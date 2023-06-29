Проект T-Invariant: «Академическая солидарность действует вне географии»

интервью

Проект T-Invariant — площадка русскоговорящего научного сообщества за рубежом. «Мы не собираемся отдавать русский язык современной российской власти. И не хотим, чтобы русский язык ассоциировался только с агрессией, с имперским сознанием. Важно сохранять его как пространство для интеллектуальной мысли, полезной всему человечеству», — говорит RFI главный редактор проекта Ольга Орлова.

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RFI: В чем заключается миссия проекта T-Invariant и что означает его название?

Ольга Орлова: Наш проект — это медиа, созданное по инициативе ученых и научных журналистов. В 1990-е годы, когда была самая массовая утечка мозгов из России, научные институты покинули десятки тысяч советских ученых, многие из них добились выдающихся результатов и стали звездами мировой науки.

И речь идет не только о выходцах из России, но и об ученых со всего постсоветского пространства. Понятно, что международный язык науки — английский, но для многих ученых из Казахстана, Беларуси и Молдовы русский язык остается инструментом профессионального общения в силу того, что они учились и работали вместе.

С другой стороны, украинская наука, которая оказалась в трагической ситуации, — не меньший фокус нашего проекта, чем российская. Мы стартовали 24 февраля 2023 года к годовщине начала войны. С началом войны ученые во всем мире проявили академическую солидарность с коллегами из Украины. И сейчас мы начали публикации текстов также на украинском языке.

Важно понимать, что мы хотим объединять людей, которые в принципе готовы обсуждать важные, интересные и полезные вопросы на русском языке, как, например, некоторые ученые из Польши, Чехии, Британии, Германии. В этом смысле, это не проект об ученых или для ученых, которые покинули Россию.

По поводу названия: в России есть важное издание научного сообщества — «Троицкий вариант. Наука», он издается учеными и научными журналистами. Троицк — город в Подмосковье, один из наукоградов России. Когда началась война, на сайте газеты начался сбор подписей против войны, и очень быстро набралось более 8500 подписей. Сайт был заблокирован Роскомнадзором, а юрлицо объявлено иностранным агентом.

«Троицкий вариант» продолжает свою деятельность в России, связанную с научной популяризацией, но свободные общественные гражданские высказывания в России фактически криминализированы. Те ученые и журналисты, которые сейчас находятся вне России, решили создать площадку, где можно было бы свободно обсуждать то, что нас волнует, и высказываться без ограничений. «T» — это постоянная времени, а invariant — то, что не меняется. Наука вообще держится на вечных ценностях.

Насколько имеет смысл начинать такой проект и насколько это вообще разумно в ситуации, когда русский язык так сильно дискредитирован?

Нам кажется это принципиально важным. Мы не собираемся отдавать русский язык современной российской власти. И не хотим, чтобы русский язык ассоциировался только с агрессией, с имперским сознанием. Он, конечно, переживет страшную историческую трагедию, и очень важно сохранять его как пространство для интеллектуальной мысли, которая полезна всему человечеству.

Ваш проект трехъязычный, русский соседствует с украинским и английским. Мы регулярно сталкиваемся с ситуациями, когда украинцы не хотят разделять пространство со своими российскими коллегами, даже теми, которые выступают против войны и которые пострадали от путинской власти. Как эта ситуация отражается на вашем проекте?

Нам тоже приходится сталкиваться с нежеланием людей из Украины иметь дело с проектом, в котором есть русский язык. Их абсолютно можно понять. Но таких людей в науке не так уж много.

Наука — международная сфера деятельности. Это, наверное, самая глобализированная сфера, и здесь вы ведете диалог уж точно не с географическими оппонентами, а со временем. Вы разговариваете с вашими предшественниками. И в этом смысле совершенно неважно, кто где живет.

Это первая причина. А вторая — русскоговорящая диаспора, и в том числе выходцы из России, которые первыми и очень активно откликнулись на войну в Украине и стали помогать украинским коллегам.

Положение украинской науки по сравнению с российской было до войны довольно тяжелым. Украина пережила такие же трагические 1990-е, как и Россия, когда до науки вообще не было никому никакого дела. Но потом, когда в России появились большие нефтяные деньги, в Украине такой ситуации не сложилось, и денег было меньше.

Если и были какие-то точки роста, то они опять же были связаны с теми выходцами с Украины, которые делали карьеру на Западе и поддерживали связи со своими согражданами. Но всего этого было не много. Серьезные изменения, реформирование украинской науки, были предприняты буквально в последние годы перед войной. Но не хватило времени. Поэтому не прекращался отток украинских ученых в Россию и на Запад.

А затем началась война, и когда во всем мире были объявлены программы солидарности с украинскими учеными, выяснилось, что не так много ученых могут и готовы приехать. Во-первых, ученые-мужчины не имеют права покидать воюющую страну. А ученые-женщины не все готовы покидать своих мужей. И тогда эти проекты помощи стали объединять исследователей, сопротивляющихся войне и режиму, — белорусских и российских.

Люди оказались практически в одних программах. И в этом смысле здесь тоже есть площадка для диалога, она гораздо больше, чем, например, в сфере литературы и языка, где произошло разделение. На каком языке теперь говорит герой пьесы — это позиция. А химические, физические и биологические процессы можно описывать и изучать на английском, формулы, нейроны и вирусы не имеют национальных корней.

А как же письмо украинских ученых с призывом бойкотировать россиян?

Мы его обсуждаем в наших материалах, оно важно. Надо сказать, что в нем речь в первую очередь идет о тех ученых, которые остались в Росcии, и о том, чтобы прекратилось сотрудничество между научными организациями, по крайней мере, во время войны. Опять же, логика украинских ученых понятна. И мы считаем важным это обсуждать.

Площадок, на которых вообще могут вместе что-то обсуждать россияне и украинцы, практически не осталось. Один из первых эпизодов нашего подкаста «Вторжение. Наука во время войны» был посвящен именно будущему украинской науки.

Есть и другой подкаст, где два ведущих — московский журналист Евгений Насыров и киевлянин Егор Чижов. И они вместе говорят с польским дипломатом и историком Петром Сквечиньски.

Мы стараемся вести диалог с украинским обществом. В некоторых сферах такая возможность просто закрыта, а у нас она сохранилась.

Я хотела бы привести в пример одну нашу публикацию. Там речь идет о том, что случилось с российской математикой после начала войны. Одна из героинь этой статьи заканчивала аспирантуру в Швейцарии, потом вернулась в Россию, потому что в Петербурге тогда очень активно развивалась математика, и были новые позиции для ученых. Когда началась война, она была задержана за военные выступления, а затем уехала по программе Scholarsatrisk. Так вот, первый, кто ей помог и вытащил ее, был коллега из Украины, с которым они вместе учились в Швейцарии. Только он перешел с ней на английский язык.

Другая история из этой же статьи — про институт Вейцмана в Израиле. Как только началась война, там организовали программу помощи, сначала украинцам. Выяснилось, что украинцы почти не приехали, потому что, в сфере технических наук работает не так много женщин, а мужчины не могли покинуть страну. И тогда было объявлено, что эта программа действует для всех людей, которые бегут от войны, вне зависимости от национальности.

Решение принималось в 24 часа. Чтобы вывезти людей, оплачивали билет не только ученому, но и его семье, без комитетов, без заседаний. Давали на три месяца бесплатное жилье и ежедневное денежное пособие. Эта программа действовала для людей вне зависимости от гражданства. А потом началась мобилизация в России. И снова университет продлил эту программу.

Так вот, один из инициаторов, знаменитый математик Сергей Яковенко сказал одну очень важную вещь по поводу академической солидарности:

«Я давно перестал разделять математику на российскую, израильскую, европейскую, американскую. Хорошие математики подобны исчезающему виду каких-нибудь редких китов, и, если где-то появляется на свет новый китенок, мы бережно передаем его из стаи в стаю так, чтобы он стал частью всего вида, а не частью отдельной стаи. И наоборот, если старый кит оказался в трудных условиях, остальные просто инстинктивно собираются и подталкивают его носами, чтоб удержать на плаву».

Еще пример -— героиня нашего подкаста «План Маршалла для украинской науки». Она в Краматорске видела бомбы, падающие на аэропорт. У нее маленький ребенок, она смогла очень тяжелыми путями выбраться в Польшу. И тоже подала на программу помощи и попала в американскую лабораторию к ученому, который родился и вырос в Москве, и который сделал все возможное, чтобы помочь ей остаться в науке.

Так работает академическая солидарность во время войны. Одна из наших задач — об этом рассказать и пытаться сохранить связи с украинцами там, где это возможно.

Можно ли сделать выводы, как в целом российское научное сообщество, то есть, ученые, оставшиеся и работающие в России, относятся к войне?

Думаю, нет, невозможно. Не зря социологи твердят, что социология бессильна во время военных действий. И последние события «псевдомятежа» это наглядно показали. Ученые — это такая же загадочная часть общества, как и все остальные в воющем почти тоталитарном государстве. Да, ректорам пришлось подписать письмо в поддержку войны. Но мы знаем также, что часть из них подписали его под давлением, и цена их подписи была разной. Но даже если бы все подписанты были искренни в своем одобрении войны, их мнение точно не отражает мнение сотрудников университетов.

У нас на сайте опубликовано письмо ученых против войны. Это главный по посещаемости материал, и, как мне кажется, это самое массовое из антивоенных публичных писем профессиональных сообществ. Поэтому мы точно можем сказать, что единодушия и консолидации вокруг войны нет ни в России вообще, ни в российской науке в частности.

Если посмотреть извне, то происходит распад институциональных связей между российской наукой и западной. Россию исключили из международных проектов, отключили от международных баз данных научных журналов, к этому нужно прибавить призывы к бойкотам, запрет в Европе и в Америке на сотрудничество с российскими государственными научными организациями. А поскольку в России нет ученых вне государства, это практически приговор и изоляция. И таким образом, мир даже не услышит ученых, которые не согласны с тем, что происходит.

Важно помнить, что в России антивоенная позиция криминализирована. На ученых, которые высказываются против войны, пишут доносы. Поэтому в России «против войны» теперь выглядит как «вне политики». Я не хочу ставить знак равенства между этими позициями, лишь напомню, что в сталинском СССР активных протестов против режима не было. И сейчас в России ситуация становится похожей. За антивоенные выступления сотрудника не просто выгонят с работы, как в брежневские времена, а посадят в тюрьму на большой срок.

Таких приговоров уже сотни. Поэтому ожидать от ученых или от других профессиональных сообществ публичных антивоенных выступлений в государстве, где работает мощнейшая репрессивная машина, довольно странно.

Мы точно знаем, что есть ученые с очень четкой антивоенной позицией, которые не могут покинуть Россию в силу личных обстоятельств, возраста, состояния здоровья. И не будет никакой пользы никому, если они сгинут в тюрьме. Они вынуждены вести себя осторожно, потому что должны помогать своим студентам и аспирантам. Они отправляют их к своим зарубежным коллегам, а те, в свою очередь, зная репутацию их руководителей, принимают у себе российскую молодежь. На уровне личных связей академическая солидарность и таким образом, к счастью, работает.

Сколько ученых на сегодняшний момент находятся в непосредственной опасности, на кого заведены дела, кому вынесены приговоры?

Сейчас положение ученых в России такое, что в опасности может оказаться любой сотрудник, имеющий контакты с зарубежными коллегами, вне зависимости от его политических взглядов. Это наглядно показывают уголовные дела по обвинению в госизмене и шпионаже последнего года.

В Институте теоретической и прикладной механики им. Христиановича СО РАН арестованы два главных научных сотрудника Анатолий Маслов и Валерий Звегинцев, и директор Александр Шиплюк. Год назад умер в СИЗО сотрудник Института лазерной физики СО РАН Дмитрий Колкер. Мы писали об этих делах в публикации «Гиперзвуковая тишина».

Тот же следователь, что вел их дела, занимался и делом сотрудника МФТИ Валерия Голубкина, которого только что по той же статье приговорили к 12 годам тюрьмы. Заметим, что никто из этих ученых не был замечен в протестной деятельности. Два месяца назад арестовали члена-корреспондента РАН, главного научного сотрудника Института программных систем имени А. К. Айламазяна Сергея Абрамова, который публично сочувствовал Навальному.

Как мы видим, репрессивная машина работает в отношении ученых любого политического спектра. Нам известно, что в некоторых академических институтах силовики собирают сведения о всех зарубежных контактах, связях, поездках, публикациях ученых. А это значит, что маховик уничтожения науки в России набирает обороты. Наша задача — рассказать об этом «городу и миру».

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