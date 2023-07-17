Путин перевел под госконтроль активы «Данон Россия» и «Балтики»

Владимир Путин передал во «временное управление» государства активы компании «Данон Россия», а также пивоваренной компании «Балтика». Владельцы обеих компаний — Danone (Франция) и Carlsberg (Дания) — заявляли о намерениях продать свой российский бизнес, но их поставили перед свершившимся фактом. В Кремле говорили, что цель этих действий — формирование «компенсационного фонда» для возможных ответных мер на изъятие за рубежом российского имущества.

Завод Danone недалеко от подмосковного Чехова, фото от 2017 года

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Согласно указу Владимира Путина от 16 июля, под контроль Росимущества перешел весь российский бизнес Danone и весь бизнес «Балтики», отмечает профильное российское издание «Секрет фирмы».

Если подробнее, российскому государству перешли более 83 миллиардов акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тысяч акций, находящихся в собственности компании «Данон трейд».

Что касается «Балтики», под контроль РФ перешли 95,56% долей в уставном капитале ООО «Пивоваренная компания «Балтика», принадлежащей Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% долей «Балтики» (принадлежат «Хоппи юнион») и ещё 0,09% долей в уставном капитале «Балтики» (принадлежат немецкому юрлицу Carlsberg).

Компания Carlsberg недавно, в конце июня, заявила, что уже нашла покупателя на свои российские активы и подписала с ним соответствующее соглашение. Кто это был — не уточнялось. Продать свой российский бизнес компания, по новым российским правилам, не могла без одобрения специальной правительственной комиссии. Carlsberg в своем пресс-релизе отмечала, что ожидает такого разрешения.

После того, как стало известно об указе о передаче «Балтики» в управление РФ, компания Carlsberg заявила, что не получала никакого официального уведомления об этом от российских властей. Датская компания назвала такое развитие событий неожиданным и подчеркнула, что перспективы продажи российских активов отныне «в высокой мере неопределенные». В коммюнике Carlsberg отмечается, что «группа оценит юридические и операционные последствия такого развития событий и предпримет все необходимые ответные действия».

Компания Danone в свою очередь заявила, что «приняла к сведению» решение российских властей и «в данный момент изучает ситуацию». «Danone готовится принять все необходимые меры для защиты своих прав как акционера „Данон Россия“ и обеспечения непрерывности деятельности бизнеса в интересах всех заинтересованных сторон, особенно сотрудников», — говорится в пресс-релизе компании.

В октябре 2022 года Danone объявила, что решила выйти из большей части своего бизнеса в России и планирует отказаться от своего подразделения по производству молочных и растительных продуктов в РФ. Сообщений о том, что компания нашла покупателей на свои российские активы, не поступало.

Danone и Carlsberg стояли у истоков создания российского потребительского рынка, сформировавшегося после распада СССР. Danone присутствует в России с 1992 года. Производство молочных продуктов началось в 1994 году в Тольятти. По данным на 2022 году у французской компании в России было 13 заводов, и компания, по данным на тот же год, была крупнейшим в России переработчиком молока.

«Де-факто национализация»

Издание The Bell объясняет, что под «передачей во временное управление» государства де-факто подразумевается национализация. Этот механизм был введен в апреле текущего года указом Путина и впервые применен к крупным иностранным инвесторам в российской экономике, энергетическим компаниям Uniper (Германия) и Fortum (Финляндия).

Уже на следующий день после обнародования указа Путина руководство российских «дочек» обеих компаний сменили на людей из орбиты главы «Роснефти» Игоря Сечина, пишет The Bell.

Национализация может осуществляться через выкуп или через безвозмездную экспроприацию. В указе Путина ничего не говорится о компенсациях иностранным инвесторам.

Впрочем, в Кремле, комментируя указ об отчуждении иностранных активов, заявляли, что он «не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов». «Внешнее управление носит временный характер и единственное означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения», — говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом в Кремле признают, что основная цель этого указа — «формирование компенсационного фонда» для возможных ответных мер на изъятие за рубежом российских активов.

На Западе идет дискуссия о возможности конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. В Евросоюзе специальная рабочая группа в июне пришла к выводу, что «не существует надежного правового пути, позволяющего изъять заблокированные активы», писало агентство Bloomberg. Как отмечало агентство, члены рабочей группы склоняются к варианту, при котором Украине будет переводиться прибыль, полученная от инвестированная замороженных российских активов. Тем временем в июне в Конгресс США был внесен законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины.

В конце 2022 года Канада первой из мировых держав начала процедуру изъятия имущества российского олигарха, попавшего под санкции. Правительство Канады, используя новые полномочия, обратится в суд с иском об аресте и конфискации $26 миллионов активов компании, принадлежащей Роману Абрамовичу.

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