В войне с Украиной погибли около 47 тысяч военных: «Медиазона» и «Медуза» провели расследование

В понедельник, 10 июля, два издания опубликовали итоги совместного исследования числа потерь российский военных на фронте, используя открытые данные — Реестр наследственных дел и статистику Росстата.

Курсанты военной академии на похоронах Дмитрия Меньшикова, наемника ЧВК «Вагнер», погибшего на территории Украины на кладбище в Санкт-Петербурге, Россия 24 декабря 2022 года.

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В России данные о потерях в войне с Украиной засекречены. Для того, чтобы выяснить число погибших и раненых «Медиазона» и «Медуза» провели расследование совместно с преподавателем машинного обучения в Университете Тюбингена, исследователем избыточной смертности Дмитрием Кобаком. По их подсчетам, к концу мая 2023 года на войне погибли около 47 тысяч мужчин в возрасте до 50 лет (без учета потерь самопровозглашенных ЛНР и ДНР). Это в три раза больше, чем советские потери в ходе войны в Афганистане, и в девять раз больше потерь федеральных войск в ходе первой чеченской кампании.

Для оценки числа погибших они использовали открытый Реестр наследственных дел, в котором фиксируются дела, открытые нотариусами при наследовании имущества. Согласно этому реестру, в 2022-м и 2023 годах число наследственных дел на мужчин, особенно молодых, резко выросло.

Издания сравнили данные, полученные из Реестра наследственных дел, с поименным списком погибших на фронте российских военных, найденных волонтерами. Подобные списки публикуют «Медиазона» и «Русская служба Би-би-си». Это сочетание позволило определить истинное число погибших. Затем полученные цифры сравнили с данными Росстата.

Издания пытаются оценить и число раненых, но с гораздо меньшей точностью. Согласно исследованию, с учетом тяжелораненых военных, уволенных со службы, общее число потерь российской армии может составить как минимум 125 тысяч человек. В этот расчет частично входят пропавшие без вести, но не попадают россияне, находящиеся в плену, а также граждане Украины, воевавшие и погибшие в составе сил самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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