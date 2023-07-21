В Москве задержан бывший полевой командир «ДНР» Игорь Гиркин

В Москве силовики задержали бывшего «министра обороны» самопровозглашенной «ДНР», офицера ФСБ Игоря Гиркина (псевдоним — Игорь Стрелков), сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах и адвоката Стрелкова. В телеграм-канале Гиркина появились сообщения от имени его жены и «соратников», подтверждающие информацию о задержании.

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По информации РБК, силовики забрали Гиркина из дома около полудня, а в его квартире проводят обыск сотрудники следственного комитета.

Собеседники издания утверждают, что, по предварительным данным, задержание проводилось по заявлению «бывшего сотрудника» «ЧВК Вагнер».

Телеграм-канал Baza пишет, что Гиркина могли задержать по заявлению бывшего депутата из Ярославля и хирурга «ЧВК Вагнер» Дмитрия Петровского. По словам Петровского, он написал заявление на Гиркина несколько дней назад после того, как тот «оскорбил президента». Он подчеркнул, что не знает, повлияло ли именно его заявление на задержание Гиркина.

Информация о задержании Игоря Гиркина появилась и в его телеграм-канале. Там сначала появилось сообщение от имени его жены Мирославы Регинской: «Сегодня, примерно в 11:30 к нам приехали представители следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении».

«От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм)», — говорится в сообщении. Там же отмечается, что жене Гиркина не известно, где он находится, и на связь он не выходил.

Затем в том же телеграм-канале появилось сообщение от отмени «соратников» Игоря Стрелкова, где также подтверждается информации о том, что Гиркин был задержан в своей московской квартире.

«Выражаем безоговорочную поддержку Игорю Ивановичу, как лидеру „Клуба рассерженных патриотов“, требуем от сотрудников правоохранительных органов освободить Стрелкова и придать гласности всех заказчиков очередной провокации», — говорится в сообщении от имени «соратников».

Точных данных о местонахождении и сути предъявленных обвинений у защиты пока нет, сказал адвокат Гиркина изданию «Ведомости». Очевидцы задержания сообщили, что силовики упоминали 282-ю статью УК, то есть статью об экстремизме.

Игорь Гиркин — один из самых активных сторонников нападения РФ на Украину, ранее командовал пророссийскими вооруженными подразделениями на востоке Украины. В 2014 году был назван «министром обороны ДНР» и заявлял, что это он «нажал спусковой крючок войны».

В ноябре 2022 года суд в Гааге признал Игоря Гиркина и двух его предполагаемых пособников виновными по делу о сбитии малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом в июле 2014 года и заочно приговорил их к пожизненному заключению.

В последнее время резко критиковал военное и политическое руководство РФ в связи с неудачами на фронте. Он также обрушивался с обвинениями на «ЧВК Вагнер» и руководителя группировки Евгения Пригожина. На его телеграм-канал на данный момент подписаны 875 тысяч человек.

Игорь Гиркин публично критиковал и Владимира Путина. Несколько дней назад после взрыва на Крымском мосту Гиркин писал в своем телеграм-канале: «23 года во главе страны находилось ничтожество, сумевшее „пустить пыль в глаза“ значительной части населения (…) Но еще 6 лет у власти этого трусливого бездаря страна не выдержит. И единственное, что он мог-бы сделать „под занавес“ полезного (…) — это обеспечить передачу власти кому-то по-настоящему дееспособному и ответственному».

Игорь Гиркин служил в ФСБ. Он рассказывал, что уволился из ФСБ в звании полковника в апреле 2013 года.

Сообщения о задержании Игоря Гиркина приши через несколько дней после новостей о том, что статью о «дискредитации ВС РФ» вменили ранее судимому отставному полковнику ГРУ Владимиру Квачкову. Они вместе с Гиркиным входили в т.н. «Клуб рассерженных патриотов» и вели стримы, в которых критиковали военно-политическое руководство РФ после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

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