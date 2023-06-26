«Монстр Вагнера кусает своего создателя»: как политики в мире отреагировали на мятеж в России

В понедельник, 26 июня, политики в Европе и в мире продолжили комментировать короткий мятеж, который начался (и был через сутки прерван) под руководством главы «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина. Мятеж показывает, что «война против Украины раскалывает российскую власть и влияет на ее политическую систему», — заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед плановой встречей министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель: «Война против Украине раскалывает российскую власть»

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«Монстр "Вагнера", созданный Путиным, кусает своего создателя», — добавил Боррель. Подчеркнув одновременно, что политическая нестабильность в такой ядерной державе, как Россия, «не является хорошей вещью».

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок не считает, что борьба за власть в России закончилась после прекращения похода наемнической группы «Вагнер» на Москву. «До сих пор неясно, что там происходит. Я говорю совершенно определенно „что там происходит“, а не „что там произошло“», — подчеркнула Бербок,

которую цитирует немецкое издание Braunschweiger Zeitung.

Она добавила, что до сих пор также неясно, что происходит с различными российскими «действующими лицами», а события выходных, очевидно, были лишь «одним из актов в этом российском спектакле».

Однако, по словам Бербок, ясно то, что президент России Владимир Путин разрушает свою собйственную страну жестокой агрессивной войной против Украины.

«Мы видим катастрофические последствия российской агрессивной войны и для путинской системы власти. (…) И мы видим огромные трещины в российской пропаганде», — заявила глава МИД Германии.

Правительство Германии не хочет давать оценку обострившейся борьбе за власть в РФ. «Пока это внутреннее дело России», — сказал пресс-секретарь федерального правительства Штеффен Хебештрайт на пресс-конференции в Берлине. Уточнив, что немецкий кабмин «наблюдал за ситуацией с высокой степенью концентрации».

Накануне, 25 июня, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в интервью газете La Provence, что «следил за событиями (в России) час за часом, поддерживая связь с основными партнерами Франции».

Макрон подчеркнул, что предпочитает сохранять осторожность в комментариях, «потому что ситуация все еще развивается». «Но это показывает раскол, существующий в российском лагере, хрупкость как его армии, так и вспомогательных сил, таких как "группа Вагнера"»,

— сказал французский лидер. Сделав еще один вывод: «Все это должно заставить нас быть очень бдительными и полностью оправдывает поддержку, которую мы оказываем украинцам в их сопротивлении».

«Эти события вызывают много вопросов, и мы должны оставаться осторожными. Есть много серых зон. Но они показывают трещины, разломы и недостатки в российской системе», — заявила перед встречей в Люксембурге 26 июня глава МИД Франции Катрин Колонна (цитата по агентству AFP). Напомним, что в мае глава французского внешнеполитического ведомства положительно оценила принятие в Нацсобрании Франции резолюции с призывом внести «ЧВК Вагнера» в европейский список террористических организаций и выступала в парламенте перед самим голосованием.

Что касается упомянутой Макроном «связи с основными партнерами» в часы скоротечного пригожинского «восстания», то речь идет, по меньшей мере, о переговорах, которые провел с лидерами Франции, Германии, Великобритании в разгар «похода "Вагнера" на Москву», 24 июня, президент США Джо Байден.

Перед этим Макрон поговорил еще и с президентом Польши Дудой.

«Лидеры обсудили возможное влияние происходящих в России событий на войну в Украине. Они также подтвердили свою приверженность и решимость поддерживать Украину, чтобы она могла восстановить свой полный суверенитет», — заявили в Елисейском дворце по итогам переговоров.

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