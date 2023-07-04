Жену бывшего судьи Верховного суда Чечни Зарему Мусаеву приоворили к 5,5 годам лишения свободы

Ахматовский районный суд Грозного приговорил жену бывшего судьи Верховного суда Чечни Зарему Мусаеву к 5,5 годам лишения свободы. Защита Мусаевой просила отложить оглашение приговора из-за нападения на адвоката Александра Немова, однако суд отказал в ходатайстве.

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Суд признал Мусаеву виновной в совершении насилия над представителем власти и мошенничестве и приговорил к 5,5 годам колонии общего режима. Именно этот срок для Заремы запросил прокурор. Сейчас адвокат от «Команды против пыток» Александр Савин знакомится с приговором суда. Решение об обжаловании приговора зависит от самой Заремы, с которой адвокат встретится позже.

Защитники Мусаевой ходатайствовали о переносе заседания из-за нападения на ее адвоката Александра Немова, но суд отказал. На оглашении должны были присутствовать второй адвокат Мусаевой Александр Савин, а также юристы и представители «Команды против пыток», но Савин на заседание приехать не успел, пишет RTVI.

Зарема Мусаева — жена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Их сыновья Абубакар и Ибрагим — правозащитники и оппозиционеры. Зарема и Сайди вынужденно уехали из Чечни еще в 2017 году. Чеченские власти связывают Янгулбаевых с движением 1ADAT (по названию оппозиционного телеграм-канала), которое открыто критикует Кадырова. Движение в России запрещено, их сайт заблокирован.

20 января 2022 чеченские силовики силой вывезли Зарему Мусаеву из Нижнего Новгорода в Грозный якобы для допроса в качестве свидетеля. В Чечне Мусаеву сначала арестовали на 15 суток по административному делу, а позже отправили в СИЗО по обвинению в уголовном преступлении. Правозащитники уверены, что Мусаеву взяли в заложники, чтобы заставить вернуться в Чечню ее мужа Сайди Янгулбаева и сыновей, критикующих Рамзана Кадырова.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров публично угрожал Янгулбаевым. «Эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей. И это уже зависит не от меня. Я знаю настроения в обществе, — заявил глава Чечни. — Пока жив хоть один чеченец, свободно наслаждаясь жизнью ходить члены этой семьи уже не смогут, настолько глубоко задета честь каждого представителя нашего народа». Советник Кадырова и депутат Госдумы Адам Делимханов просто пригрозил семье расправой. После этого отец и сыновья Янгулбаевы покинули Россию.

Во время ареста и следствия по делу защитники Мусаевой неоднократно заявляли об ухудшении ее здоровья. На следующий день после задержания «Комитет против пыток» обратился в ЕСПЧ, который обязал Россию каждые две недели предоставлять информацию о состоянии здоровья арестованной. Однако в направленных российскими властями ответах «нет никакой информации, объясняющей ее доставление в Грозный и ее отношение к уголовному делу, по которому был осуществлен привод (где Зарема проходит свидетелем). Кроме того, в ответе нет никаких документов, касающихся состояния ее здоровья», — писали правозащитники.

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