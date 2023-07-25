Как Россия собирается избавлять Африку от влияния Запада с помощью РПЦ и Марии Львовой-Беловой

Россия-Африка

27 и 28 июля в Санкт-Петербурге пройдет форум «Россия-Африка». Одним из лиц саммита станет уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова, которую Международный уголовный суд разыскивает по обвинению в военном преступлении — депортации украинских детей в ходе российского вторжения. В форуме также будут участвовать иерархи Русской православной церкви, которая пытается расширить свое влияние на африканском континенте.

Встреча российского лидера Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой через две недели после начала полномасштабного вторжения в Украину, 9 марта 2022 года

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27 и 28 июля в Санкт-Петербурге состоится экономический и гуманитарный форум «Россия-Африка». Это второе подобное большое мероприятие после состоявшегося в Сочи в октябре 2019 года саммита «Россия-Африка». В этом году встреча африканских лидеров, предпринимателей и общественников с российскими коллегами пройдет на фоне полномасштабной войны, которую Россия ведет в Украине.

Среди участников саммита с российской стороны заявлены уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова, в отношении которой Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест, и представители Русской православной церкви.

Ожидается, что в мероприятии примет участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Имени предстоятеля РПЦ нет в официальной программе, однако патриарший экзарх в Африке, митрополит Клинский Леонид (Горбачев) в интервью телеканалу «Спас» в конце июня заявил, что «если все будет хорошо, то его Святейшество патриарх Кирилл выступит на этом форуме».

Присутствие иерархов РПЦ и анонсированное в программе партнерство между Русской православной церковью и аппаратом детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой для защиты детей Африки отличает предстоящую встречу от саммита «Россия-Африка» 2019 года. Тогда в Сочи также обсуждали защиту традиционных ценностей на континенте. «Разбивать оковы колониализма» взялись православный бизнесмен Константин Малофеев и близкий соратник основателя группировки «Вагнер» Евгения Пригожина Александр Малькевич.

Сейчас Малькевич, который находится под западными санкциями, занимается раскруткой пророссийских СМИ в захваченных Россией регионах Украины. Международное агентство суверенного развития (IASD) под руководством Малофеева, который обещал помогать африканским странам, желающим освободиться «от экономической и финансовой зависимости западного мира», попало под санкции США и Украины и было ликвидировано в начале февраля 2023 года.

Львова-Белова идет в Африку

С 2019 года у российской пропаганды появились новые лица. Одно из них — 38-летняя Мария Львова-Белова, уполномоченная по правам ребенка при президенте Путине.

С начала войны бывшая религиозная общественница, ставшая госчиновницей, вывозит украинских детей в Россию и «прививает им патриотизм». В августе 2022 года Львова-Белова сама «усыновила» 15-летнего подростка из Мариуполя и публично рассказывала о том, как у вывезенных из Украины детей «негатив преобразуется в любовь к России».

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В марте 2023 года МУС выдвинул в отношении уполномоченной по правам ребенка те же подозрения, что и в отношении Владимира Путина — в незаконной депортации детей и незаконном перемещении детей с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию.

Накануне годовщины российского вторжения в Украину, 16 февраля 2023, Владимир Путин провел с Марией Львовой-Беловой рабочую встречу. В ходе этой встречи между президентом и чиновницей состоялся такой диалог:

В.Путин: Вы сами ребёнка усыновили из Мариуполя, да?

М.Львова-Белова: Да, Владимир Владимирович, благодаря Вам.

В.Путин: Он маленький?

М.Львова-Белова: Нет, 15 лет.

Теперь я знаю, что такое быть мамой ребёнка с Донбасса, – сложно, но друг друга точно любим.

А еще через несколько минут Мария Львова-Белова попросила у Владимира Путина «благословение» на деятельность в Африке. «Там много вопросов, связанных с вакцинацией, и с лечением, и с образованием. Будет саммит [Россия – Африка], мы возьмем там целую секцию по защите прав детей и отдельно это отработаем», — заявила она.

Через несколько месяцев, в конце мая, аппарат Львовой-Беловой при поддержке российского МИД провел круглый стол, посвященный гуманитарному сотрудничеству России и Африки. В ходе этого мероприятия чиновница напомнила о большом опыте «помощи детям в Сирии и Ираке, а также детям Донбасса и других новых регионов России».

Помогать детям Африки Мария Львова-Белова собирается в сотрудничестве с РПЦ. «С Патриархом Кириллом мы обсудили возможность открытия гуманитарных штабов помощи детям при приходах Русской Православной Церкви в Африке — в этом есть колоссальная потребность. Такие штабы могли бы обеспечивать детей водой, питанием, медпомощью, лекарствами, одеждой. Обсуждали возможность организации для всех желающих детей курсов по обучению счету, чтению, письму. В том числе на русском языке. Видим большой потенциал в открытии детских приютов при приходах», — рассказала она на майской встрече. Патриарх Кирилл уже благословил Марию Львову-Белову на «развитие гуманитарной деятельности в Африке».

Уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ на пресс-конференции в российском МИД, 4 апреля 2023 года. AFP - ALEXANDER NEMENOV

Историк и специалист по Африке, профессор университета Сетон-Холл в Нью-Джерси Максим Матусевич считает, что ордер МУС не помешает деятельности детского омбудсмена на континенте.

«Для многих африканских лидеров — это может стать осложнением. Однако это еще и подтверждение того, что Россия всерьез противостоит Западу», — говорит эксперт в комментарии RFI. Матусевич напоминает о неоднозначном отношении к Западу на континенте:

С одной стороны, люди пытаются эмигрировать на Запад, людям нравится западная материальная культура. С другой стороны, существует память о расистских колониальных иерархиях, которые европейские страны устанавливали по всей Африке. То, что Россия позиционирует себя против Запада, вызывает во многих африканских государствах позитивную реакцию.

«Комиссар в рясе»

На форуме в Санкт-Петербурге Мария Львова-Белова будет участвовать в круглом столе, посвященном защите прав африканских детей, вместе с Патриаршим экзархом Африки, митрополитом Клинским Леонидом (Горбачевым).

Миссия РПЦ в Африке Патриарший экзархат в Африке был создан по решению Синода Русской православной церкви от 29 декабря 2021 года. В состав экзархата вошли две епархии — Северо- и Южно-Африканская. Патриаршим экзархом Африки был назначен митрополит Клинский Леонид (Горбачев). Председателем Миссионерского отдела экзархата стал иерей Георгий Максимов, известный своей близостью к убитому в 2009 году священнику Даниилу Сысоеву. Полтора года спустя после образования экзархата, «создается впечатление, что о. Георгий является единственным действующим лицом всего этого проекта. Сам экзарх, вопреки установленному в РПЦ каноническому порядку, архипастырских объездов епархий не совершает, а находится почти безвыездно в Москве», — отмечает в интервью RFI специализирующийся на вопросах религии журналист Александр Солдатов. В апрельском интервью пропагандистскому телеканалу «Россия-24» митрополит Леонид говорил, что «за год и три месяца» РПЦ «удалось плотно зайти на континент». Однако, как говорит Александр Солдатов, получить реальные цифры практически невозможно: «Достоверной статистики не знает даже митрополит Леонид. Разброс цифр просто потрясает: по разным источникам, к РПЦ в Африке присоединилось от 40 до 800 клириков. Последняя цифра сопоставима с общим числом священников Александрийского патриархата». Как напоминает эксперт, в Африке развит «юрисдикционный инклюзивизм»: «когда один и тот же человек (в основном, из меркантильных соображений) может позиционировать себя как священник двух или более разных православных юрисдикций, при этом еще и как диакон какой-нибудь „альтернативной“ католической церкви, при этом еще и как протестантский пастор». «Александрийский патриархат, чьей канонической территорией является Африка (и РПЦ всегда признавала эту юрисдикцию), несколько раз выступал с комментариями деятельности митрополита Леонида и протоиерея Георгия [Максимова] на африканском континенте. Из этих комментариев известно, что эмиссары Московского патриархата пытаются переманивать африканское духовенство очень высокими зарплатами и прочей „гуманитарной помощью“, а также — что многие представители этого духовенства принадлежат к неканоническим группам либо вообще являются самозванцами. РПЦ, судя по всему, не интересуется каноническим статусом своих африканских клириков, а гонится только за картинкой и статистикой», — поясняет Александр Солдатов.

Как и Мария Львова-Белова, митрополит Леонид стал одним из лиц российской пропаганды после начала полномасштабного вторжения. Он активно комментирует войну в Украине в эфире государственных телеканалов и в собственном телеграм-канале. Патриарший экзарх пишет о «нацистском отребье», прямо призывает к убийству украинских властей, поддерживает борьбу за традиционные ценности, много «шутит» над Байденом и Макроном, называя, например, Брижит Макрон «бабушкой», за которой «надо ухаживать».

Патриарший экзарх Африки, митрополит Леонид Клинский в эфире телеканала «Россия-24» в июне 2023 года. © YouTube

Религиозный обозреватель Александр Солдатов в интервью RFI называет митрополита Леонида «не очень талантливым, но очень усердным комиссаром в рясе». «То, что он говорит в многочисленных интервью, вообще мало соотносится с религией — это чистая кремлевская пропаганда со всеми ее архетипами и штампами. Интонационно он пытается подражать „металлическому стилю“ патриарха Кирилла, но звучит это иногда довольно комично», — говорит Солдатов.

«Раньше Леонид занимал более скромные позиции, поэтому слышно было его меньше. Но вся его карьера — в Боснии, Израиле, Египте, Аргентине, по всем признакам, тесно связана с российскими спецслужбами. По меньшей мере с 1997 года он был больше „исполнительным службистом“, нежели религиозным деятелем», — отмечает он.

Митрополит Леонид не забывает хвалить ФСБ и иногда предпочитает «доносить слово Божие» через бойцов ЧВК «Вагнер».

Как писала «Новая газета», «география деятельности Африканского экзархата удивительным образом совпала с зоной интересов ЧВК „Вагнер“ — первые приходы появились в Центральноафриканской Республике». Об этом же говорит Александр Солдатов, комментируя деятельность патриаршего экзархата на континенте:

Скорее всего, он создавался в 2021 году под некие замыслы российской инвазии в Африке, особенно в тех странах, где разворачивали свою активность ЧВК „Вагнер“ и российские спецслужбы. Но после 24 февраля 2022 года ситуация кардинально изменилась. У России гораздо меньше сил и ресурсов, чтобы „захватывать“ Африку, да и ЧВК „Вагнер“ уже не та. Так что в некотором смысле „экзархат Африки“ повис в воздухе.

Что касается совместных планов РПЦ и аппарата уполномоченной по правам ребенка, то, по словам историка Максима Матусевича, такой союз выглядит закономерным:

Лет 10 тому назад, когда борьба за очищение российской культуры от западного влияния только начала раскручиваться, очень много говорилось о педофилии. Дискурс, направленный против современности, против ЛГБТ, против защиты равноправия, очень часто артикулируется в терминах защиты детства: «Геи представляют страшную опасность для наших детей». Поэтому человек, который в России курирует детей, автоматически становится идеологической фигурой. То, что Мария Львова-Белова так близко связана с православной церковью, и что усилия по защите детства плотно переплетаются с деятельностью РПЦ, это очень закономерно.

Впрочем, по мнению Александра Солдатова, в сегодняшнем контексте серьезных усилий от этого союза ждать не стоит: «Если власти РФ выделят под эту инициативу бюджет, то Леонид и о. Георгий, конечно, охотно станут участвовать в „наборе детей“ на приобщение к „русскому миру“. Но мне почему-то кажется, что в нынешней обстановке дальше слов не пойдет. Не будем, помимо прочего, забывать, как африканские страны голосуют на Генассамблее ООН, когда там принимаются резолюции с осуждением действий РФ в Украине».

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