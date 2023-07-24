В России и на оккупированных территориях Украины фиксируют массовые перебои с лекарствами для людей с ВИЧ. Это может усугубить эпидемию

ВИЧ/СПИД

Активисты сообщают о масштабных перебоях с лекарствами для лечения ВИЧ в России, а также на оккупированных Россией территориях Украины. Если власти РФ не увеличат бюджет на закупку этих жизненно важных препаратов, в 2023 году антиретровирусной терапией окажется затронута только треть пациентов, предупреждают профильные объединения. Массовые перебои с лекарствами могут усугубить эпидемию ВИЧ.

Активисты сообщают о масштабных перебоях с лекарствами для лечения ВИЧ в России, а также на оккупированных Россией территориях Украины

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Активисты и представители пациентских объединений из трех десятков городов России обратились в правительство РФ, Госдуму и министерство здравоохранения с требованием принять меры для предотвращения перебоев с лекарствами для терапии ВИЧ в этом году. Об этом сообщила организация «Пациентский контроль» — российское движение людей, живущих с ВИЧ и другими социально-значимыми заболеваниями.

Организация уже неоднократно сообщала о перебоях с препаратами в 2023 году. С 1 апреля по 10 июля в «Пациентский контроль» поступило 182 сообщения о нехватке антиретровирусной терапии, необходимой ВИЧ-положительным людям.

Больше всего сообщений о перебоях организация получила из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Свердловской и Тюменской областей, а также из оккупированной Россией части Донецкой области Украины.

Издание «Верстка» цитирует сообщение от начала лета 2023 года одной из пациенток с ВИЧ-инфекцией, проживающей в оккупированном Донецке:

Я живу в Донецке. И всегда жила тут. До последнего не хотела писать — боялась подставить врача. Но на данный момент ситуация такая, что у нас нет препаратов. Совсем. Врач сказала, что терапию не могут дать даже тем, у кого плохая иммунка и большая вирусная нагрузка. Мне врач сказала, приезжай, дадим тебе опять просрочки, пей дальше. С остальной терапию ещё хуже. Подруга была в Макеевке, ей сказали: „Вот на тебе на месяц терапию непонятно какую, а через месяц, если ничего не подвезут, дадим тебе номера телефонов, будешь покупать“.

Еще с весны 2023 года люди с ВИЧ из разных городов России жалуются, что им не дают те лекарства, которые они принимали раньше, и заменяют на более дешевые — часто на те, которые им не подходят из-за побочных эффектов, отмечает «Верстка».

Представитель организации «Пациентский контроль» Юлия Верещагина сказала в комментарии газете «Ведомости», что уже стало не хватать и относительно дешевых лекарств, которые производят в самой России.

Недостаточное обеспечение антиретровирусной терапией ухудшает общую ситуацию с эпидемией ВИЧ. Хоть и не существует метода, позволяющего полностью излечить ВИЧ-инфекцию, антиретровирусные препараты останавливают размножение вируса в организме. Люди с ВИЧ, принимающие АРВ-препараты и не имеющие признаков присуствия вируса в крови, не могут заразить других людей.

Но если ВИЧ-инфицированный человек не получает лечения, он может передать вирус другим людям, в частности своим половым партнерам при незащищенном сексе. Без приема нужных препаратов состояние самих ВИЧ-инфицированных людей ухудшается в связи с развитием у них СПИДа.

Две трети пациентов могут остаться без лекарств от ВИЧ в этом году

Перебои с обеспечением пациентов антиретровирусной терапией для России — далеко не новая проблема. В тех или иных масштабах они происходят регулярно. В последний раз массовые перебои наблюдались в РФ в 2016–2017 годах, когда закупки лекарств перевели с регионального уровня на федеральный.

Издание «Верстка» отмечает, что нынешние перебои, наблюдающиеся с весны 2023 года, отличаются тем, что носят масштабный характер, и их невозможно будет восполнить региональными закупками и резервами из аптечек взаимопомощи активистов, если государство не увеличит бюджет на закупку препаратов.

По последним опубликованным данным специализированного отдела по борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора (.pdf), на 31 декабря 2021 года в России проживали 1 137 596 человек с подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекции, то есть 0,8% всего населения страны.

Из них получал антиретровирусную терапию 660 821 пациент (включая 58 105 больных в местах лишения свободы), то есть 56,4% от числа живущих в стране с ВИЧ.

Статистика за 2022 год еще не публиковалась. В конце прошлого года заведующий отделом профилактики СПИД в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Вадим Покровский заявил на конференции, что ВИЧ в России инфицированы до 1,5 млн человек, то есть примерно 1% населения страны.

В связи с претензиями Москвы на аннексию оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, число людей с ВИЧ, которых российское государство обязалось обеспечивать лекарствами за счет бюджета, увеличилось. При этом годовой бюджет на закупку препаратов значительно сократился.

«Коалиция по готовности к лечению» объясняла, что в 2022 году на закупку АРВ-препаратов было потрачено 42,5 млрд рублей, что позволило обеспечить самое большое число пациентов за все годы. Но это удалось только благодаря тому, что минздрав РФ «занял» 8,5 миллиарда за счет 2023 года.

«В 2023 году сумма контрактов Минздрава России на АРВ-препараты (на оставшиеся средства бюджета 2023 года и по трёхлетним действующим контрактам) составила лишь 21,5 млрд рублей, с объёмом препаратов в 292 тысячи курсов. На текущий момент потрачен весь запланированный объем средств федерального бюджета на 2023 год. Но объем закупленных препаратов позволит охватить лишь около 30% от количества нуждающихся в АРВ-терапии пациентов», — говорится в обращении активистов и пациентских организаций в правительство РФ и Госдуму, которое оказалось в распоряжении «Верстки».

«Мы знаем, что некоторые регионы неоднократно сообщали в федеральный Минздрав о дефиците препаратов. Судя по ответам, которые получают пациенты, Минздрав РФ „советует“ регионам самим позаботиться о лекарственном обеспечении пациентов. Но мы прекрасно понимаем, что средства на это есть далеко не у всех регионов», — сообщают в организации «Пациентский контроль».

Активисты в коллективном письме правительству и Госдуме призывают выделить дополнительное финансирование для закупки лекарств в этом году и в качестве экстренной меры организовать закупки за счет бюджета 2024 года. Также в письме говорится о необходимости проведения переговоров с российскими производителями АРВ-препаратов по вопросу снижения цен.

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