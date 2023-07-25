В Госдуме решили расширить призывной возраст с 18 до 30 лет, хотя власти публично обещали другое

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Ко второму чтению в законопроекте о призывном возрасте речь уже идет не о его общем сдвиге вверх на три года (с 21 года до 30 лет), а о расширении — с 18 до 30 лет, отмечает издание «Агентство». Депутаты Госдумы решили расширить призывной возраст даже после напоминания из Совета Федерации о том, что президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу в декабре прошлого года обещали другое.

В Госдуме РФ решили расширить призывной возраст с 18 до 30 лет, хотя Путин и Шойгу обещали другое

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В тексте законопроекта, появившемся на сайте госдумы за несколько часов до голосования во втором чтении, речь идет только об одномоментном повышении верхней планки призывного возраста — с 27 до 30 лет с 1 января 2024 года.

Из первоначальной версии текста законопроекта исчезло упоминание о постепенном повышении нижней планки с 18 до 21 года. Таким образом речь идет о единомоментном расширении призывного возраста с 18 до 30 лет.

Впервые о том, что призывной возраст решили не сдвинуть вверх, а расширить, стало известно 21 июля от главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова. Он сказал, что его комитет одобрил поправку о том, что верхний предел призывного возраста поднимается до 30 лет, а нижний останется таким же — 18 лет. По словам Картаполова, это делается, «потому что очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет».

В этом объяснении есть существенная несостыковка: законопроект и в первоначальной версии предусматривал возможность пойти на срочную службу с 18 лет по желанию.

Раньше, когда предлагалось сдвинуть призывной возраст с 18–27 до 21–30 лет, тот же Картаполов объяснял это тем, что на срочную службу следует зачислять «более развитых, более зрелых в психологическом и физическом плане людей», что что должно «повысить качество комплектования» российской армии.

Тот факт, что верхннюю планку призывного возраста предлагается одномоментно повысить без повышения нижней планки говорит о том, что власти планируют бессрочно расширить круг россиян, подлежащих призыву на военную службу.

Путин и Шойгу публично обещали другое

После того, как Картаполов заявил о том, что призывной возраст решено не сдвигать, а расширять, главы сразу двух комитетов верхней палаты парламента РФ — по обороне и конституционному законодательству — Виктор Бондарев и Андрей Клишас напомнили, что на коллегии министерства обороны в декабре 2022 года Путин поддержал другое предложение Шойгу.

«По моему мнению, должно быть закреплено то, о чем говорил министр обороны России Сергей Кужугетович Шойгу на коллегии и что поддержал президент России Владимир Владимирович Путин: нижняя граница призывного возраста должна составлять 21 год, верхняя — 30 лет», — написал в своем телеграм-канале Бондарев. «Полностью согласен с коллегой», — публично поддержал эту публикацию Клишас.

В декабре 2022 года Сергей Шойгу на расширенной коллегии минобороны РФ заявил, что необходимо поэтано повысить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года, а верхнюю планку сдвинуть вверх до 30 лет. Эту меру (как и ряд других) Шойгу связал с планировавшимся расширением НАТО на севере Европы и наращиванием «военного потенциала» альянса у российских границ. Путин тогда согласился с предложениями Шойгу.

С учетом негативных отзывов Клишаса и Бондарева, пока неясно, поддержит ли Совет Федерации законопроект в таком виде.

Могут ли срочников отправить на войну?

Призывной возраст в РФ решили изменить на фоне полномасштабной войны против Украины. Российские власти, в том числе президент Владимир Путин, неоднократно обещали не отправлять призывников на войну в Украину. Хотя ранее, по крайней мере в самом начале вторжения, такие случаи уже были, что в РФ признавали официально.

Также поступали многочисленные сообщения о том, что именно солдат-срочников бросили для отражения рейдов «Легиона Свобода России» и «РДК» в Белгородской области. Это признавали и в Госдуме.

Российский закон позволяет отправлять солдат-срочников «для выполнения задач в условиях вооруженных конфликтов (для участия в боевых действиях)» через четыре месяца военной подготовки. Что такое зона вооруженного конфликта — закон не определяет.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) говорили о том, что осенние призывники 2022 года, вероятно, окажутся на украинских фронтах. В ISW указывали, что объявление об аннексии четырех украинских областей может поспособствовать отправке срочников в Украину, так как Москва объявляет эти территории российскими.

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