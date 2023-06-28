Генпрокуратура РФ объявила «Новую газету. Европа» нежелательной в России организацией. Издание было зарегистрировано в Латвии, после того как российские власти предприняли все репрессивные меры для прекращения выхода в РФ «Новой газеты», аннулировав ее свидетельства о регистрации в качестве печатного и электронного СМИ после начала полномасштабного вторжения в Украину. «Новая газета.Европа» под руководством Кирилла Мартынова занимает антивоенную позицию.

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«По результатам проведения проверки Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной организации BDR Novaja Gazeta-Europe, Латвия», – цитирует «Интерфакс» заявление надзорного ведомства.

Как утверждает генпрокуратура, издание «осуществляет деятельность по созданию и распространению тенденциозных информационных материалов в ущерб интересам Российской Федерации». «Деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, безопасности государства», — заявляют в ведомстве, где обвиняют «Новую газету.Европа» в цитировании материалов организаций, уже объявленных властями РФ «экстремистскими» и «нежелательными». Речь идет о структурах Алексея Навального, издании The Insider, проекте Bellingcat и других.

В заявлении генпрокуратуры перечислены «основные темы публикаций», за которые издание объявили «нежелательным». Эти темы — «массовые нарушениях прав и свобод граждан в России», «обвинения» России «в развязывании агрессивной войны на Украине, совершении военных преступлений против мирного населения, репрессиях».

За организацию деятельности структур, объявленных в России «нежелательными», участие в их деятельности и поддержку грозит уголовная ответственность по статье 284.1 УК РФ (со сроками заключения до 4 – 6 лет). За сотрудничество с организацией, получившей статус «нежелательной», или репосты ее материалов, грозит сперва административное наказание (статья 20.33 КоАП). За повторное нарушение — уголовное наказание.

Генпрокуратура РФ объявила «нежелательными» уже более 70 организаций, в том числе СМИ и расследовательские проекты: «Медуза», «Важные истории», «Проект», The Insider, Bellingcat.

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