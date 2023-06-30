Суд продлил арест Жени Беркович и Светланы Петрийчук до 10 сентября

Хамовнический районный суд Москвы в пятницу, 30 июня, продлил до 10 сентября срок содержания под стражей режиссерки Жени Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, арестованных по делу об «оправдании терроризма».

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Режиссерку Женю Беркович и сценаристку Светлану Петрийчук задержали 4 мая, предъявив обвинения по статье об «оправдании терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК — со сроком наказания от 5 до 7 лет заключения). 5 мая суд отправил их под стражу до 4 июля, а в пятницу, 30 июня, продлил срок содержания под стражей до 10 сентября.

Беркович и Петрийчук преследуют за спектакль «Финист Ясный Сокол». Спектакль о женщинах, которые решили выйти замуж за исламских боевиков и уехать к ним в Сирию, был поставлен в Москве для независимого театрального проекта. Спектакль по пьесе Светланы Петрийчук. В основу сценария легли реальные приговоры и допросы женщин. Премьера состоялась в декабре 2020 года, в 2022 году спектакль получил премию «Золотая маска» в двух номинациях. Дело возбуждено по статье об «оправдании терроризма». В основу дела положена «экспертиза», написанная людьми, которые называют себя «учеными-деструктологами».

30 июня заседание проходило в зале, рассчитанном на 30 человек. Адвокат Петрийчук Сергей Бадамшин в своем телеграм-канале опубликовал ответ Российского официального центра судебной экспертизы при министерстве юстиции РФ, из которого следует, что «деструктологическая» экспертиза, которая лежит в основе обвинения по делу, не может служить доказательством в суде, так как «деструктология» не является наукой.

Бадамшин также запросил у следователей доказательства того, как Светлана Петрийчук может скрыться или оказать давление на свидетелей, учитывая, что заграничный паспорт женщины изъят следователем, а немецкая виза закончилась (Петрийчук в мае задержали в аэропорту, она собиралась в Турцию, а ее фактическим местом жительства является Германия, где живет и учится ее молодой человек, объясняет «Медиазона»).

На заседании Женя Беркович заявила, что «не важно, хороший этот спектакль или плохой. Но этот спектакль дает понять одну мысль: существует опасное зло, вот этот самый терроризм. И есть реальные конкретные женщины, которые в эту самую Сирию уезжают. Либо они погибают там, либо возвращаются здесь в тюрьму».

Она вновь попросила не продлевать ей арест, учитывая, что у нее две несовершеннолетние приемные дочери:

Я сейчас мама, а не режиссер. Надо сидеть дома? Я буду сидеть дома. И за два месяца, господин следователь, можно было придумать хоть одно обоснование, почему я не могу сидеть дома. Просто иметь возможность обнять детей, которые сходят с ума в буквальном смысле слова! <...> Они знают, что такое мама в тюрьме. Они провели большую часть жизни в детском доме. Они знают, что если мама в тюрьме, то она не вернется.

Поручительства за Женю Беркович подписали режиссер Константин Райкин, актеры и режиссеры Олег Меньшиков и Вениамин Смехов, глава фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова, соучредительница фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава, учредительница фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, народная артистка России Генриетта Яновская, режиссер и сценарист Александр Лунгин, журналистка Ксения Собчак.

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