Слова с Гасаном Гусейновым

Евгений Пригожин утверждал, что в «марше справедливости» приняли участие 25 тысяч бойцов ЧВК «Вагнер». Филолог и историк культуры Гасан Гусейнов для своей очередной колонки на RFI рассказывает, как его обманул пресловутый Искусственный Интеллект, и объясняет, почему у некоторых получается всегда обманывать всех.

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Есть расхожее мнение, согласно которому можно долго обманывать многих, можно недолгое время обманывать всех, но нельзя всех обмануть навсегда. Сказано красиво, но это не про нас.

Вот двадцатипятитысячники. Когда я в первый раз услышал, как Евгений Пригожин сказал, что ведет на Москву 25 тысяч бойцов ЧВК «Вагнер», я сразу вспомнил двадцатипятитысячников, о которых мы должны были рассказывать на зачетах и экзаменах по истории СССР в школе и истории КПСС в университете. Все советские люди знали, что по решению ВКП(б) для проведения раскулачивания и организации на руинах сельскохозяйственного производства колхозов из городов в деревни были командированы 25 тысяч рабочих активистов. Они должны были научить крестьян работать по-новому, хотя сами на земле никогда не работали. В их руках были инструменты воздействия и воспитания — оружие, техника и что-то такое еще. Например, навыки убеждения. «Бить нельзя их, а не вникнут — разъяснять», как пел по совершенно другому поводу Владимир Высоцкий.

Но двадцатипятитысячники загоняли колхозное крестьянство в счастье по-настоящему, т. е. с применением насилия. Получилось не очень хорошо, и от всего проекта в памяти остались только слово и некий собирательный портрет в романе Шолохова «Поднятая целина». Сам колхоз, родившийся в результате деятельности этих самых двадцатипятитысячников, изучали британские и американские антропологи 1980-х годов, но выдающаяся книга Кэролайн Хамфри 1983 года даже не была переведена на русский язык. Но после 1991 года колхозы испарились, как будто их и не было. А история их возникновения и роль в этом двадцатипятитысячников? Ведь сохранились все документы, известно не только точное число их (кажется, 27 тысяч с хвостиком), но и состав — столько- то активистов профсоюза металлистов, столько-то большевиков, столько-то беспартийных. Дай, думаю, спрошу у искусственного интеллекта. Сейчас ведь, говорят, люди книги пишут, студенты дипломные работы защищают с помощью этого чудодейственного инструмента. Но тут я столкнулся, прямо скажем, с удивительной ситуацией, которую воспроизвожу здесь дословно:

Чем на самом деле занимались двадцатипятитысячники в 1929 году и потом?

ChatGPT: Вы, вероятно, имеете в виду безработных людей во время Великой депрессии, которая началась в 1929 году после краха фондового рынка в США. Термин «двадцатипятитысячники» относится к людям, стоящим в очередях за пособиями по безработице, так как по статистике безработицы в 1930-е годы число таких людей достигло около 25 000 000.

Многие из безработных в это время столкнулись с тяжелыми условиями жизни. Они теряли свои дома, работу и сбережения, и не могли себе позволить обеспечить себя и свои семьи. Большинство безработных пытались найти работу, но предложения были очень ограничены из-за экономического спада. Власти США предприняли ряд мер, чтобы помочь безработным. Президент Франклин Д. Рузвельт ввел серию программ, известных как «New Deal» (Новый курс), которые включали в себя создание государственных рабочих мест, финансирование проектов по инфраструктуре и социальные программы.

Некоторые безработные присоединились к государственным рабочим программам, таким как Civilian Conservation Corps (Гражданский консервационный корпус) и Works Progress Administration (Администрация общественных работ), где они выполняли различные работы по строительству дорог, мостов и других инфраструктурных объектов. Это позволило им получать оплату и сохранять хоть какую-то стабильность в жизни.

Однако, не все безработные смогли найти такие государственные работы, и многие продолжали бороться за выживание. Некоторые просили милостыню, жили в бедных условиях и искали любую возможность заработать на пропитание.

Ситуация начала улучшаться с наступлением Второй мировой войны, когда потребность в трудовых ресурсах возросла из-за мобилизации и военных производственных программ. Это привело к сокращению безработицы и смягчению последствий Великой депрессии.

Интересный ответ, но я имел в виду двадцатипятитысячников в Советском Союзе. Вы можете сказать, что знаете о них?

ChatGPT: О, извините за недоразумение. Если речь идет о «двадцатипятитысячниках» в Советском Союзе, то это относится к периоду начала первой пятилетки в 1928 году.

В конце 1920-х годов Советскому Союзу было необходимо быстро промышленно-экономическое развитие для укрепления страны и построения социализма. В рамках первой пятилетки была запущена программа индустриализации, которая предполагала строительство мощных промышленных предприятий и коллективизацию сельского хозяйства.

Для реализации этих амбициозных планов было принято решение мобилизовать большое количество рабочей силы. «Двадцатипятитысячники» представляли собой группу высококвалифицированных рабочих, инженеров и специалистов, которые привлекались к работе на крупных строительных проектах и в промышленности.

Эти рабочие получали более высокую зарплату и привилегии по сравнению с обычными рабочими. Они выполняли сложные и ответственные задачи, связанные с индустриализацией и строительством крупных объектов, таких как комбинаты, заводы, гидроэлектростанции и прочее. Были созданы специальные профессиональные школы и курсы для подготовки и повышения квалификации «двадцатипятитысячников».

Однако, ситуация в Советском Союзе была сложной. Мобилизация «двадцатипятитысячников» и сосредоточение ресурсов на индустриализации привели к негативным последствиям в сельском хозяйстве и жизни простых людей. Коллективизация сельского хозяйства вызвала массовое сопротивление крестьян, что привело к голоду и потере миллионов жизней во время Голодомора.

Таким образом, «двадцатипятитысячники» в Советском Союзе были вовлечены в строительство промышленных объектов и промышленную индустриализацию.

Удивительно, но и этот ответ ошибочен. Попробуете еще раз?

ChatGPT: Приношу извинения за предыдущую неточность. В Советском Союзе термин «двадцатипятитысячники» относится к категории рабочих, которые были привлечены для строительства Беломорской-Балтийской железной дороги в конце 1920-х годов.

Беломорско-Балтийская железная дорога была амбициозным проектом, направленным на связь Севера с Ленинградом (ныне Санкт-Петербургом) через строительство железнодорожной линии. В рамках этого проекта была проложена железнодорожная магистраль, простиравшаяся на протяжении около 1100 километров.

«Двадцатипятитысячники» — это название получили рабочие, которые были привлечены для работы над строительством этой железной дороги. Имя происходит от числа рабочих, занятых в строительстве — около 25 тысяч человек.

Рабочие столкнулись с непростыми условиями труда, так как проект требовал преодоления сложной территории, включая глухие лесные участки и болота. Рабочие должны были прокладывать пути, строить мосты, прокладывать туннели и выполнять другие работы, связанные со строительством железной дороги.

«Двадцатипятитысячники» вели тяжелый образ жизни и работали в трудных климатических условиях. Они жили в палатках или временных бараках на строительной площадке. Несмотря на трудности, они продолжали работать, чтобы завершить проект.

Строительство Беломорской-Балтийской железной дороги было значительным достижением для Советского Союза и способствовало развитию транспортной инфраструктуры региона.

Удивительно, но и этот ответ ошибочен. Давайте предпримем последнюю попытку. Ведь двадцатипятитысячники — это термин. Все советские школьники должны были знать, какие исторические события были с ним связаны. Попробуйте вспомнить и вы.

ChatGPT: Приношу извинения за предыдущие неточности.

«Двадцатипятитысячники» — это термин, который относится к кампании добровольной помощи в сборке и производстве танков в Советском Союзе в период с 1941 по 1942 годы во время Великой Отечественной войны.

В начале Великой Отечественной войны в 1941 году Советский Союз оказался на грани поражения, и для повышения производства военной техники и боеприпасов была запущена кампания по мобилизации широких масс населения. «Двадцатипятитысячники» были предприятиями и организациями, которые добровольно принимали участие в сборке и производстве танков, чтобы усилить военный потенциал страны.

Советское население мобилизовалось для работы в фабриках, заводах и мастерских по сборке и производству танков, где они выполняли различные задачи, связанные с производственным процессом. В рамках этой кампании было привлечено значительное количество людей, и это помогло повысить производство танков и другой военной техники.

Термин «двадцатипятитысячники» возник в связи с целью достижения планового производства 25 тысяч танков за указанный период. Эта кампания стала важным фактором в повороте хода войны в пользу Советского Союза, так как она способствовала увеличению производства и обеспечению армии необходимой военной техникой.

Эта кампания по мобилизации населения и производству танков показала массовую патриотическую мобилизацию советского общества во время Великой Отечественной войны и важность коллективных усилий для достижения победы над фашистской Германией.

Новых попыток убедить умную машину рассказать о двадцатипятитысячниках я предпринимать не стал. Но начал думать о тех двадцати пяти тысячах бойцов так называемой частной военной компании «Вагнер», которые накануне, оставив позиции на украинском фронте, сначала захватили Ростов, а потом двинулись на Москву с целью свержения руководства Министерства обороны РФ и Генерального штаба российской армии.

Официальные российские власти объявили действия Пригожина «попыткой военного переворота» и «мятежом». На Пригожина завели уголовное дело по нескольким статьям. ЧВК «Вагнер» начало было фигурировать в официальных документах как незаконное вооруженное формирование.

Тем временем, по сведениям, подкрепленным правдоподобными и убедительными видеозаписями, местное население встречало и провожало этих вооруженных людей довольно дружелюбно. Появились сообщения о гигантских суммах, прямо-таки о миллиардах наличных рублей, которые двадцатипятитысячники Е. В. Пригожина везли с собой для раздачи, как он объяснил это в специальном ролике, вдовам солдат группы «Вагнер», погибших еще до того, как их осталось 25 тысяч. В поддержку инициативы Евгения Викторовича выступил другой миллиардер — Михаил Ходорковский. И вдруг за одну ночь эти двадцатипятитысячники нашего времени растворились в воздухе. Хроника этого растворения есть на сайте RFI.

С вечера 23 до вечера 24 июня 2023 года Евгений Пригожин делал заявления, собранные разными СМИ:

«Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел.

Надо заканчивать с этим безобразием.

Это не военный переворот. Это марш справедливости.

Домыслы, которые говорят о том, что мы мешаем сейчас кому-то на фронте

воевать, — это домыслы. Мы мешаем спасти свою задницу преступникам, которые уничтожили около сотни тысяч русских солдат. Герасимов и Шойгу».

Утром 24 июня на встрече с заместителем министра обороны России Юнус-Беком Евкуровым и замглавы Генштаба Владимиром Алексеевым в Ростове-на-Дону Пригожин спросил у генерала:

«Кто вы такой, чтобы со мной на ты разговаривать? Просто престарелые клоуны.

Мы блокируем город Ростов и идем в Москву».

Вечером 24 июня гезамткунстверк имени Рихарда Вагнера завершился. Пригожин заявил:

«ЧВК „Вагнер“ хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на „марш справедливости“. За сутки мы прошли, не доходя 200 километров, до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану».

История состоит из слов, которые были произнесены, и — иногда — событий, которых не было.

«Марш справедливости» потек в Беларусь, престарелые клоуны остались в РФ. У слова двадцатипятитысячники появилось новое значение, но искусственный интеллект и старое забыл, что уж говорить о людях с короткой памятью. Обмануть всех навсегда, оказывается, все-таки можно.

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