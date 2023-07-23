Щемящее чувство, или Высоцкий поет Окуджаву

Слова с Гасаном Гусейновым

Филолог Гасан Гусейнов в своей еженедельной колонке о словах на RFI разбирает полузабытый эпизод культурной жизни позднего СССР — исполнение Владимиром Высоцким известной песни Булата Окуджава о пехоте, уходящей на войну, чтобы не вернуться. Позднесоветская поэзия воспела войну в оболочке так называемого щемящего чувства. Только сейчас оно начало покидать бывших советских людей.

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У меня есть воспоминание, которое я делил с одним-двумя очень старыми приятелями. Одного давно нет на свете, а с другим уже полвека не виделся и не уверен, что мы узнали бы друг друга. Мы все трое присутствовали на маленьком шуточном концерте Владимира Высоцкого, который пел чужие песни. Одну — Новеллы Матвеевой, а потом две песни Булата Окуджавы. Сейчас не вспомню даже, где именно это было. Точно где-то на Пресне, в очень душном помещении, и мне запомнился контур одного обстоятельства, которое сейчас неожиданно приобрело новое измерение.

Высоцкий сыграл, исполнил вот эту хорошо известную песню Окуджавы:

Простите пехоте,

что так неразумна бывает она:

всегда мы уходим,

когда над землей забушует весна.

И шагом неверным

по лестничке шаткой

спасения нет.

Лишь белыя вербы,

как белыя сестры глядят тебе вслед.

Не верьте погоде,

когда затяжные дожди она льет.

Не верьте пехоте,

когда она бравые песни поет.

Не верьте, не верьте,

когда по садам закричат соловьи:

у жизни со смертью

еще не окончены счеты свои.

Нас время учило:

живи по-привальному, дверь отворя.

Товарищ мужчина,

куда как заманчива должность твоя:

всегда ты в походе,

да только одно отрывает от сна:

куда ж мы уходим,

когда над землей забушует весна?

В этой, допластиночной еще, версии, я на всю оставшуюся жизнь запомнил песню Окуджавы.

Как и миллионы других людей, я знал наизусть и очень любил десятки этих песен. Обожал я и Высоцкого, но — иначе, по-другому. Высоцкий тогда, в конце 1960-х годов, воспринимался как сатирик, а не лирик. Над бардовской песней возвышался Александр Галич, но не о нем сейчас речь.

Итак, к исполнению песни Окуджавы Владимир Высоцкий приступил словно с иронией. Она была так заметна, что вызвала движение в тесной комнате. Одни недовольно хмыкнули, другие напряглись. Хотя сейчас, конечно, невозможно сказать, какие настроения за этим на самом деле скрывались. И мое воспоминание — слишком зыбкое.

Воспоминание, которое держится на нитке очень короткой записи в тетрадке: «Большой ветер» - восклицательный знак. И «Пехота» - вопросительный и восклицательный знак. Потом написано: Княжицкий. Камянов. Все зависит от поколения!» Запись есть, а в памяти-то — дыра. То ли это было сказано об учителе литературы Александре Иосифовиче Княжицком (он был всего лет на десять меня старше), то ли о Викторе Исааковиче Камянове. Камянов был фронтовик, человек с тиком после боевого ранения, тончайший аналитик литературного текста и литературного процесса. Всего на пять лет старше моего отца, он казался мне человеком совсем другой эпохи. Или все-таки имелись в виду поколения именно Высоцкого (род. в 1938) и Окуджавы (род. в 1924)?

Остался только осколок воспоминания. Высоцкий начал петь эту песню с иронией. И первая строфа прозвучала, как начало жестокого романса. В первом куплете — коронные замыкания Высоцкого на конце слов «уходим-м-м-м-м» и «неверным-м-м-м-м».

Но потом Высоцкий словно осекся и вернулся к замыслу автора. Интонация, дух песни были не его. Его — это «Восхода не видел, но понял — вот-вот и взойдет!». Это был настоящий «военный» Высоцкий. Глядя с большого расстояния, я бы теперь сказал, что Высоцкий начал движение в еще более антивоенном направлении, чем у Окуджавы.

Иносказательное, упакованное в двойные и тройные подтексты, отвращение к войне как таковой так никогда и не пробилось, потому что генеральное «чувство подвига» парализовало и эти два поколения, и следующие.

Отвращение к войне как таковой так никогда и не привилось. Неизбывный милитаризм не позволил людям в СССР поднять головы ни во время 10-летней войны в Афганистане, где советские войска убили миллион афганцев, ни в Чечне 1990-х годов. Не говоря уже об Африке или Сирии…

Восторг перед войной как таковой, перед возможностью убивать того, кого начальство назначит врагом, а ты его таковым чистосердечно и сам признаешь, этот восторг поднялся гигантской стеной после празднований победы в Великой отечественной в середине 1960-х, когда, среди прочего, сталинские соратники пытались затмить военными подвигами собственные художества 1930-х и 1940-х годов.

«Война все спишет». Война все и списала. Социальная неприемлемость пацифизма.

Искусственным светом героизма озарились и все последующие войны, которые вели СССР и Эрэфия — от подавления восстаний в Восточной Европе, вторжения в Афганистан до текущих войн за советское наследство.

Литература научилась выдавливать из людей так называемое щемящее чувство. Им, этим чувством, непременно приходится делиться. Интересно, что в 19 веке, когда это щемящее чувство впервые начали описывать, его понимали как неприятное и немного постыдное, горькое чувство, возникающее из страха и недовольства собой, из жалости к себе, из осознания собственного одиночества. Постепенно этим словосочетанием начинают описывать чувство нежности и сильного переживания за другого, которым непременно нужно делиться с окружающими. Щемящими чувствами начинают делиться, состязаясь в заголении.

Высоцкий тогда, в 1969 или 1970 году, хотел спародировать это самое щемящее чувство, которое должна была вызвать трогательная песня Окуджавы, но осекся и вернулся в привычную колею.

Нынешняя война, для которой можно найти слишком много исторических прецедентов, — от недавних войн за югославское наследство до более ранних войн, которые Османская империя вела со своими мятежными провинциями, расщепила это щемящее чувство между бывшими обитателями российской и советской империи. Русским досталась фантомная боль, украинцам — национально-освободительная гордость. Знаю, что и многим украинцам, и многим украинским евреям не нравится старый девиз и отклик — Слава Украине! Героям слава! — но большинство принимает его переозначивание для новой Украины. Щемящее чувство, возникающее из песни Вакарчука «Ще мить», отслоилось от щемящего чувства, которое порождали песни Булата Окуджавы у последних советских поколений. И не потому, что эти песни на русском, а не на украинском языке, а потому что эту позднесоветскую культуру смыла днепровская вода из Каховского водохранилища, взорвали иранские дроны в Одессе, сожгли российские «искандеры» и «ониксы» в Мариуполе, на Харьковщине, в Донецке, Луганске. Ну, здесь не географический справочник все-таки.

То, что случилось за полтора года этой войны, психологически готовилось несколько десятилетий. Мое поколение — поколение людей, рожденных после второй мировой войны на территории СССР, — настолько морально изувечено культом войны, что оно не в состоянии ей воспротивиться. Остается только сделать выбор — чью сторону считать своей. Война присутствует в каждом, на первый взгляд, мирном человеке, в бывшем советском неисправимом головорезе, наблюдающем за событиями на фронте даже очень издалека. Как издалека все советские люди десять лет наблюдали за войной в Афганистане, а потом в Чечне. Не заметили бойню номер семь, восемь, девять.

Авторитарная личность больше всего боится ударить в грязь лицом перед другими. Вот почему честны перед самими собой только настоящие дезертиры своих армий. Им не страшны ни презрение их сообществ, ни расставание с родиной. Именно они настоящие храбрецы, рискующие всем, кроме жизни. О них не поют песен так, как это сделал во Франции Борис Виан, но они живут со своим щемящим чувством, неспособные никого ничему научить. А весь остальной народ щемящее чувство покидает под канонаду добивания колониальной империи.

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