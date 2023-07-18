Власти РФ планируют усложнить доступ к экстренной контрацепции

Минздрав РФ заявил о переводе препаратов для предупреждения и прерывания беременности на количественный учет до конца этого года. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам заседания президиума фракции «Единая Россия», где, по его словам, обсуждались вопросы демографии.

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«Препараты, которые используются для медикаментозного аборта, должны жестко контролироваться для обращения в медицинских и фармацевтических организациях», — заявил Мурашко.

По его словам, минздрав РФ поддерживает перевод на количественный учет таких препаратов и считает, что этот процесс надо завершить уже в этом году.

Первая зампредседателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая напрямую связала этот вопрос с демографическими проблемами России.

«Вопросы демографии критичны для нашей страны. И позиция, которую мы сегодня услышали от Михаила Альбертовича, — о том, что введение поштучно-количественного учета препаратов будет решен до конца года — внушает оптимизм. В таком случае мы будем точно знать — каждая ли женщина получила „неделю тишины“, консультации психолога, соцработника», — заявила она.

Что за препараты?

Издание «Важные истории» отмечает, что в России таблетки для медикаментозного аборта и так запрещено продавать в аптеках даже по рецепту врача. Эти препараты поступают только в лечебные учреждения, где могут приниматься только под контролем специалистов.

Судя по всему, речь идет не столько об абортивных препаратах, сколько о средствах экстренной контрацепции, которые принимаются сразу после полового акта для предотвращения возникновения беременности. В пользу этого свидетельствует и заявление директора московского центра «Дом для мамы» Марии Студеникиной — одной из инициаторов предлагаемых ограничений на доступ к препаратам.

Студеникина заявила, что участвовала в контрольной закупке препаратов «Мифепристон» и «Мизопростол» в одной из московских аптек, по итогам которой сделала вывод «насколько легко купить эти таблетки».

«Важные истории» отмечают, что «Мифепристон» действительно является частью двухкомпонентной схемы медикаментозного аборта, но в малых дозах вещество содержится и в средствах экстренной контрацепции, которые не вызывают абортирования, а используются для предупреждения наступления беременности.

В 2017 году служба по надзору в сфере здравоохранения выявила всего 18 случаев незаконной продажи «Мифепристона» и «Мизопростола».

Каковы последствия?

В «Ассоциации независимых аптек» и «Альянсе фармацевтических ассоциаций» отмечают, что спрос на таблетки экстренной контрацепции у россиянок невелик. Если препараты экстренной контрацепции переведут на количественный учет, то аптекам проще будет просто отказать от них, чем организовывать дополнительное хранение, отметили в ассоциации. Таким образом, число аптек, где останутся в наличии такие препараты, резко снизится.

В России давно пытаются ограничить репродуктивные права и увязывают это с демографическими проблемами

Вопрос об ограничении возможностей как на безопасный аборт, так и на экстренную контрацепцию в России уже давно поднимается на высоком уровне. За подобные ограничения активно выступает Русская православная церковь и парламентарии-консерваторы. В 2016 году сенатор от Омской области Елена Мизулина внесла законопроект о полном запрете на розничную продажу препаратов экстренной контрацепции.

Власти РФ увязывают вопросы репродуктивных прав, в том числе абортов, с демографическими проблемами страны. Население РФ сокращается пятый год подряд, и эксперты считают, что последствия вторжения в Украину могут все усугубить.

Многочисленные примеры истории и современности показывают, что запрет абортов не приводит к всплескам рождаемости и решению демографических проблем. Правозащитные ассоциации в один голос подчеркивают: запрет на аборты не приводит к прекращению практики прерывания беременности, а приводит только к запрету на безопасные аборты.

К примеру, в сталинском СССР после криминализации абортов в 1936 году число прерываний беременности даже выросло, возросла материнская смертность, а также число случаев детоубийств. При запрете на аборты часть женщин решаются на «подпольное» прерывание беременности, опасные для здоровья процедуры в домашних условиях, а также обращаются к людям, не имеющим отношения к медицине.

В России в последние 20 лет в четыре раза сократилось число проводимых абортов, что связано с распространением контрацепции: нежелательную беременность чаще предупреждают, а не прерывают. Именно популяризация контрацепции привела к тому, что репродуктивная архаика (регулирование рождаемости с помощью абортов) уходит в прошлое в России, отмечали в российской Высшей школы экономики.

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