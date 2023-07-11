ЕСПЧ: российские власти не провели надлежащего расследования убийства Немцова

Российские власти не провели надлежащего расследования убийства Бориса Немцова. Такое решение вынес Европейский суд по правам человека во вторник, 11 июля.

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В постановлении ЕСПЧ говорится, что «расследование характеризовалось недостаточной эффективностью»:

В частности, Суд установил, что российские власти не провели надлежащего расследования личности лиц, организовавших и заказавших убийство; они не изучили ни утверждения о том, что убийство могло быть политически мотивированным, ни гипотезу о возможной причастности к нему некоторых государственных чиновников; они не установили мотивы тех, кто мог подкупить исполнителей убийства господина Немцова.

В заключении ЕСПЧ говорится, что некоторые элементы расследования «позволили предположить, что между сотрудниками министерства внутренних дел Чечни и подозреваемыми имело место взаимодействие». Глава Чечни Рамзан Кадыров, а также российские федеральные власти постоянно становились объектом критики Бориса Немцова. В решении суда также отмечается, что после смерти Немцова Кадыров в одной из социальных сетей лестно отозвался об одном из подозреваемых в преступлении.

Иск в ЕСПЧ был подан дочерью Бориса Немцова Жанной. Суд напоминает, что на следующий день после смерти Немцогва было начато расследование убийства, в результате которого были задержаны пять подозреваемых. Один из них заявил, что убийство было связано с тем, что Немцов поддержал публикацию карикатур на пророка Мухаммеда во французской газете Charlie Hebdo, но затем отказался от своих слов, заявив, что дал эту версию под давлением. По итогам судебного процесса в июле 2017 года пятеро выходцев из республик Чечня и Ингушетия были приговорены к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет за убийство. Жанна Немцова после процесса подала апелляцию, требуя переквалифицировать факты в политическое убийство. Она была отклонена.

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