Госдума приняла закон о запрете на трансгендерный переход

Нижняя палата российского парламента в пятницу, 14 июля, в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект о запрете на трансгендерный переход. Официально на сайте Госдумы закон называется о запрете «смены пола». Однако этот термин считается некорректным и оскорбительным. Сам законопроект подвергли критике не только правозащитники, но и представители Минздрава.

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Несмотря на критику, закон был одобрен единогласно. Также единогласно депутаты подержали его ранее в первом и втором чтениях. Далее законопроект должен утвердить Совет Федерации и подписать президент. Как только он вступит в силу, Минздрав отменит подзаконные акты, регулировавшие до принятия этого закона трансгендерный переход.

Принятый документ предусматривает внесение поправок в российское законодательство, устанавливающих, во-первых, «запрет на осуществление любых медицинских вмешательств — как хирургических операций, так и применения лекарственных препаратов, — направленных на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола». Во-вторых, запрещается смена гендерного маркера в документах.

Ко второму чтению в проект закона были внесены поправки, запрещающие людям, которые изменили гендерный маркер, усыновлять детей. Еще одной поправкой стала норма о том, что если один из партнеров в паре, в которой официально зарегистрирован брак, сменил гендерный маркер, этот брак будет аннулирован.

Авторами законопроекта записаны почти 400 депутатов от всех парламентских фракций во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. По мнению российских депутатов, это позволит «сохранить для потомков Россию — с ее культурными и семейными ценностями, традиционными устоями, ставя барьер на пути проникновения западной антисемейной идеологии».

Правозащитники опасаются, что запрет на трансгендерный переход приведет к появлению подпольного рынка хирургических вмешательств. «Это очень опасный прецедент для всех. Медицинские вопросы теперь решают не Минздрав и комитет по охране здоровья, а комиссия по защите христианских ценностей», — заявил ранее в комментарии RFI один из основателей «Российской ЛГБТ-сети» Игорь Кочетков.

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