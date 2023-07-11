В Краснодаре застрелен российский подводник Станислав Ржицкий: что известно

В Краснодаре был застрелен россиянин Станислав Ржицкий, который работал замначальника отдела по мобилизационной работе в городской администрации. По данным издания «Коммерсант», в разные годы Ржицкий командовал подводными лодками «Алроса» и «Краснодар». Украинская военная разведка утверждает, что он причастен к обстрелам Украины, при этом в ведомстве заявляют, что не имеют никакого отношения к убийству. Близкие Ржицкого утверждают, что он не участвовал в войне.

Станислав Ржицкий на первом плане справа в военной форме, фото от 2018 года

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«Сегодня в Краснодаре был застрелен в спину замначальника отдела по мобилизационной работе администрации города Станислав Ржицкий. Знал его ещё в качестве командира подлодки „Краснодар“», — написал вчера бывший мэр Краснодара, ныне депутат Госдумы Евгений Первышов.

Краевое управление СК возбудило уголовное дело по статье об убийстве (ст. 105 УК РФ). В сообщении управления СК по Краснодарскому краю сообщается, что тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями было найдено рано утром 10 июня вблизи улицы Береговой в Краснодаре.

Телеграм-канал Baza сообщил, что убийство 42-летнего Ржицкого произошло на территории парка рядом со спорткомплексом «Олимп» около 7 утра, позднее экспертиза установила, что Ржицкий был убит четырьмя выстрелами в спину.

Киллер мог отследить маршрут утренней пробежки Ржицкого по приложению Strava, утверждает Baza. По данным издания, военный выкладывал в сеть свои забеги и почти всегда бегал по одному маршруту. Baza также сообщает, что подозреваемый якобы попал на камеры видеонаблюдения, после чего полицейским разослали ориентировку — «мужчина средних лет в голубой кепке».

Телеграм-канал Mash без ссылки на источник утверждает, что сейчас основная версия убийства — «заказ из Украины». В публикации утверждается, что убийство мог осуществить как «украинский диверсант», так и нанятый на месте киллер. Телеграм-канал также указывает, что Станислав Ржицкий числился в украинской базе «Миротворец».

UPD: Позднее 11 июня управление СК по Краснодарскому краю заявило о том, что следователи СК вместе с сотрудниками МВД и ФСБ задержали в регионе мужчину 1959 года рождения, которого проверяют на причастность к убийству Станислава Ржицкого.

Чуть позднее Следтсвенный комитет назвал имя подозреваемого — Сергей Денисенко. Ведомство заявило, что при задержании у него был обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, было совершено убийство.

В видеоролике, опубликованном СК, на подозреваемом при задержании только нижнее белье, а пистолет показан в разобранном виде.

Близкие Ржицкого утверждают, что он не участвовал в войне

Российское издание «Коммерсант» пишет, что Ржицкий — капитан второго ранга, в разные годы командовал подлодками «Алроса» с 2013 года, «Краснодар» — с 2016 года. Телеграм-канал Mash уточняет, что Ржицкий командовал подлодкой «Краснодар» до момента, когда перешел на госслужбу.

Дизель-электрическая подводная лодка «Краснодар» — одна из шести субмарин проекта «Варшавянка», входит в состав 4–й отдельной бригады подлодок Черноморского флота ВМФ России.

По данным «Коммерсанта», субмарина «Краснодар» под руководством Ржицкого «принимала участие в различных боевых операциях».

Издание Baza со ссылкой на отца убитого сообщило, что Ржицкий не участвовал в войне против Украины и подал рапорт на увольнение из ВС РФ в декабре 2021. Отец Станислава Ржицкого рассказал «Базе», что процедура оказалась небыстрой. По его словам, во время процедуры увольнения его сын находился в Севастополе, но в море не выходил. Отце подводника сказал, что в августе 2022 года Ржицкий был окончательно уволен из ВС РФ, а через несколько месяцев устроился на работу в администрацию Краснодара.

Близкий друг Ржицкого Сергей Гайнулин рассказал телеканалу «Дождь», что Ржицкий ушел в запас еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В администрации Краснодара сказали «Дождю», что пост начальника отдела по мобилизационной работе Ржицкий занял в октябре 2022 года.

Украинская разведка заявила, что Ржицкий причастен к обстрелам Украины

Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины утром 11 июля опубликовало в своем телеграм-канале сообщение, где утверждается, что Станислав Ржицкий «причастен к ракетным обстрелам Украины».

ГУР в своей публикации привело данные об обстоятельства убийства подводника. Ведомство сообщило, что 10 июля Ржицкий совершал пробежку в краснодарском парке культуры и отдыха имени 30-летия победы, и около 6 утра в него было произведено семь выстрелов из пистолета Макарова, в результате чего Ржицкий скончался на месте.

В публикации украинской военной разведки упомянута и такая подробность: «Из-за обильного дождя в парке было безлюдно, так что нет свидетелей, которые могли бы сообщить детали или узнать нападающего».

При этом в ГУР отрицают причастность к убийству российского военного. Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что его ведомство не имеет отношения к убийству бывшего командира подлодки «Краснодар», а «корни того, что вчера произошло в РФ, нужно искать внутри самой России».

15 июля 2022 года украинское издание «Наши деньги. Львів» опубликовало материал под заголовком «Убийцы из подлодок», в которым назвало по именам командиров подлодок Черноморской дивизии ПЛ, которые потенциально могут быть причастны к ракетному удару по Виннице, в результате которого погибли по меньшей мере 27 человек. Среди них значится и Ржицкий. При этом авторы публикации, упоминая Ржицкого, ссылаются на заметку на сайте администрации и городской думы Краснодара от ноября 2020 года.

Тогда же, 15 июня 2022 года, Станислава Ржицкого внесли в базу «Миротворец» с характеристикой «осознанно выполняет приказы путинского режима по уничтожению украинского государства и украинцев»

Пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщал, что удар по Виннице был нанесен крылатыми ракетами «Калибр» с подлодки из акватории Черного моря. С какой именно подлодки — не уточнялось.

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