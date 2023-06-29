СМИ пишут о задержании генерала Суровикина, в Кремле от комментариев отказались

По данным источников газеты Financial Times, заместителя командующего объединенной группировкой войск России в Украине генерала Сергея Суровикина задержали после мятежа руководителя «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина. Ранее об этом сообщили некоторые российские СМИ и телеграм-каналы. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков отказался в четверг, 29 июня, комментировать эту информацию журналистам.

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Суровикин не появлялся на публике с 24 июня, после того как записал свое обращение к бойцам «ЧВК Вагнера» с призывом не принимать участия в мятеже. Как пишет Financial Times, со ссылкой на собственные источники, Суровикина задержали в рамках «зачистки» сторонников Пригожина. Издание отмечает, что пока неясно, был ли Суровикин обвинен в причастности к восстанию или его задержали для допроса.

Накануне о задержании Суровикина сообщило издание The Moscow Times со ссылкой на источники, близкие к Минобороны России. А бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов написал в своем телеграм-канале, что Суровикин три дня не выходит на связь с собственной семьей. Также невозможно связаться с его охраной. Об аресте Суровикина сообщили также некоторые российские провластные телеграм-каналы.

Однако другие провоенные телеграм-каналы утверждают, что генерал не арестован, а только «пишет объяснительные в связи с мятежом». А издание «Важные истории» со ссылкой на источники, близкие к Генштабу и ФСБ, пишет, что Суровикина допрашивали, но затем отпустили. О допросе также пишет агентство Bloomberg. По его данным, военная прокуратура допрашивала генерала в течение нескольких дней о его связях с Пригожиным. Источник агентства утверждает, что Суровикин ограничен в передвижениях, но он не арестован.

28 июня The New York Times со ссылкой на официальные лица в США, знакомые с данными разведки, сообщала, что Суровикин заранее знал о планах Пригожина устроить мятеж против военного руководства России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос журналистов о том, где и в каком статусе находится в настоящий момент генерал Сергей Суровикин. «Нет, к сожалению, нет. Я рекомендую вам обращаться в министерство обороны, это — прерогатива министерства», — сказал он журналистам. Минобороны России о судьбе генерала не сообщало. Дочь главкома ВКС Сергея Суровикина заявила, что генерала никто не арестовывал и с ним все в порядке, пишет телеграм-канал Baza.

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