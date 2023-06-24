Песков: Пригожин «уйдет» в Беларусь, уголовное дело о мятеже будет прекращено

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами вечером в субботу, 24 июня, подтвердил, что Александр Лукашенко по просьбе Владимира Путина провел переговоры с Евгением Пригожиным, по итогам которых глава «ЧВК Вагнер» согласился прекратить свой марш на Москву.

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По словам Пескова, власти не будут преследовать бойцов «ЧВК Вагнер», участвовавших в мятеже, «учитывая их фронтовые заслуги». Эти наемники вернутся в свои полевые лагеря.

Уголовное дело об «организации вооруженного мятежа», возбужденное накануне ФСБ в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ, будет прекращено, он «уйдет в Белоруссию».

По словам Пескова, Путин гарантировал главе «вагнеровцев» возможность уехать в Беларусь («Гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России», — цитата по РИА Новости).

Песков также заявил, что часть наемников «ЧВК Вагнер», которые не участвовали в мятеже и в марше на Москву, подпишут контракты с министерством обороны РФ.

Кадровые изменения в минобороны РФ, по словам Пескова, в ходе сегодняшних совещаний и переговоров не обсуждались. На вопрос о том, доверяет ли Путин по-прежнему главе минобороны Сергею Шойгу, президентский пресс-секретарь ответил: мне неизвестно о каких-то изменениях в этой связи.

Кремлевский пресс-секретарь также заявил, что нового обращения Путина к россиянам в ближайшее время не будет.

Песков сказал журналистам, что последние события вокруг «ЧВК Вагнер» не повлияют на ход военных действий России в Украине. На вопрос, прекратит ли РФ войну, представитель Кремля ответил: «Ни в коем случае. СВО продолжается. Наши бойцы на передней линии проявляют героизм. Они весьма эффективно и успешно отражают контрнаступление. И операция будет продолжаться».

Аудиозапись заявления Пескова опубликовал пропагандист ВГТРК Павел Зарубин

По словам представителя российского президента, неизвестно, когда именно будет отменен введенный в Москве и ряде регионов режим контртеррористической операции.

Прокомментировал Песков и то, почему переговорщиком с Пригожиным был именно Лукашенко:

Два президента действительно условились о том, что президент Лукашенко будет оказывать посреднические усилия по урегулированию ситуации. Мы высоко ценим эту готовность.Вы наверняка спросите меня, почему именно президент Лукашенко. Дело в том, что Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, около 20 лет. Это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным.

Ранее вечером основатель «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин объявил о прекращении марша на Москву. Его сообщение было опубликовано вскоре после того, как пресс-служба Александра Лукашенко объявила, что Пригожин в ходе переговоров с ним согласился остановить движение своих бойцов.

►►►Пригожин объявил о прекращении марша на Москву

Поздно вечером в субботу государственные агентства ТАСС и РИА Новости сообщили о выходе отрядов «ЧВК Вагнер» из Ростова-на-Дону и отъезде их колонн в полевые лагеря. «Вся тяжелая военная техника, включая танки, а также сами бойцы ЧВК "Вагнер" полностью покинули территорию возле здания штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону», — передал с места корреспондент ТАСС. «Колонна техники группы "Вагнер" ушла из Ростова-на-Дону», — написало РИА Новости под видео с отъездом военных грузовиков и трейлеров с танками. Агентство сообщило, что все бойцы «ЧВК Вагнера» покинули штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, захваченный в ночь на субботу.

РИА Новости также опубликовало видео, на котором, как утверждается, Пригожин покидает штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Основатель «ЧВК Вагнер» снят издали и появляется в кадре на несколько секунд.

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