Прокуратура запросила 20 лет колонии особого режима Алексею Навальному по делу о создании экстремистского сообщества

Во время прений на выездном заседании Мосгорсуда прокуратура запросила 20 лет колонии политику Алексею Навальному. Заседание проходило 20 июля в ИК-6 Владимирской области, где Навальный отбывает 9-летний срок по предыдущим приговорам.

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«Навальному запросили 20 лет лишения свободы особого режима. Приговор 4 августа», – написал в своем телеграм-канале директор ФБК Иван Жданов.

В новом деле Навального обвиняют по шести статьям Уголовного кодекса: о призывах к экстремизму, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, создании экстремистского сообщества, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий, а также в реабилитации нацизма.

Дело об экстремистском сообществе против Навального и его соратников возбудили в конце сентября 2021 года. По версии Следственного комитета, Навальный «не позднее 2014 года» создал экстремистское сообщество «с целью осуществления экстремистской деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя в Российской Федерации, подрыва общественной безопасности и государственной целостности» РФ.

9 июня 2021 года Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. Позднее апелляционный суд утвердил это решение.

Дело поступило в Московский городской суд 25 мая. Навальному дали 10 дней на ознакомление с 196 томами уголовного дела. В июне процесс закрыли по ходатайству прокурора.

Во время рассмотрения дела свидетелями со стороны защиты выступали политики Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Лилия Чанышева, а также бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Как пишет «Медиазона», по мнению директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, обвинения в адрес Навального по статьям о создании НКО, посягающей на права граждан, и экстремистского сообщества связаны с работой ФБК и штабов Навального, а «финансирование экстремизма» силовики усмотрели в сборе донатов на работу созданных оппозиционером организаций. «Вовлечение несовершеннолетних в опасные действия» связано с тем, что в протестных акциях, которые анонсировал оппозиционер и его соратники, участвовали несколько человек младше 18 лет.

При этом призывы к экстремизму Навальному, по словам Жданова, вменяют за чужие высказывания — поводом стали твиты бывшего оператора ФБК Павла Зеленского о самосожжении журналистки Ирины Славиной и выступление одного из участников митинга в рамках президентской кампании Навального в Уфе 12 июня 2017 года.

Дело о реабилитации нацизма против Навального, по словам его сторонников, завели из-за инцидента, произошедшего в Волгограде в 2017 году. Когда в оппозиционера плеснули зеленкой, местный штаб сделал коллаж с покрытым зеленкой монументом «Родина-мать зовет!». Этот инцидент стал основой для преследования волгоградского активиста Алексея Волкова по статье о реабилитации нацизма — вероятно, следствие также решило, что к распространению коллажа был причастен и сам Навальный. При этом Волкова позднее приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей, однако затем его освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.

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