France-Presse: Наемники ЧВК «Вагнер» покидают ЦАР

Некоторое количество наемников ЧВК «Вагнер» покинуло Центральноафриканскую Республику в последние дни, согласно нескольким зарубежным источникам. Эта информация категорически опровергается местным правительством.

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«Мотив ухода "витает в воздухе". Они уменьшают свое присутствие. Вероятно, причиной этого являются одновременно нынешние трудности "Вагнера" (в России – ред.) и "кошелек" (президента Фостена-Арканжа) Туадера, в котором закончились деньги», — указал агентству France-Presse(AFP) французский источник, близкий к правительству.

Статус частной военизированной компании и ее лидера Евгения Пригожина остается более неопределенным, чем когда-либо после неудавшегося мятежа в России 23 и 24 июня. Но ее деятельность за рубежом, в частности в Сирии и в ряде африканских стран (в частности, в Судане, Центральноафриканской Республике, Мали) до сих пор публично не подвергались сомнению. Как только было объявлено об окончании мятежа, ЦАР даже подтвердила, что деятельность Вагнера «продолжится».

В ЦАР «Россия заключила "субподряд" с "Вагнером", и если Россия больше не согласна с Пригожиным, то она пришлет нам новый контингент», — заявил AFP Фидель Гуанджика, специальный советник президента Туадеры.

«Мы констатируем передвижение самолетов, некоторын позиции были оставлены. У меня нет списков по подразделениям, но мы видели списки взлетевших самолетов Ил-76», — подтвердил источник в иностранной службе безопасности. Этот тип самолетов регулярно использовался с 2018 года для перевозки людей «Вагнера» в Банги и обратно для ротации персонала.

«Эти слухи вполне обоснованы. Мы также смотрим на то, что происходит в Мали, но на данном этапе мы там ничего не видим» , — добавил тот же иностранный источник.

Однако, в ответ на запрос France-Presse, специальный советник президента Туадеры Фидель Гуанджика опровергл эту информацию. «Никакого вывода российских войск из ЦАР в другую страну нет, все они находятся на территории, и то, что говорят эти СМИ — только ложные утверждения», — сказал в пятницу он.

Источник во французской службе безопасности, со своей стороны, объяснил это движение «большой неопределенностью в отношении выплаты заработной платы в ближайшие месяцы и опасениями по поводу возможных репрессий в отношении семей наемников, которые останутся с "Вагнером"».

По его словам, наемникм Пригожина будет предложен выбор между возвращением к гражданской жизни, зачислением в российскую армию или в другие частные российские компании.

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