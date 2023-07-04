«Быть последовательным до конца»: суд над правозащитником Олегом Орловым и набор «абсурдных обвинений»

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В понедельник,3 июля, на заседании в Москве по делу правозащитника Олега Орлова были допрошены свидетели обвинения – Вадим Мироненко и Сергей Бохонько из организации «Ветераны России». По мнению Мироненко, то, что Орлова привлекли только за «дискредитацию» армии РФ, – недоработка следствия. Свидетель также настаивал, что «Мемориал» с 80-х годов занят подрывной работой, отчего и распался СССР. То, что общество «Мемориал» было зарегистрировано в середине 1991 года, а Союза не стало уже в декабре, Мироненко не смутило. Но главным «событием» судебного заседания стал допрос Натальи Крюковой, одной из авторов экспертизы статьи Олега Орлова во французском издании «Mediapart», лежащей в основе обвинения. О том, что происходит на процессе Олега Орлова в Головинском суде Москвы, корреспондент RFI поговорила с представительницей «Мемориала» Александрой Поливановой.

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RFI: Чем прошедшее 3 июля заседание суда отличалось от других?

Александра Поливанова: Это было, с одной стороны, обычное рутинное заседание, которое ни чем не отличается от других, но с другой стороны, там было отчего хохотать. Ну, вот так сегодня выглядит правосудие в России, и в этом смысле этот судебный процесс не уникален. Так выглядел и процесс по ликвидации «Мемориала», и суды над Алексеем Гориновым, над Алексеем Навальным, над Михаилом Кригером — в общем, все процессы последнего времени. Они все были абсурдны. Суд над Олегом Орловым в этом смысле неожиданным не стал, но к правосудию это никакого отношения не имеет.

Почему, расправившись с «Мемориалом», который долгие годы был знаковой организацией для российского общества, власть не успокаивается? Зачем нужно было дело против Олега Орлова?

Если обратиться к истории, то «Мемориал» изначально был неформальным гражданским движением, и постепенно в 1990-е и дальше в 2000-е он оформился институционально, стал юридическим лицом, НКО со всеми процедурами. Потом «Мемориал» внесли в реестр иностранных агентов, еще через какое-то время ликвидировали за якобы несоблюдение дискриминационного закона об иностранных агентах. «Мемориал» уничтожили как институцию, но гражданское общество — это не только конкретные институции, это сам по себе институт.

Гражданское общество в России хоть слабенькое и хрупкое, но все-таки оно есть. И то, что преследуют уже не организацию, а оставшуюся гражданскую энергию, показывает, что власть боится любых низовых инициатив и понимает, что именно с этой стороны придет их поражение, а оно придет неминуемо.

Вот эта гражданская энергия, осознанность внутри России, безусловно, станет одним из факторов их (властей) поражения — помимо военного поражения и экономического под воздействием санкций. Этим и можно объяснить процесс против Олега Орлова, которому пытаются придать вид состязательного.

Что касается состязательности, этот процесс похож на все остальные. И экспертов суды подбирают таких, которые вызывают, мягко говоря, недоумение. Мы это наблюдали на недавнем заседании по мере пресечения Жене Беркович и Свете Петрийчук. На процессе Олега Орлова вчера у людей, которых называют экспертами, нашли грамматические ошибки. Можно ли говорить, что система, которая даже грамотных экспертов найти не может, находится на последнем издыхании или у нее все же еще есть силы попортить нервы несогласным?

К сожалению, система еще может попортить жизнь очень многим. Но все эти суды, мне кажется, говорят о том, что никакого минимального идеологического, интеллектуального противостояния, никакой конкуренции на уровне концепции, на уровне идеи за этим нет вообще. Никто не удосуживается придумать действительно серьезную критику позиции Орлова, а вместо этого мы видим абсурдные обвинения, которые не выдерживают никакой критики.

Общественный защитник Олега Орлова Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов после вчерашнего заседания сказал : «Те, кто написали заявление на господина Орлова, они нашли себе удобного противника. Они восемь месяцев прекрасно видели, как Евгений Пригожин дискредитировал министерство обороны, министра обороны, вооруженные силы, берет офицеров в плен, но у них это не вызвало никакого желания подать заявление на Пригожина. Потому что страшно». Учитывая, что Олегу Орлову инкриминируют «дискредитацию» российской армии, суд даже не пытается придать процессу видимость правосудия. Как бы вы это объяснили? Они считают граждан идиотами?

Людей они точно считают за идиотов, это понятно. Именно поэтому очень важно показывать эти суды, делать их максимально публичными, потому что люди-то как раз не идиоты — именно поэтому доступ к свободной информации максимально затруднен.

А если получить доступ, то все это обнажает отсутствие минимальной интеллектуальной составляющей таких процессов. То, что мы читали в трансляции вчерашнего заседания, нельзя иначе воспринимать как набор анекдотов. Это все может быть разобрано на цитаты. И к суду даже по форме отношения не имеет.

Борьба системы против «Мемориала» и конкретно против Олега Орлова началась еще до войны. Вы много лет работали вместе с Олегом Орловым. У многих возникает вопрос, почему он не уехал?

Олег Петрович Орлов — человек личной огромной внутренней честности, которая поражала и в мирной жизни: он честен по отношению к самому себе и очень здорово может признать свои ошибки недавние, годовой или двадцатилетней давности.

Он, безусловно, против преступной войны, которую ведет Россия против Украины, ему все друзья, коллеги, родственники, говорили: «Олег Петрович, никто из нас в вас не сомневается. Но, пожалуйста, давайте вы уедете из страны».

На то же ему указывают и силовики, он ведь до сих пор не арестован — чтобы уехал, чтобы властям не иметь еще такого громкого политзаключенного. Но Орлов не может: ему важно не бежать, а идти, настаивать на своей правде и быть последовательным до самого конца. И за это Олегу Петровичу наше бесконечное уважение и благодарность от всех, кто так не умеет.

Недавно в Воронеже суд не нашел ничего дискредитирующего армию в плакате «Остановите войну» и прекратил административное дело против Дмитрия Шербатюка, вышедшего с таким плакатом к зданию правительства области. Можно ли рассчитывать, что такое же решение будет принято и по делу Олега Орлова?

Мы находимся в такой ситуации, что судья, которая просто делает честно свою работу, оказывается вдруг каким-то чудом. Я буду очень счастлива, если в России будут порядочные судьи, мне бы очень этого хотелось.

В каждом таком судебном процессе, я надеюсь, что судья профессионально сделает свою работу.

Но сказать, что я тешу себя иллюзиями, увы, не могу. Шанс такой всегда есть, и мы очень ждем что это случится.

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