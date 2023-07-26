Дипломатический тест для Путина: В Петербурге открывается саммит «Россия-Африка»

Россия-Африка

В Санкт-Петербурге в четверг, 27 июля, открывается двухдневный саммит «Россия-Африка». Свое участие в нем подтвердили главы 17 государств континента. Саммит пройдет на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и станет «серьезнейшим дипломатическим тестом» для Владимира Путина, полагают западные эксперты.

Реклама Читать далее

В первом саммите «Россия-Африка», который состоялся в Сочи в октябре 2019 года и ознаменовал собой «возвращение» России на континент, участвовали 43 из 54 африканских лидеров.

Накануне встречи в Сочи президент России Владимир Путин дал интервью агентству ТАСС, в котором заявил, что «сочинский саммит призван открыть новую главу в отношениях между Российской Федерацией и странами Африки».

В этот раз российский президент написал статью «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». В ней Путин напомнил, что интересы африканского континента «последовательно» защищал еще СССР, и выступил за «новый, многополярный миропорядок, контуры которого уже обозначились».

Французские СМИ и эксперты называют открывающийся в Петербурге форум важным дипломатическим тестом для Владимира Путина. Для африкано-российских отношений война в Украине «стала испытанием» в военном, дипломатическом и экономическом плане, отмечает французский исследователь, специалист по Африке в институте международных отношений IFRI Тьерри Виркулон (Thierry Vircoulon).

С дипломатической точки зрения, Россия уже неоднократно оказывалась в меньшинстве в Организации объединенных наций, и африканские правительства безуспешно пытались играть посредническую роль. С экономической точки зрения, война имеет инфляционный эффект, что ставит в невыгодное положение самые бедные страны и усложняет поставки зерна (зерновая сделка, из которой недавно вышла Москва). В этом контексте новый саммит «Россия-Африка» позволит проверить на прочность формальные и неформальные союзы, заключенные Кремлем в Африке в последние годы, и посмотреть, как они эволюционируют в контексте напряженности, вызванной войной в Украине,

— пишет Виркулон.

Российские власти обвиняют Запад в давлении на африканских лидеров

Российские власти обвиняют Запад в давлении на африканских лидеров для того, чтобы те отказались от поездки в Петербург. «Нам хорошо известно, что практически все африканские государства подвергались беспрецедентному давлению со стороны США, и французские посольства на местах не дремали и не дремлют до сих пор», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков также выступил с обвинениями в адрес Запада, но заверил, что, несмотря на «противодействие» и «очень жесткое давление» западных стран, России удалось организовать саммит.

Неназванный западный дипломат подтвердил изданию Jeune Afrique попытки отговорить африканских лидеров от присутствия на саммите: «Мы дали им понять, что показываться рядом с Путиным в сегодняшнем контексте — это клеймо».

Французские СМИ до последнего гадали, сколько африканских президентов и глав правительств все же решатся посетить Санкт-Петербург. Вечером в понедельник помощник российского президента Юрий Ушаков объявил, что на саммит приедут 17 глав государств континента — это в 2,5 раза меньше, чем в 2019 году. Владимир Путин намерен лично встретиться с каждым из них.

Среди тех, кто подтвердил свое участие в саммите, союзники Москвы на континенте — президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, президент ЮАР Сирил Рамафоса, лидер военной хунты Мали Ассими Гойта, для которого этот визит станет первой поездкой за границу после второго госпереворота в 2021 году, — а также сохранившие близость с Францией главы государств, например, президент Сенегала Маки Саль.

В целом, по словам Ушакова, участие в мероприятии подтвердили 49 стран, больше половины из них — 27 — будут представлены первыми и вторыми лицами, 17 — заместителями глав правительств и министрами, пять — послами.

Поставки зерновых

Одним из ключевых вопросов саммита станет вопрос о зерновой сделке, из которой Россия вышла 17 июля и в рамках которой обеспечивался экспорт украинского зерна из черноморских портов. За год благодаря этому соглашению из украинских портов «было вывезено 33 миллиона тонн зерновых, что способствовало стабилизации мировых цен на продовольствие и отодвинуло риски голода», напоминает AFP.

В статье, написанной в преддверии саммита, Владимир Путин, напротив, заявил, что зерновая сделка «была беззастенчиво использована для обогащения крупного американского и европейского бизнеса» и не оправдала своего гуманитарного предназначения, но Россия готова заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе.

Как минимум две африканские страны выразили недовольство выходом России из зерновой сделки. Министр внутренней торговли и снабжения Египта Али аль-Мосельхи призвал Москву пересмотреть свою позицию, а министр иностранных дел Кении Корир Синг’Оэй назвал такой шаг «ударом в спину продовольственной безопасности».

Пока Москве удается частично обходить связанные с санкциями банковские трудности, которые препятствуют экспорту российских зерновых и удобрений на континент. «Однако, будучи реалистами, африканские партнеры Москвы знают, что в долгосрочной перспективе это не жизнеспособно, а также понимают, что выход из зерновой сделки усилит инфляцию на мировых рынках. Африка станет первой жертвой [роста цен на зерновые]», — говорит в интервью московскому корреспонденту швейцарского издания Tribune de Génève неназванный западный дипломатический источник в Москве, который «пристально следит за переговорами по зерновым».

По его словам, для того чтобы выйти из тупика и показать себя в качестве «спасителя» Африки, Путин мог бы «сделать сюрприз» на саммите в Петербурге и объявить о возвращении России в зерновую сделку. «Для России это было бы только выгодно», — полагает дипломат.

Что будет с наемниками группировки «Вагнер» в Африке

Еще одной темой саммита cтанет будущее на континенте российских наемников из ЧВК «Вагнер» — месяц спустя после неудачной попытки мятежа и «ухода» главаря «вагнеровцев» Евгения Пригожина в Беларусь. В первом видео, опубликованном после мятежа, Пригожин призвал своих наемников «в новый путь, в Африку».

Незадолго до этого глава МИД России Сергей Лавров заверил, что работа ЧВК «Вагнер» в Африке, в частности в Центральноафриканской Республике, продолжится. «Но сам факт того, что Лавров почувствовал необходимость успокаивать своих собеседников по поводу "Вагнера", подтверждает существующее беспокойство», — цитирует Tribune de Génève слова еще одного «европейского наблюдателя в Москве».

Теневые сделки

Как заявил в понедельник Юрий Ушаков, основное внимание на саммите «будет уделено перспективам дальнейшего развития отношений между Африкой и Россией с упором на наше содействие национальному развитию африканцев, обеспечению справедливого доступа к продовольствию, современным технологиям, энергоресурсам. Будут озвучены некоторые наши инициативы в этой сфере».

Французский исследователь Тьерри Виркулон напоминает, что обещания инвестиций и торгового партнерства, данные на саммите в Сочи четыре года назад, «практически не реализовались, а шок от войны привел к снижению российской экономической активности в Африке». Поэтому, по его мнению, «помимо демонстрации дипломатического влияния, второй саммит рискует стать повторением помпезных договоров и пустых обещаний первого саммита».

Одновременно, как пишет Виркулон, второй саммит может открыть для России и ее африканских партнеров новые перспективы развития теневых сделок в обход международных санкций.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться