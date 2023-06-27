Дело о мятеже ЧВК «Вагнера» прекращено. Путин будет «разбираться» с собственником компании «Конкорд»

Во время расследования дела о вооруженном мятеже установлено, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, сообщила во вторник утром ФСБ. После этого Путин выступил перед военными и рассказал им о деятельности Евгения Пригожина в компании «Конкорд», не называя прямо его фамилии.

Путин обратился к военным с крыльца Грановитой палаты, на Соборной площади Кремля, где присутствовали более 2,5 тысяч военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Он заявил, что военнослужащие «фактически остановили гражданскую войну». 27 июня 2023.

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«Уголовное дело, возбужденное по факту вооруженного мятежа со стороны ЧВК "Вагнер", прекращено», — говорится в пресс-релизе российской спецслужбы. По версии ФСБ, в ходе расследования дела, возбужденного спецслужбой поздно вечером в пятницу, 23 июня, по статье 279 УК РФ (вооруженный мятеж), «установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления».

Владимир Путин выступил в Кремле перед подразделениями, которые «обеспечивали порядок и законность во время мятежа». С некоторыми военнослужащими минобороны президент встретился отдельно.

Путин обратился к военным с крыльца Грановитой палаты, на Соборной площади Кремля, где присутствовали более 2,5 тысяч военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, сообщает ТАСС. Он заявил, что военнослужащие «фактически остановили гражданскую войну», результатом которой стал бы хаос. По его словам, минобороны не пришлось снимать боевые подразделения из зоны боевых действий во время мятежа, правоохранители действовали «слаженно и четко».

Помимо этого, Путин заявил, что не только армия, но и «народ не были с мятежниками». В конце выступления президент поблагодарил весь личный состав Вооруженных сил, правоохранительных органов и спецслужб России «за отвагу, доблесть и верность народу».

Выступая позже перед рядом высших чинов минобороны в Кремле, Владимир Путин сказал, что ЧВК «Вагнера» полностью финансировалась из бюджета России. За год правительство России потратило на содержание ЧВК «Вагнера» более 86 млрд рублей, сказал Путин.

Также, по его словам, собственник компании «Конкорд» через Военторг за год заработал от государства 80 миллиардов, поставляя питание для армии («Конкорд» принадлежит Евгению Пригожину, президент не произносит его фамилию в публичных выступлениях после 24 июня).

«Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться», — добавил Путин.

Президент также объявил, что для будет сделано все, чтобы поддержать семьи военных, погибших в результате мятежа.

«Раздел имущества»

Как заявили в минобороны России, идет подготовка к передаче тяжелой военной техники ЧВК «Вагнер» в подразделения Вооруженных сил. Ранее Евгений Пригожин заявлял, что ЧВК «Вагнера» до мятежа планировала передать технику Министерству обороны 30 июня.

«Будем вводить в Росгвардию тяжелые вооружения, танки, этот вопрос обсуждался с президентом», — заявил глава службы Виктор Золотов.

По его словам, мятеж ЧВК «Вагнера» мог быть инспирирован Западом и наложился на личные амбиции Пригожина. «Мы знали, что победим, Москву мятежники бы не взяли», — добавил директор Росгвардии, назвав работу силовых структур во время мятежа Пригожина «великолепной». Быстрое продвижение колонн ЧВК «Вагнера» по стране Золотов объяснил концентрацией сил у Москвы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил во время брифинга с журналистами, что «уровень консолидации общества, политики, военных, бойцов, гражданских, религиозных деятелей и верующих вокруг президента очень высокий». Таким образом он прокомментировал высказывания экспертов о том, что попытка мятежа пошатнула позиции Владимира Путина.

Пресс-секретарь также объявил, что вечером Путин проведет встречу с руководителями российских медиа. При этом он отказался комментировать слова Александра Лукашенко, который ранее заявил, что они с Путиным «упустили ситуацию».

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