Аналитик Руслан Левиев о долгосрочных последствиях «мятежа» Пригожина, судьбе группы «Вагнер» и состоянии армии РФ

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Краткий «мятеж» Евгения Пригожина и его группы «Вагнер» по прошествии нескольких дней продолжает оставаться в центре внимания СМИ, отодвинув на второй план события на фронте, где идет наступление украинской армии. О том, повлияет ли этот «бунт» на ход войны в Украине, какое будущее ждет Пригожина и тех, кто ему подчинялся, корреспондент RFI поговорила с руководителем Conflict Intelligence Team (CIT) Русланом Левиевым.

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RFI: Изменил ли бунт «вагнеровцев» ситуацию на фронтах в Украине?

Руслан Левиев: Моментального эффекта нет, потому что никакие российские подразделения с фронта не снимались для того, чтобы подавить пригожинский бунт и остановить танки, которые едут на на Москву.

Однако я абсолютно уверен, что это будет иметь долгосрочный эффект, потому что, как мы видим, никто не наказан за убитых российских летчиков и наказан очевидно не будет. Сам Путин гарантирует безопасность вагнеровцам и Пригожину, они могут спокойно уехать в Беларусь, никто не ответит за сбитый самолет. Может быть, это будут условные «стрелочники», но в самой российской армии понимают, что это будет чистая формальность — и военному, и политическому руководству России наплевать на жизнь российских летчиков. Я думаю, многие вагнеровцы посчитают предательством поведение Пригожина. При этом немногие захотят перейти под крыло Шойгу.

Я недавно делал доклад, в котором говорилось, что иерархия российской армии постепенно разрушается, то есть нет единоначалия, и сейчас ситуация становится все хуже и хуже. Ответственных командиров на местах нет, они посылают подразделения мобилизованных в глупые атаки, в которых те массово гибнут. Поэтому мы видим видеообращения мобилизованных, угрожающих чуть ли не с оружием в руках вернуться в Россию и разбираться с этими командирами.

Плюс есть еще проблема с сепаратистскими силами. Так называемые армейские корпуса самопровозглашенных республик с января формально влились в состав российской армии. Несмотря на это, они продолжают мстить российской армии, потому что 8 лет им обещали независимость, они погибали, их пытались впихнуть обратно в Украину, и теперь они мстят, отыгрываясь на подразделениях мобилизованных армии РФ.

В этом плане все плохо. Из за мобилизации сейчас большую часть российских военнослужащих на фронте составляют именно мобилизованные.

Большинство профессиональных солдат — контрактники, те, кто служит в армии давно, кто мотивирован, кто имеет выучку, — они либо погибли, либо ранены, либо стали отказниками, то есть они все меньшую роль играют в этой войне. Безусловно, все это отразится на успехе украинских сил в процессе наступления. Просто этот эффект не будет моментальным, он может растянутся на месяцы, годы и более.

Специалисты говорили, что вагнеровцы были хорошо обученными и боеспособными подразделениями — это не кадыровские войска. То, что группа «Вагнер» фактически ликвидирована, скажется ли это на численности российских войск, станет ли их меньше?

С одной стороны, я с вами согласен, что это не тикток-войска кадыровцев. Вагнеровцы реально погибали на линии фронта.

Но есть некий миф, который в том числе был создан Пригожиным, который активно называл группу «Вагнер» самым боеспособным, самым эффективным военным подразделением, причем не только в России, но вообще в мире. Конечно же, это полнейшая чушь.

Мы следим за группой «Вагнер» с момента ее создания, команда CIT появилась практически в это же время. Мы прекрасно помним, как они участвовали в украинской компании в 2014 – 2015 году мы следили за ними, когда они участвовали в боях на земле в Сирии, и тогда мы общались с семьями погибших наемников. И они нам рассказывали, что атаки были без какого-либо плана альтернативного отступления, без поддержки и прочего.

То есть в принципе отношение к наемникам всегда было не на уровне элитного спецназа, а на уровне «людей не жалко», поэтому просто завалим врага трупами. Это было и в Сирии, и в Украине.

Плюс все-таки надо понимать, что одно дело — это профессиональные контрактники в группе «Вагнер», которые были в Сирии. Там старались набирать тех, кто служил в российской армии, прошел Чечню, Афганистан, Грузию, то есть имел какой-то реальный боевой опыт и реальную боевую выучку. Но тогда их численность была по разным оценкам, от трех до шести тысяч человек.

Потом, когда в марте – апреле прошлого года вагнеровцы начали участвовать в полномасштабном вторжении в Украину, они задействовали в том числе своих основных бойцов, которые были более профессиональны, но многие из них погибли.

А уже начиная, соответственно, с зимы 2022 года начался массовый набор заключенных. Конечно, это вообще «никакие» солдаты — прямо скажем, и смешно, говорить про какую-то их выучку, подготовку профессионализм, эффективность. С января этого года Пригожину отрезали доступ к пополнению личного состава из тюрем, при том, что бойцы Вагнера продолжали погибать. То есть постепенно их количество уменьшалось. Какова их сейчас численность, мы не знаем точно.

Бойцы «Вагнера» сейчас поставлены по сути в ультимативное положение, потому что, с одной стороны, предложили вариант — уйти в Беларусь. Но, все же прекрасно понимают, что такой группировки, которая была до бунта, уже не будет. Минобороны явно больше не будет финансировать Пригожина и его бойцов. Путин уже сказал, что группа «Вагнер» была на полном обеспечении российского государства и получала 80 миллиардов рублей в год.

Лукашенко тоже вряд ли будет содержать дополнительную частную армию. Я думаю, что большинство, чтобы иметь возможность на что-то жить и не попасть под какие-нибудь санкции уже дома за то, что участвовали в группировке «Вагнер», будут переподписывать контракты с минобороны России — и на линии фронта уже окажутся под другим командованием.

Пригожин все это время говорил, что выступает не против Путина, а против Герасимова и Шойгу. Можно ли ожидать в ближайшее время каких то перестановок в российском генералитете?

Думаю, нет. Я не верю слухам о том, что Шойгу снимут, и назначат Дюмина. Опыт показывает, что Путин никогда не принимает решения под давлением, даже если он понимает, что Шойгу не справился и надо его наказать. Он если и накажет, то, условно говоря, через год. Вспомните похожие кейсы с гражданскими чиновниками, с тем же главой РЖД Якуниным. Поэтому в ближайшее время точно не ожидаю, что Шойгу или Герасимова отправят в отставку.

Как мы видим, к отставке Шойгу или Герасимова не привели даже более важные вещи, а именно: провалы по линии фронта, отступление из Киева, Черниговской области, Сумской области, уход из Харьковской области с гигантскими потерями, потеря Херсона. Никто не был наказан. Хотя по факту это куда важнее, чем бунт Пригожина, потому что влияет в целом на будущее страны.

Все сейчас гадают, какова будет судьба Пригожина? Информация меняется несколько раз в день. То закрыли дело, то не закрыли… Есть ведь, за что его привлечь к уголовной ответственности.

Пока что мне кажется, что скорее всего, его судьба будет примерно такая же, как у Игоря Стрелкова, который был важным военным функционером в 2014 – 2015 годах. Он, по сути, был министром обороны самопровозглашенной республики («ДНР»), много всего знал, признан в Гааге виновным в деле о сбитом Боинге. И многие думали, что когда его отстранят от командования, то убьют. Но мы видим, что никого не убили.

Поэтому я думаю, что Пригожин будет сидеть либо в Белоруссии, либо где-нибудь в Африке, и будет выходить в эфир Телеграма со своими новыми очередными войсами, аудиокомментариями по текущей ситуации, о том, насколько Шойгу плохой генерал, насколько хорошей группировкой были вагнеровцы…

Я не ожидаю, что кто-то его будет арестовывать здесь и сейчас. До конца войны он будет в таком же формате как Стрелков, только в изгнании.

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