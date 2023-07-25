Телеканал «Дождь» признали «нежелательной организацией» в РФ

Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной организацией» русскоязычный телеканал «Дождь», возобновивший работу в эмиграции после завершения разгрома независимых СМИ в России в 2022 году.

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«Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных организаций SIA TV Rain (Латвия) и TVR Studios B.V. (Нидерланды)», — говорится в заявлении генпрокуратуры России.

Генпрокуратура вменяет «Дождю» в частности распространение материалов «экстремистских организаций», как «Фонд борьбы с коррупцией», «иностранных агентов» («Медузы», «Радио Свобода») и организаций, признанных властями РФ «нежелательными в России».

Тем самым журналисты «Дождя», по мнению генпрокуратуры РФ, якобы «дискредитируют органы государственной власти Российской Федерации» и правоохранительные органы, а также публикуют «недостоверные сведения» о войне России против Украины.

Генпрокуратура также «вменила» «Дождю», что в подготовке его материалов участвуют журналисты, которых российские власти ранее признали «иностранными агентами» в личном качестве: Тихон Дзядко, Екатерина Котрикадзе, Анна Монгайт и другие.

Телеканал «Дождь» был признан в РФ «иностранным агентом» летом 2021 года.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину власти РФ завершили разгром еще остававшихся в стране независимых СМИ, и «Дождь» вынужденно приостановил вещание 3 марта. Сайт телеканала в РФ был заблокирован по обвинению в распространении «фейков» о российском вторжении в Украину.

Команда «Дождя» возобновила работу в Латвии в июле 2022 года. Однако там была отозвана европейская лицензия на вещание «Дождя». Сейчас редакция телеканала перемещается в Нидерланды, где в январе 2023 года «Дождь» получил новую лицензию.

Команда телеканала «Дождь» в связи с признанием «нежелательной организацией» в РФ заявила, что в ближайшее время определит свои шаги, в том числе в юридическом поле.

«Нас назвали „нежелательными в России“, но это не так: это подтверждают 13 миллионов зрителей в России в прошлом месяце. Но безопасность наших зрителей для нас главное. А потому мы отключаем сбор донатов из России, отменяем уже существующие подписки от россиян и призываем вас не делиться ссылками на наши материалы, если вы проживаете в РФ — это теперь небезопасно», — говорится в заявлении телеканала.

Ранее в РФ уже объявляли «нежелательными организациями» независимые средства массовой инфорации. В этом же списке уже находятся «Медуза», «Важные истории», The Insider, Bellingcat, «Новая газета. Европа».

По российским законам, организациям, признанным «нежелательными», запрещено вести любую деятельности на территории РФ. За участие в такой организации предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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