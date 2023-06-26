СМИ: Уголовное дело в отношении Пригожина не прекращено

Как сообщил «Коммерсант», на утро 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК), главным фигурантом которого стал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, юридически не прекращено и продолжает расследоваться следственным управлением ФСБ России. Эту информацию также передали «Интерфакс» и РИА «Новости» со ссылкой на источники в Генеральной прокуратуре.

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Уголовное дело об организации вооруженного мятежа (статья 279 УК), главным фигурантом которого стал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, было возбуждено 23 июня. В Генпрокуратуре тогда заявили, что дело заведено «законно и обоснованно», а действиям основателя частной военной компании будет дана «надлежащая правовая оценка».

О предстоящем прекращении уголовного преследования Пригожина было объявлено после переговоров с ним президента Белоруссии Александра Лукашенко. По результатам переговоров силы ЧВК прекратили марш на Москву, освободили занятый Ростов-на-Дону и вернулись в свои полевые лагеря.Где сейчас находится Пригожин, неизвестно.

25 июня, как отмечает «Коммерсант», российские телеграм-каналы сообщили о том, что в Генпрокуратуре, признавшей постановление следователя ФСБ о возбуждении дела о мятеже законным и обоснованным, данное решение было отменено, в связи с чем прекращено и уголовное преследование Пригожина.

Однако источник издания в надзорном ведомстве сообщил, что постановление о возбуждении дела пока не отменено, а расследование мятежа продолжается. По его словам, для принятия иного решения прошло слишком мало времени.

Кроме этого, как пишет издание The Telegraph, незадолго до прекращения мятежа российские спецслужбы угрожали семьям лидеров ЧВК «Вагнера». При этом The Telegraph ссылается на источники в британских спецслужбах. Чьим конкретно семьям угрожали, не уточняется.

Кроме того, источники газеты рассказали, что в марше на Москву приняли участие 8 тысяч бойцов Вагнера, а не 25 тысяч, как заявлял Пригожин. Британские спецслужбы считают, что с такими силами у наемников не было шанса захватить российскую столицу.

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