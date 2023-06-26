71-летнего физика-теоретика Валерия Голубкина осудили на 12 лет колонии строгого режима по статье о госизмене

Мосгорсуд по статье о госизмене приговорил к 12 годам колонии строгого режима 71-летнего физика Валерия Голубкина, сотрудника Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского (ЦАГИ) и профессора МФТИ. Такого срока для ученого требовала прокуратура на закрытом процессе. ФСБ обвинила физика в разглашении гостайны в отчетах для международного научного проекта. Свою вину Валерий Голубкин не признал.

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Московский городской суд вынес приговор Валерию Голубкину 26 июня на процессе, который проходил в закрытом режиме, материалы уголовного дела засекречены. К 12 годам колонии строгого режима по статье 275 УК РФ о госизмене 71-летнего физика-теоретика приговорил судья Виталий Белицкий.

Ровно такого срока на процессе требовали для подсудимого прокуроры Борис Локтионов и Гюльчехра Ибрагимова.

Адвокат ученого, который не признал своей вины, Мария Эйсмонт заявила, что защита будет обжаловать приговор. После вынесения вердикта она заявила журналистам, что у ее подзащитного была самая низкая — третья — форма допуска, «которую имеет любая уборщица». По словам Эйсмонт, в деле речь идет о «совершенно секретных» материалах, к которым у Голубкина допуска не было. «Сегодня очередной российский ученый, который мог бы работать на благо науки, получил очередной чудовищный приговор. Мне несложно вам за пять минут объяснить, почему дело высосано из пальца, но, к сожалению, [на материалах] стоит гриф "секретно"», — цитирует адвоката корреспондент «Медиазоны».

«Надежды на справедливость у нас не было. На оправдательный приговор – тем более».



Приговор 71-летнему физику Валерию Голубкину, осужденному на 12 лет колонии строгого режима за «госизмену», комментируют адвокат Мария Эйсмонт и дочь ученого Ирина. pic.twitter.com/ajuxdg8F48 — RFI на русском (@RFI_Ru) June 26, 2023

Валерий Голубкин находится в СИЗО с момента задержания и ареста 12 апреля 2021 года.

По версии следствия ФСБ, Голубкин — в ходе официального сотрудничества в рамках международного исследовательского проекта — направлял иностранным коллегам-ученым отчеты, в которых содержалась государственная тайна. Речь в деле шла о проекте по созданию высокоскоростного пассажирского самолета на водородном топливе HEXAFLY-INT (High-speed Experimental Fly Vehicles). Этот проект работал с 2014 по 2019 год.

Через полгода после ареста Голубкин написал письмо, переданное СМИ, в котором заявил о своей невиновности: «Поскольку данный проект, как и все его результаты, с самого начала были открытыми и предназначенными для общего использования партнерами по проекту, я не согласился с предъявленным обвинением. Состава преступления в моих действиях не было, поэтому я отклонил предложение следователя признать себя виновным». Голубкин также указал, что план работы российских участников проекта утверждал минпромторг РФ.

Арест Валерия Голубкина по делу о госизмене последовал за арестом по тому же обвинению его начальника по Центральному аэрогидродинамическому институту (ЦАГИ) Анатолия Губанова (его арестовали в декабре 2020 года).

Правозащитный адвокатский проект «Первый отдел», который специализируется на защите обвиняемых в «госизмене», напоминал, что Губанов привлек Голубкина к работам по международному проекту HEXAFLY-INT.

«Следствие утверждает, что в двух отчетах по проекту, которые ЦАГИ был обязан представить партнерам и которые, по указанию Губанова, Голубкин передал коллегам из Нидерландов, содержалась гостайна. Это не так — перед отправкой сразу три комиссии подтвердили, что никакой гостайны там нет, отчёты можно публиковать и передавать иностранным партнёрам», — отмечали юристы «Первого отдела».

В сообщении из зала суда о приговоре Голубкину корреспондент издания «Медиазона» отмечает, что судья перечислил приобщенные к делу вещественные доказательства (в частности, это модели гиперзвуковых аппаратов и визитная карточка соавтора научных работ Голубкина— голландского ученого Йоханна Стилланта). Они будут хранится в деле до вынесения приговора начальнику Голубкина — Анатолию Губанову.

Юристы «Первого отдела» подчеркивали, что Валерий Голубкинзанимался исключительно теоретическими разработками и имел только «третью форму» допуска к гостайне. Он никогда не работал со сведениями под грифом «совершенно секретно» и «особой важности».

►►►Валерий Голубкин. Письма из СИЗО «Лефортово»

Валерий Голубкин — профессор Московского физико-технического института (МФТИ он окончил в 1975 году), доктор технических наук, ведущий научный сотрудник ЦАГИ, специалист в области аэродинамики больших скоростей, автор порядка 130 научных работ и лауреат нескольких государственных премий и наград. До ареста он также был ответственным секретарем журнала «Ученые записки ЦАГИ», а в МФТИ преподавал на кафедре теоретической и прикладной аэрогидромеханики. Область его научных интересов — гиперзвуковое обтекание элементов летательных аппаратов, оптимизация аэродинамических форм, генетические алгоритмы оптимизации.

С начала 2023 года в России возбудили минимум 21 уголовное дело по статье о госизмене. Это в пять раз больше, чем за тот же период прошлого года. За весь 2022 год возбудили 22 уголовных дела о госизмене. Дела нередко возбуждаются против ученых, чьи труды могут быть использованы в оборонной промышленности.

►►► «Ничто так не покалечило российскую науку, как война!»

В мае новосибирские ученые опубликовали открытое письмо, в котором высказали опасения по поводу участившихся уголовных дел о госизмене в отношении исследователей. Троих их коллег тоже судят по этой статье.

«Мы просто не понимаем, как дальше делать свое дело. С одной стороны, основным показателем качества нашей работы… является степень представления наших результатов научному сообществу, включая научные публикации и выступления на конференциях. С другой стороны, мы видим, что любая статья или доклад может стать причиной обвинений в государственной измене. То, за что нас сегодня награждают и ставят в пример другим, завтра становится причиной уголовного преследования», — говорится в письме ученых.

В письме также упоминается новосибирский ученый-физик Дмитрий Колкер, который прошлым летом умер после ареста по делу о госизмене.

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