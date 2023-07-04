В Чечне напали на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова

ЧЕЧНЯ

Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина и адвокат Александр Немов во вторник рано утром подверглись нападению по дороге из аэропорта в Грозный. Елена прибыла в Чечню в служебную командировку для освещения процесса по делу Заремы Мусаевой — матери общественных активистов Янгулбаевых и жены федерального судьи. Адвокат Немов представляет ее интересы в суде, где сегодня должен быть вынесен приговор.

Журналистка Елена Милашина после нападения и избиения в Чечне.

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Автомобиль Милашиной и Немова по дороге из аэропорта блокировали вооруженные люди в масках. Милашину и Немова сильно избили, отобрали телефоны, требуя их разблокировать, уничтожили технику и документы. «Били дубинками и ногами», – пишет «Новая газета».

«Кровавая барыня» со ссылкой на Александра Немова пишет, что нападавшие сказали ему и Милашиной уезжать из Чечни: «Уезжайте отсюда, вас предупреждали. Ничего не пишите».

Елену Милашину облили зеленкой и обрили наголо. По данным «Команды против пыток», у Елены Милашиной сломано несколько пальцев на обеих руках, она плохо себя чувствует и часто теряет сознание, у нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Как написал Алексей Венедиктов, журналистку нельзя перевозить без спецтранспорта.

У адвоката Александра Немова, предположительно, ножевое ранение. Фото с раной Немова опубликовала «Команда против пыток», предположительно, адвоката ранили в ногу острым предметом.Сам адвокат после избиения плохо двигается и с трудом говорит.

«Оба сильно избиты, Немов сидит в инвалидной коляске, Елена Милашина не может даже сидеть. Обоих сильно избили люди в черных балаклавах, которые угрожали им в том числе огнестрельным оружием. Обоих били руками, ногами, полипропиленовыми трубами, припоминали им их активность», — рассказал правозащитник Сергей Бабинец.

Союз журналистов и Совет по правам человека выясняют подробности нападения на Елену Милашину и Александра Немова в Чечне, сообщает ТАСС.

Как сообщает «Новая газета», в дело вмешалась уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. К Елене Милашиной и Александру Немову приехал уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев, сообщил Сергей Бабинец.

Он также сообщил, что Милашина и Немов отказались от дачи показании полиции, потому что «не видят в этом пользы». По словам правозащитника, на месте нападения, вероятно, были видеокамеры, неизвестно, будут ли правоохранительные органы изымать записи с них.

Сейчас Милашина и Немов находятся в Северо-Кавказском многопрофильном медицинском центре, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости». Их могут отправить спецбортом МЧС из Беслана в Москву, передает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Северной Осетии Тамерлана Цогоева.

Пострадавших будет сопровождать уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев, сообщает «Команда против пыток». По данным организации, соответствующее распоряжение отдал лично глава Чечни Рамзан Кадыров после разговора с уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой.

Ранее она заявила РИА Новости, что в связи с нападением направила телеграммы в управление Следственного комитета по Чечне и прокурору региона. Замглавы комитета Госдумы по информполитике Евгений Попов сообщил, что направит запрос генеральному прокурору России.

Владимиру Путину сообщили о нападении на Елену Милашину и Александра Немова в Чечне. «Речь идет об очень серьезном нападении», которое «требует энергичных мер» и «реализации следственных действий», сказал Песков.

Несколько членов Госдумы и Совета Федерации призвали начать расследование нападения и заявили, что такие действия требуют жесткой реакции правоохранительных органов.

Это не первое нападение на Милашину в Чечне. В феврале 2020 года Милашину вместе с адвокатом Мариной Дубровиной избили в Грозном, когда они приехали на суд над автором видео о «чеченской Рублевке» Исламом Нухановым.

Зарема Мусаева — жена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. В январе 2022 года чеченские полицейские забрали ее из дома в Нижнем Новгороде и увезли на допрос в Грозный. Рамзан Кадыров тогда заявил, что действия полицейских были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Мусаева якобы напала на сотрудника полиции. После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны.

На сыновей Янгулбаевых Ибрагима и Абубакара возбудили уголовные дела об экстремизме и публичных призывах к террористической деятельности из-за постов в оппозиционном телеграм-канале движения «Адат», в июле прошлого года Минюст внес «Народное движение „Адат”» в перечень запрещенных организаций.

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