Основатель «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин объявил о прекращении марша на Москву. Его сообщение было опубликовано вскоре после того, как пресс-служба Александра Лукашенко объявила, что Пригожин в ходе переговоров с ним согласился остановить движение своих бойцов.

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«Мы вышли 23 июня на «марш справедливости». За сутки мы прошли, не доходя 200 километров, до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану», — заявил глава ЧВК.

Незадолго до этого пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что тот провел переговоры с Пригожиным, после которых глава наемников согласился остановить движение на Москву.

При этом режим контртеррористической операции, введенный в начале дня в нескольких регионах, включая Москву, продолжает действовать. Решение московской мэрии о нерабочем дне в понедельник, 26 июня, также остается в силе.

Как говорится в заявлении пресс-службы Лукашенко:

Президент Беларуси, дополнительно уточнив по имеющимся собственным каналам ситуацию, по согласованию с президентом России провел переговоры с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. На данный момент на столе — абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК «Вагнер».

Белорусское госагентство Belta передает, что вечером Лукашенко вновь созвонился с Владимиром Путиным и «подробно проинформировал Президента России о результатах переговоров с руководством ЧВК Вагнер», Путин в свою очередь «поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу».

Как передавал ряд телеграм-каналов, в переговорах с Пригожиным участвовал и губернатор Тульской области, генерал-полковник Алексей Дюмин. По некоторым данным, именно Дюмин был основным переговорщиком, а Лукашенко — гарантом соглашений. Позже вечером пресс-служба правительства Тульской области опровергла сообщения об участии губернатора Алексея Дюмина в переговорах с Евгением Пригожиным.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, а сам глава «ЧВК Вагнер» отправится в Беларусь. По словам Пескова, российские власти не будут преследовать участников мятежа, а те наемники, которые отказались участвовать в бунте, смогут подписать контракты с минобороны РФ.

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