Лондон ввел санкции против россиян за депортацию украинских детей.

Великобритания в понедельник наложила санкции на ряд российских чиновников и журналистов, которых обвиняют в причастности к насильственной депортации украинских детей. Санкции, касающиеся четырнадцати лиц, были объявлены перед выступлением главы британской дипломатии Джеймса Клеверли в Совете Безопасности ООН.

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Великобритания объявила о новых санкциях в ответ на принудительную депортацию Россией украинских детей, сообщил в понедельник, 17 июля, британский МИД. Министр иностранных дел Джеймс Клеверли заявил, что под санкции попали 14 физических и юридических лиц «в ответ на попытки России уничтожить украинскую национальную идентичность».

В санкционный список попали:

телеведущий Антон Красовский,

политтехнолог Тимофей Сергейцев,

министр просвещения РФ Сергей Кравцов,

министр культуры РФ Ольга Любимова,

международный детский центр «Артек»,

глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев,

советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко,

уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова,

заместитель председателя правительства Московской области,

журналист Вячеслав Духин,

губернатор Камчатского края Владимир Солодов,

глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов,

министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова,

уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

Среди этих лиц, на которых распространяется запрет на въезд в Соединенное Королевство и замораживание активов, одиннадцать преследуются непосредственно за «депортацию детей».Красовского и Сергейцева Великобритания считает ответственными за призывы к геноциду украинского народа.

Журналист Антон Красовский, когда-то близкий к либеральной оппозиции и активист за права ЛГБТ+, в прошлом году в эфире российского канала RT призвал «сжигать и топить» украинских детей, если те считают, что Россия оккупирует Украину, за что был уволен.В Украине он заочно осужден на 5 лет лишения свободы.

Тимофей Сергейцев является автором статьи на сайте РИА «Новости» «Что Россия должна делать с Украиной». В ней он призывал к «деукраинизации населения территорий исторических Малороссии и Новороссии».

Международный детский центр «Артек», как и многих региональных чиновников, Лондон считает причастными к насильственной депортации и «русификации» украинских детей.

Объявление о санкциях «предваряет выступление министра иностранных дел в Совете Безопасности ООН (СБ ООН), в котором он подчеркнет далеко идущие последствия войны России, призовет Россию возобновить Черноморскую зерновую инициативу и обозначит необходимость справедливого, прочный мир на Украине», – говорится в заявлении МИД Великобритании.

Министр иностранных дел Джеймс Клеверли заявил: «В его пугающей программе принудительной депортации детей и наполненной ненавистью пропаганде, извергаемой его приспешниками, мы видим истинное намерение Путина — стереть Украину с карты. Сегодняшние санкции привлекают к ответственности тех, кто поддерживает путинский режим, в том числе тех, кто хотел бы, чтобы Украина была уничтожена, ее национальная идентичность растворилась, а ее будущее было стерто».

Ксения Мишонова и Сергей Кравцов «сыграли коварную роль в рассчитанной России программе депортации, призванной стереть украинскую культурную и национальную идентичность», – говорится также в заявлении МИД. Ольга Любимова попала под санкции «за использование своего положения для поддержки разрушительной антиукраинской политики российского государства».

Более 19 000 украинских детей были насильственно депортированы в Россию или на территорию, временно контролируемую российскими властями. Многие депортированные дети переселяются в сеть лагерей перевоспитания в незаконно аннексированном Крыму и на материковой части России, где они получают ориентированное на Россию академическое, культурное, патриотическое и военное воспитание.

В июне 2022 года Великобритания объявила санкции в отношении уполномоченного по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой за ее предполагаемую причастность к принудительному перемещению и усыновлению украинских детей.

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