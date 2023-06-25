«Обнажение путинской России»: французская пресса о мятеже Пригожина и его последствиях для имиджа Кремля

Французская пресса в воскресенье, 25 июня, уделяет большое внимание так называемому «мятежу» главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, его последствиях для военных действий в Украине и влиянии на образ российской власти и репутацию самого Путина. В редакционной колонке Le Monde называет произошедшее «обнажением путинской России», которое должно заставить задуматься ближайших союзников Москвы. Franceinfo публикует комментарий бывшего посла Франции в России Сильви Берманн о несостоятельности путинской вертикали власти. А у Le Figaro вышло интервью с французским генералом Франсуа Шованси о значении этого бунта для военных действий в Украине.

Реклама Читать далее

Решение Евгения Пригожина поднять мятеж против Минобороны подчеркивает, что через шестнадцать месяцев после начала российского вторжения в Украину российская политическая реальность сводится к смертельной конкуренции силовых групп внутри государства, говорится в редакционной колонке Le Monde. Каким бы ни был исход этого мятежа, он демонстрирует разрушительное воздействие на состояние того, что мы все менее уверенно можем называть государственными институтами в России. Контраст разителен с национальным сплочением в Украине, каждый день переживающей испытания войны.

«Спустя полтора года после вторжения, которое должно было обезглавить украинское государство за три дня и навязать Киеву власть России, танки хозяина Кремля патрулируют Москву», — иронизирует издание, напоминая, что открытие «второго фронта» редко приводит к успеху, тем более пока положение на первом фронте, где началось украинское контрнаступление, далеко от стабильности. «Что говорить, когда этот второй фронт является внутренним», — добавляет автор Le Monde.

Этот мятеж должен убедить страны, до сих пор поддерживающие Россию, в первую очередь, Китай, в необходимости использовать свое влияние для скорейшего прекращения войны, считает колумнист Le Monde. Обнажив истинное состояние российской армии, которую до 24 февраля 2022 года ошибочно представляли как символ вновь обретенной мощи путинской державы, эта война сегодня выдвигает на первый план реальность государства, погрузившегося в смертельную внутриклановую борьбу.

«Образ страны, у которой не все в порядке»

«В сорванном мятеже Вагнера есть только проигравшие», — вторит редакционной колонке Le Monde бывший посол Франции в Москве Сильви Берманн. Ее комментарий публикует в воскресенье сайт Franceinfo. В этом неудавшемся восстании «проигравшим» оказался не только Евгений Пригожин, но и вся Россия, представшая в эти выходные в «образе страны, у которой не все в порядке», говорит Сильви Бирманн. Сам Владимир Путин — также проигравший, так как обнаружил неустойчивость своей вертикали власти. «Стабильность была девизом и главным активом Владимира Путина», — отмечает экс-посол Франции в комментарии для Franceinfo. И несмотря на то, что хозяин Кремля сохраняет за собой власть и продолжение войны в Украине «не ставится под вопрос», но мятеж, пусть пока и не удавшийся, представляет своего рода «победу усиливших наступление украинцев» и демонстрирует, что режим в Москве «психологически ослаблен».

«Доверие к Кремлю пошатнулось»

В еще одной статье, которую Le Monde посвятил пригожинскому мятежу, научный сотрудник Центра «Россия-Евразия» Французского института международных отношений (IFRI) Дмитрий Миник, специалист по российской армии, связывает авантюру руководителя ЧВК «Вагнер» с потерями, которые понесла его группировка под Бахмутом и законом о «добровольческих формированиях», который грозил растворить его «частную армию» в регулярных войсках, подконтрольных Минобороны. «Вокруг Пригожина постепенно затягивалась петля», — говорит Миник. Несмотря на то, что изначально глава «Вагнера» пытался маскировать свои действия как протест против окружения президента, которое якобы дезинформирует верховного главнокомандующего. Очень быстро намерения Пригожина стали ясны. Речь Путина утром 24-го и последовавший ответ Пригожина развеяли сомнения: «Скоро у нас будет новый президент», — появилась запись в связанном с главой ЧВК телеграм-канале.

«Безумный поход повстанцев Пригожина»

Наконец, газета Le Figaro публикует в воскресенье интервью отставного французского генерала, а теперь — преподавателя Парижского католического института Франсуа Шованси. В отличие от своих коллег Шованси не склонен преувеличивать политический и военный потенциал Пригожина. Интервью записывалось в субботу, еще до новостей о том, что глава боевиков «Вагнера» отказывается от своего «марша справедливости» на Москву. «Пригожин упомянул о 25 тысячах человек под его командованием. Число, в котором я сильно сомневаюсь, учитывая огромные потери в Украине, а также, предположительно, в результате бомбардировок российской армии, о которых заявил сам Пригожин. И даже если бы под его командованием было 25 тысяч человек, то не все они могли составить единый батальон на пути к Москве — они были разбиты на несколько отрядов, отправленных в несколько мест», — объясняет Шованси.

При этом французский генерал признает, что никогда не было доподлинно известно, как в действительно устроено «вагнеровское ополчение». «Первоначально они были представлены нам как просто вспомогательная пехота, набранная из числа преступников и правонарушителей. Однако мы знаем, что в строю есть бывшие спецназовцы, и сегодня на многочисленных фото и видео мы видим, что они владеют бронетехникой, танками и, может быть, даже вертолетами. Но в любом случае, на мой взгляд, цель этого мятежа не в том, чтобы воевать с регулярной армией», — объясняет Шованси.

С другой стороны, французский эксперт не склонен переоценивать репутационный ущерб для Владимира Путина от этого проваленного путча. Российский лидер «мог бы использовать этот сценарий, чтобы обвинить свое командование в ошибках российской армии», — говорит Шованси, вспоминая как российская пропаганда освещала вылазки ВСУ в Белгородскую область или атаки дронов на Москву. «В течение нескольких недель проукраинские повстанцы делали там, что хотели. Вспомните удары беспилотников по Кремлю. Эти два крупных события в западных новостях абсолютно ничего не изменили для Владимира Путина. Они доказывают, что внутри российского населения существует тотальная инерция и что эта дестабилизация, которая нам, на Западе, кажется огромной, в действительности не имеет никакого влияния в России».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться