районам. По каким именно, не уточняет

В своем новом обращении основатель «ЧВК Вагнера» заявил, что начальник Генштаба «не успокаивается», и сейчас в воздухе (где — не уточняется) находятся два борта, которые пытаются наносить удары по жилым районам.

Фото- или видеодоказательств того, что наемники «ЧВК Вагнера» зашли в Ростов, по-прежнему нет. Нет и подтверждений ударов по жилым районам где бы то ни было в России.

02:01 «ВКонтакте» заблокировала одно из сегодняшних заявлений Пригожина

«Би-би-си» обратила внимание на то, что российская соцсеть «ВКонтакте» заблокировала одну из сегодняшних аудиозаписей Пригожина. Сейчас недоступной на территории РФ значится запись, где Пригожин говорит, что резерв его группировки составляет 25 тысяч человек и призывает присоединиться к нему, чтобы «заканчивать с безобразием». Согласно сообщению в группе, блокировка произошла по требованию генпрокуратуры РФ от 23 июня. При этом вся группа не подверглась блокировке.

02:05 Сообщения о массовом перемещении силовиков в Краснодаре

Сообщается о массовом перемещении техники силовиков с мигалками в Краснодаре. Буквально только что власти региона утверждали, что «не вводили дополнительные меры безопасности», и заявляли, что «ситуация в регионе спокойная и находится под полным контролем».

01:35 Пригожин: российские летчики отказались выполнять приказы начальника генштаба РФ по обстрелу колонн «ЧВК Вагнер»

«Только что начальник генштаба дал команду поднять самолеты и октрыть огонь по колоннам, которые едут среди мирных машин, среди грузовиков. Ему безразлично, кого убивать. Они убивают уже полтора года своих мирных граждан вместо того чтобы воевать с противником», — заявил Пригожин в новой аудиозаписи.

По его словам, армейские летчики отказались выполнять «преступные команды».

В предыдущем сообщении Пригожин заявил, что наемники «ЧВК Вагнер» входят в Ростов-на-Дону. Ранее информация о двух многокилометровых колоннах «ЧВК Вагнер» в Ростовской области появилась на портале «РИА ФАН», который связывают с Пригожиным. Портал в своей публикации сослался на телеграм-канал «DONTSTOPWAR». Независимых подтверждений этой информации нет.

01:35 Песков заявил, что силовики в круглосуточном режиме докладывают Путину о мерах в связи с попыткой вооруженного мятежа

«Специальные службы, силовые ведомства, а именно министерство обороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в режиме круглосуточной работы постоянно докладывают президенту о принимаемых мерах в контексте выполнения ранее данных им поручений», — сказал пресс-секретарь Путина.

01:27 Песков: Генпрокурор Краснов должил Путину об уголовном деле о попытке организации мятежа

Генпрокурор РФ Игорь Краснов сделал доклад президенту РФ Владимиру Путину об уголовном деле о попытке организации вооруженного мятежа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам Пескова, Краснов проинформировал президента о «законности возбуждения такого уголовного дела».

01:13 Пригожин: «Мы входим в Ростов»

«В настоящий момент мы пересекли во всех местах государственные границы. Пограничники выходили на встречу и обнимались с нашими бойцами. Сейчас мы входим в Ростов. Подразделения министерства обороны, вернее, срочники, которых кинули перекрывать нам дорогу, отошли в стороны. Мы не воюем с детьми (…) Мы воюем только с профессионалами», — заявил Пригожин в новом аудиосообщении, появившемся в телеграм-канале «Пресс-служба Пригожина».

При этом Пригожин сказал, что наемники «ЧВК Вагнер» уничтожат все, что встанет у них на пути. «Мы протягиваем руку каждому. Не нужно плевать в эту руку. Мы идем дальше, идем до конца», — заявил Пригожин.

Никаких подтвержений того, что подразделения «ЧВК Вагнер» входят в Ростов-на-Дону «Пресс-служба Пригожина» не приводит.

00:56 В Вашингтоне внимательно следят за ситуацией в России после заявлений Пригожина — CNN

Американские официальные лица внимательно следят за ситуацией в России после заявлений Евгений Пригожина и его угроз в адрес министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы генштаба Валерия Герасимова, сообщает CNN.

В Вашингтоне рассматривают последние заявления Пригожина, в которых он назвал российское военное руководство «злом», которое «необходимо остановить» как нечто большее, нежели его обыкновенная риторика, сказал источник телеканала среди американских официальных лиц.

Он также отметил, что заявления Пригожина отличаются от предыдущей его критики тем, что им не предшествовал какой-либо прорыв или успех ВСУ.

«Это реально», — сказал американский чиновник. Но четкого представления о происходящем в России у Белого дома нет.

00:50 На российском «Первом канале» показали пятиминутный специальный выпуск новостей

На «Первом канале» вышел экстренный выпуск новостей, который провела Екатерина Андреева. В этом выпуске Андреева рассказала, что в соцсетях появились заявления об ударе по позициям «ЧВК Вагнера» и видеозапись его последствий от имени Евгения Пригожина. «Очевидно, что это постановка», — заявила ведущая «Первого канала».

Затем в эфире были зачитаны официальные заявления Минобороны и призыв ФСБ к «вагнеровцам» принять меры к задержанию Пригожина. Следом Андреева зачитала заявление Генпрокуратуры и процитировала пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. На этом выпуск завершился.

00:36 Возле Ростова-на-Дону перекрывают трассы — СМИ

Возле Ростова-на-Дону перекрывают трассы, передает потал 161.RU. Очевидцы сообщают, что машины досматривают. Чуть ранее портал сообщил о перекрытии западного подъезда в Ростову.

Тем временем издание «РИА ФАН», которое связывают с Пригожиным, со ссылкой на телеграм-канал «DONTSTOPWAR» пишет о многокилометровых колоннах военной техники «ЧВК Вагнер» в Ростовской области. В публикации говорится о 50-километровой колонне, которая едет через КПП Новошахтинск и 80-километровой колонне, едущей через КПП Волошино. По информации канала, военный патруль и пограничники не препятствуют им. Подтверждений этой информации нет.

00:15 Минобороны РФ: ВСУ «воспользовались провокацией Пригожина» и сконцентрирвали силы для наступательных действий на бахмутском направлении

«Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки», украинские силы сосредотачивают на бахмутском направлении «на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады морской пехоты и 36-й механизированной бригад ВСУ», — заявляет министерство обороны РФ.

В тот же сообщении утверждается, что российские военнослужащие «наносят поражение» украинским войсам «ударами авиации и артиллерии».

00:11 «Фонтанка»: по состоянию на 18–19 часов 23 июня Пригожин находился в Петербурге

По данным издания «Фонтанка», по состоянию на 18–19 часов 23 июня Евгений Пригожин находился в Петербурге. Подтверждения этой информации нет.

00:01 ТАСС: В Москве под усиленную охрану взяты важнейшие объекты и органы власти

«В Москве усилены меры безопасности, под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры», — пишет российское госагентство «ТАСС» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника «ТАСС», по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.

Ранее в соцсетях появились кадры с военной техникой в центре Москвы.

23:52 К наемникам «Вагнера» обратился также генерал-лейтенант ВС РФ Владимир Алексеев

Генерал-лейтенант, первый замначальника главного управления разведки российского генштаба Владимир Алексеев назвал действия «ЧВК Вагнер» «ударом в спину стране и президенту» и призвал вагнеровцев «одуматься» и «остановиться».

«Это государственный переворот. (…) Подобная провокация могла быть сделана только врагами Российской Федерации», — заявил Алексеев. «Нам не хватало только развязать в настоящее время гражданскую войну внутри страны», — добавил генерал.

23:46 Военную технику заметили в центре Москвы

Издание MSK1.ru опубликовало видео, на котором видна бронетехника, проезжающая в центре Москвы рядом со зданием Госдумы. Появились и другие кадры, на которых запечатлена военная техника в Москве.

23:40 Генерал Суровикин призывает наемников «ЧВК Вагнер» «остановиться»

Генерал Сергей Суровикин записал обращение к наемникам «ЧВК Вагнер», призвав их «остановиться».

«Я обращась к руководству, командирам и бойам "ЧВК Вагнер". <…> Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, вместе побеждали. Мы одной крови. Мы воины. Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. <…> Пока не поздно, нужно и необходимо подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации. Остановить колонны, вернуть из в пункты постоянной дислокации», — заявил Суровикин.

По его словам, «все проблемы» можно решить только мирным путем «под руководством верховного главнокомандующего».

23:34 ФСБ призывает «вагнеровцев» не выполнять приказов Пригожина и задержать его

«Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимой ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию», — говорится в заявлении центра общественых связей ФСБ.

23:23 Генпрокуратура РФ: на Пригожина возбуждено дело «по факту организации вооруженного мятежа»

Генпрокуратура РФ сообщила, что ФСБ возбудила уголовное дело на основателья «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожина «по факту организации вооруженного мятежа» (ст. 279 УК РФ). Ведомство напомнило, что по этой статье предусмотрена от 12 до 20 лет.

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) РФ сообщил информагентствам, что «в связи с заявлениями» Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу». «Требуем немедленно прекратить противоправные действия», — добавили в НАК. При этом в заявлении НАК не упоминалось, что дело возбуждено персонально на Пригожина.

23:10 СМИ: в Ростове-на-Дону БТРы на улицах, на трассе «Дон» выставляют блок-посты

В центре Ростова-на-Дону замечены БТРы. Портал «161.ru» пишет, что ростовская полиция объявила план «Крепость». «Есть приказ привести в боевую готовность весь состав МВД, Росгвардии и усилить посты на границе с ЛНР и ДНР. Но кипиша нет. Просто состав поднят и вызван», — сказал собеседник портала.

Тем временем близкий к спецслужбам источник «Би-би-си» сообщил, что московское управление ФСБ поднимают по тревоге. Источник издания в армейских кругах сообщил о тревоге в московском гарнизоне.

По его словам, на трассе «Дон» (это дорога Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону) ФСБ при поддержке СОБР (специальных отрядов быстрого реагирования войск нацгвардии) выставляют блокпосты. Тем, кто на них дежурит, отдается приказ открывать огонь «в случае возникновения угрозы».

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