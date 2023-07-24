Бывшего главу штаба Навального в Барнауле Вадима Останина приговорили к девяти годам колонии

Репрессии

Центральный районный суд Барнаула приговорил к девяти годам колонии общего режима бывшего главу местного штаба Алексея Навального Вадима Останина. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает «Команда Навального». Обвинение запрашивало для активиста 11 лет колонии.

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Останина задержали вместе с еще тремя бывшими руководителями штабов в конце декабря 2021 года, напоминает «Медиазона». Активиста обвинили в руководстве «экстремистским сообществом» Алексея Навального (часть 1 статьи 282.1 УК) и участии в работе НКО, посягающей на права граждан личность (часть 3 статьи 239 УК). Тогда ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, но в марте 2022 года он был взят под стражу.

«В конце марта текущего года Останин рассказал о давлении следствия и ухудшении здоровья из-за условий в СИЗО-1 Алтайского края, которые назвал пыточными. Мужчина долгое время находился в карцере — подвале с заваленным мусором окном, без горячей воды и спального места. Камеру один раз затопило водой, а делить ее приходилось с крысами, пауками и муравьями, сообщил Останин», — пишет ОВД-Инфо.

В СИЗО у него начало ухудшаться здоровье: Вадиму Останину неоднократно отказывали в выдаче лекарств или отбирали их, отмечают правозащитники.

«Чтобы Останин признал "вину", его держали в ужасных условиях, давили морально, ломали здоровье (и продолжают это делать), отказывая в медицинской помощи», — сообщала также «Команда Навального».

9 июня 2021 года Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями.

28 сентября 2021 года Следственный комитет России возбудил против заключенного оппозиционера и его соратников уголовное дело о создании и участии в экстремистском сообществе.

В рамках этого дела в июне текущего года экс-главу штаба Алексея Навального в Уфе Лилию Чанышеву приговорили к 7,5 годам колонии.

А 20 июля на выездном заседании Мосгорсуда прокуратура запросила 20 лет колонии особого режима самому Алексею Навальному. Заседание проходило в ИК-6 Владимирской области, где Навальный отбывает 9-летний срок по предыдущим приговорам.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Вадима Останина политзаключенным.

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