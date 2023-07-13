Отстранение от должности командарма Ивана Попова — скандал в военном командовании РФ стал публичным

В России стал публичным конфликт между высшим военным руководством и генерал-майором Иваном Поповым, командующим 58-й армией Южного военного округа. Депутат Госдумы Андрей Гурулев, в прошлом командовавший 58-й армией, опубликовал аудиообращение Попова к подчиненным, в котором тот рассказал, что его отстранили от должности после доклада начальству, в котором он «жестко» обозначил проблемные вопросы в армии. Подлинность этой записи де-факто подтвердил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который обрушился с критикой на Гурулева, заявив, что обращение генерала Попова было «непубличным».

Командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов с позывным "Спартак" выпустил "обращение к солдатам", в котором раскритиковал командование и сообщил о своем отстранении от должности.

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В среду вечером, 12 июля, депутат и генерал в отставке Андрей Гурулев опубликовал аудиообращение Ивана Попова, в котором тот сообщает о своем отстранении от должности командующего 58-й армией Южного военного округа. Генерал-майор Иван Попов (с позывным «Спартак») заявил в обращении, что его отстранили от службы после доклада о главных проблемах в российской армии «по боевой работе, по обеспечению».

58-я армия воюет в Украине на Запорожском направлении. Как утверждает Попов, в докладе он «жестко» обозначил все проблемные вопросы в армии РФ. Генерал отметил: «возникла ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смалодушничать, и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. И я, во имя вас, во имя погибших всех наших друзей боевых, не имел право врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии».

Назвал все вещи своими именами, заострил внимание на самой главной трагедии современной войны — это отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие станции артиллерийской разведки и массовой гибели и увечьях наших с вами братьев от артиллерии противника. Также поднял еще ряд других проблем, высказался об этом на самом высоком уровне, откровенно, предельно жестко,

— сказал генерал в своем обращении. Он добавил, что «старшие начальники», по-видимому, почувствовали в нем «опасность какую-то и стремительно, за один световой день, состряпали приказ, министр обороны подписал распоряжение» и от Попова «избавились».

«Как сказали сегодня многие командиры полков дивизий, нашу армию не смогли пробить с фронта военнослужащие Вооруженных сил Украины, нас ударил с тыла наш старший начальник, предательски и подло обезглавив армию в самый тяжелый и напряженный момент», — отметил Иван Попов.

58-я армия, которой командовал Попов, в настоящий момент находится в Запорожской области на Токмакском направлении, где развивается украинское контрнаступление. За последний месяц ВСУ смогли отбить в этом районе населенные пункты Лобковое и Пятихатки.

В четверг утром, 13 июля, история с аудиобращением командарма Попова получила продолжение. Подлинность записи и факт отстранения генерала де-факто подтвердил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. «Обращение генерала Попова было непубличным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й Армии, – написал Турчак. – То, что “депутат ” Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остаётся на его совести. Как и другие его заявления и комментарии А совесть Ивана чиста. Такими командирами Родина может гордиться. Армия была и остаётся вне политики».

Об отстранении Ивана Попова еще во вторник днем, 11 июля, сообщал телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», который связывают с российскими силовиками и который часто используется для «сливов». В этом сообщении утверждалось, что отстранил Попова глава генштаба Валерий Герасимов: он был недоволен докладом командующего, в котором тот поднял вопрос о необходимости ротации подразделений. Герасимов обвинил Попова в паникерстве и шантаже высшего руководства, утверждает «ВЧК-ОГПУ».

Информацию об отстранении Попова подтвердил и канал Grey Zone, который был известен близостью к группировке «ЧВК Вагнера». В этом сообщении также причиной конфликта генерала с главой генштаба назывались слова Попова о необходимости ротации подразделений, которые длительное время находятся на передовой, а также замены подразделений, которые понесли значительные потери убитыми и ранеными. Герасимов якобы обвинил Попова в «дезинформации и паникерстве», на что командующий 58-й армией ответил обещанием «достучаться до президента». Глава генштаба якобы заявил Попову «что тот фактически отстранён от должности».

Американский Институт изучения войны (ISW) 11 июля передавал сообщения российских телеграм-каналов о возможной отставке Ивана Попова после конфликта с Валерием Герасимовым по вопросу о ротации войск на фронте.

«Эти сообщения, если они соответствуют действительности, могут подтвердить предыдущие оценки ISW о том, что российские силы не имеют оперативных резервов, позволяющих им проводить ротацию личного состава для защиты от украинских контрнаступательных действий, и что российские оборонительные линии могут быть уязвимыми», — отмечали аналитики Института изучения войны.

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