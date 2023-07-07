В Москве после нападения на адвоката возбуждено дело о хулиганстве

В пятницу, 7 июля, на Рублевском шоссе было совершено нападение на адвоката Елену Пономареву, ее облили зеленкой. В результате нападения у Пономаревой повреждена сетчатка глаз — ожжог глаз второй степени. Адвокат уверена, что инцидент связан с ее профессиональной деятельностью. Ранее ей поступали угрозы в мессенджерах с фотографиями ее родных, а также ее имущества и собаки.

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О нападении, которое произошло на остановке общественного транспорта, сообщила пресс-служба адвокатской палаты Московской области.

Телеграм-канал «Адвокатская улица», ссылаясь на адвокатскую контору «Цуканов, Пономарева и партнеры», сообщает, что инцидент имел место около полудня на Рублевском шоссе. Как сообщает потерпевшая на своей странице в ВК, у нее ожог глаз второй степени.

Там же указывается, что Пономарева не в первый раз становится жертвой агрессии.

«До этого на неё было совершено ещё несколько нападений, она находилась под госзащитой», – подтвердили «АУ» в комиссии по защите прав адвокатов АП МО. Пресс-служба палаты добавила, что автомобиль адвоката ранее облили несмываемой краской. Кроме того, Пономарёва получала угрозы в мессенджерах – их присылали вместе с фотографиями её близких, имущества и собаки. После этих инцидентов адвокат обращалась в правоохранительные органы, но «результатов это не дало, виновные установлены не были». Телеграм-канал «Адвокатская улица»

Как пишет Baza, Пономарева считает, что нападение связано с делом судьи Котова, где она проходит в в качестве свидетеля. Котов был задержан за получение взятки. «Медуза» передает слова пострадавшей, в которых она связывает нападение с расследованием дела о наркоторговле, по которому в 2021 году она проходила свидетелем:

Обвиняемые были осуждены и приговорены к серьезному сроку, и все, что со мной произошло, могло быть местью за то, что я не подтвердила их версию в судебном заседании Едена Пономарева

Совет Адвокатской палаты Московской области намерен обратиться в следственные органы с требованием тщательного расследования этих преступлений. Представители Комиссии по защите прав адвокатов анализируют данные и готовят соответствующие обращения.

По факту нападения на адвоката было возбуждено дело о хулиганстве. Задержаны два подозреваемых, сообщают телеграм-канал «112» и агентство «Москва». По их данным, речь идет о жителях Петербурга 1984 и 1998 годов рождения.

Применение зеленки — распространенный способ запугивания журналистов, адвокатов, писателей и общественных деятелей в России. За несколько дней до нападения на Пономареву жестоко избили и облили зеленкой журналистку Елену Милашину.

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